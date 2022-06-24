Легенда «Ливерпуля» все еще в деле: Энди Кэрролл в 33 собирается дебютировать в Лиге чемпионов

Нападающий провел переговоры с бельгийским клубом «Брюгге» по поводу летнего перехода.

33-летний нападающий, который в настоящее время является свободным агентом после того, как у него закончился 6-месячный контракт «Вест Бромвичем» в конце сезона.

По информации The Daily Mail, в ближайшее время Кэрролл пройдет медицинское обследование перед подписанием контракта с бельгийским клубом.

Кэрролл, который уже выступал в Лиге Европы с «Вест Хэмом» во время своего пребывания в «Хаммерс», может дебютировать в Лиге чемпионов, если сделка состоится – «Брюгге» попал в квалификацию турнира по итогам чемпионата.

Бывший нападающий «Ливерпуля», «Ньюкасла» и «Вест Хэма» Кэрролл забил три гола в 15 матчах за «Вест Бромвич» новый контракт с ним решили не подписывать. Хотя в апреле опытный форвард признался, что хочет продолжить играть под руководством Стива Брюса в «Хоторнс». «Мне просто нужно подождать, чтобы увидеть, что произойдет. Я был бы рад остаться».

В 2011 году «Ливерпуль» заплатил за 22-летнего игрока сборной Англии 35 миллионов фунтов. В 44 матчах нападающий забил за «красных» 6 голов.