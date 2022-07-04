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В 2019 году ван Дейк мог получить «Золотой мяч» и не считал Роналду конкурентом. Теперь ему припомнили его слова

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В сети снова появились комментарии защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка о Криштиану Роналду в 2019 году, а затем его перепалку в Твиттере с Пирсом Морганом .

Центральный защитник «Ливерпуля» был исключительным игроком с тех пор, как перешел в «красных» в январе 2018 года из «Саутгемптона». В свой первый полноценный сезон в клубе (2018-19) голландский защитник помог "красным" выиграть Лигу чемпионов.

Он был признан лучшим игроком матча за свою игру в победной встрече «красных» с «Тоттенхэмом» - «Ливерпуль» в финале выиграл со счетом 2: 0. После невероятного сезона с клубом и сборной ван Дейк был номинирован на «Золотой мяч» вместе с традиционными претендентами Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

В итоге награду выиграл Месси, а защитник « Ливерпуля» занял второе место. Роналду не было на церемонии во Франции, и именно тогда интервью с ван Дейком произвело фурор. Прежде чем объявить победителя, репортер спросил голландца, что, поскольку Роналду не присутствовал на церемонии награждения, у ван Дейка на одного конкурента меньше. Центральный защитник «красных» в шутку ответил:

 «А разве Криштиану Роналду мне конкурент?»

Это не понравилось фанатам Роналду, и Пирс Морган, страстный поклонник капитана сборной Португалии, ответил на комментарии ван Дейка в Твиттере:

«Нет... Криштиану гораздо горазда круче, ты не в его лиге».

Ван Дейк на это спокойно ответил Моргану:

«Привет, Пирс. Если бы вы читали не только урывки из социальных сетей, а интервью целиком, то поняли, что я пошутил, и уважаю обоих».

В своем интервью ван Дейк действительно похвалил обе легенды:

«Это был удивительный год, но есть пара таких игроков, которые сильно отличются от остальных. Так что вам тоже нужно уважать величие. Я был близок, но был кто-то немного лучше. Я очень горжусь тем, чего добился в прошлом году с «Ливерпулем» и Голландией, и надеюсь, что в этом году мы сможем сделать это снова. Но с тягаться с Месси и Роналду все равно будет тяжело».

 

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