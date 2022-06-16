«Ливерпуль» согласовал трансфер юного защитника

«Ливеруль» достиг договоренности с «Абердином» по поводу трансфера защитника Кэлвина Рэмзи за 6,5 млн фунтов, сообщает The Mirror.

Когда сделка состоится, «красные» потратят почти 100 млн фунтов в это трансферное окно.

Рэмзи должен стать дублером Трента Александра-Арнолда, который стал необходим когда Неко Уильямс перешел в «Фулхэм» на правах аренды.

Валлиец, вероятно, покинет «Энфилд» этим летом, поэтому трансфер игрока «Абердина» - приоритет для клуба.

Рэмзи всего 18 лет, он продолжит прогрессировать на «Энфилде». Он уже согласовал условия личного контракта с «Ливерпулем», ожидается, что он подпишет соглашение на 5 лет.

Рэмзи успешно провел сезон 2021\22, сыграв 33 матча и забив один гол за первую команду «Абердина». Он также был удостоен награды Ассоциации шотландских футбольных журналистов «Молодой игрок года» за выдающийся сезон.