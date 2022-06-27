«Ливерпуль» близок к подписанию Асенсио – зарплата уже согласована. Основной конкурент – «Милан»

«Красные» готовы предложить нападающему «Реала» 100 000 фунтов стерлингов в неделю.

«Ливерпуль» уже давно фигурирует в новостях об Асенсио и теперь, наконец, сделает конкретное предложение «Реалу» по 26-летнему игроку.

Согласно испанскому изданию AS, главный конкурент в борьбе за нападающего - «Милан» - очень настойчив в борьбе за испанца, но пока не может удовлетворить высокие требования игрока. Издание утверждает, что представители «Реала» требуют гонорар в размере 40 миллионов евро (34,4 миллиона фунтов стерлингов) за игрока сборной Испании.

Однако чемпионы Серии А не могут позволить себе заплатить такую ​​сумму, и в лучшем случае готовы предложить 30 миллионов евро.

Что касается личных условий, то «россонери» надеются заключить с Асенсио сделку на сумму 75 000 фунтов стерлингов в неделю, в то время как «Ливерпуль» может предложить значительно более высокую зарплату.

Мадридское СМИ сообщает, что мерсисайдский клуб уже сделал игроку предложение зарабатывать 100 000 фунтов стерлингов в неделю (6 миллионов евро в год), что соответствует запросам агентов игрока.