Травмы, желание всегда играть в старте. «Ливерпуль» отговаривают от покупки Асенсио

Энрике предположил, что, несмотря на то, что он считает его хорошим игроком, Асенсио будет «трудным подписанием» для «красных» из-за его высокой заработной платы и потребности в постоянной игре.

Говорят, что испанский футболист получает заработную плату около 117 000 фунтов стерлингов в неделю, что не очень хорошо вписывается в структуру заработной платы «Ливерпуля».

Трехкратный победитель Ла Лиги и Лиги чемпионов 42 раза выступал за «Галактикос» в прошлом сезоне, и изо всех сил пытался заработать себе место в стартовом составе.

Ни один клуб не заинтересован в подписании склонных к травмам игроков, но из-за высокой интенсивности атакующего подхода «Ливерпуля» они будут внимательно следить за проблемами Асенсио.

Несомненно, его талант все еще там, но ему придется поддерживать себя в форме, если у него есть шанс переехать на «Энфилд» в следующем сезоне.