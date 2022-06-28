«Это хороший клуб, но много парней в «Ливерпуле» просто пропадают». Нападающий объяснил, почему он отказался перейти к «красным»

Нападающий английского клуба «Брайтон энд Хоув Альбион» и сборной Ирландии до 21 года Эван Фергюсон объяснил, почему отклонил предложение «Ливерпуля» в прошлом году и присоединился к более скромному клубу.

«Я был в «Ливерпуле» несколько раз. Это отличный клуб, но очень много парней там просто пропадают, в «Ливерпуле очень мало шансов попасть в первую команду. Я подумал: «Хочу я играть два года в команде до 18 лет, потом перейти в команду до 23, а потом куда?». «Байтон» - хороший клуб», - заявил Фергюсон в интервью The Athletic.

17-летний Фергюсон переехал в академию «Брайтона» из ирландского клуба «Богемианс» в январе 2021 года. С тех пор он сыграл 4 матча за первую команду клуба, в том числе один матч в АПЛ. Фергюсон считается очень перспективным футболистом.