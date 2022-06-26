Травмы, желание всегда играть в старте. «Ливерпуль» отговаривают от покупки Асенсио

Хосе Энрике предупредил «Ливерпуль» о подводных камнях, связанных с подписанием Марко Асенсио из «Реала».
Энрике предположил, что, несмотря на то, что он считает его хорошим игроком, Асенсио будет «трудным подписанием» для «красных» из-за его высокой заработной платы и потребности в постоянной игре.
Говорят, что испанский футболист получает заработную плату около 117 000 фунтов стерлингов в неделю, что не очень хорошо вписывается в структуру заработной платы «Ливерпуля».
Трехкратный победитель Ла Лиги и Лиги чемпионов 42 раза выступал за «Галактикос» в прошлом сезоне, и изо всех сил пытался заработать себе место в стартовом составе.
Ни один клуб не заинтересован в подписании склонных к травмам игроков, но из-за высокой интенсивности атакующего подхода «Ливерпуля» они будут внимательно следить за проблемами Асенсио.
Несомненно, его талант все еще там, но ему придется поддерживать себя в форме, если у него есть шанс переехать на «Энфилд» в следующем сезоне.
Поскольку Асенсио в настоящее время не в стартовом составе на «Бернабеу», он потенциально может стать игроком, которого они хотят продать этим летом.
«Красные» недавно были связаны со сделкой на 34 миллиона фунтов стерлингов для Асенсио, и, поскольку испанский футболист уже довольно давно находится в их поле зрения, неудивительно, что клуб Клоппа действительно может подписать игрока.
Тем не менее, у «Ливерпуля» уже есть множество атакующих игроков, и с недавней покупкой Дарвина Нуньеса за 85 миллионов фунтов стерлингов маловероятно, что мерсисайдский клуб захочет потратить еще 34 миллиона фунтов стерлингов на атакующего игрока этим летом.
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