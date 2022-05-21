Алекс Окслейд-Чемберлен может покинуть «Ливерпуль»

По информации Goal, очень маловероятно, что «Ливерпуль» предложит Алексу Окслейд-Чемберлену новый контракт, его действующее соглашение с клубом истекает через год.

Это означает, что «Ливерпуль» будет готов заработать на 28-летнем футболисте этим летом, напомним, что Алекс не играл с 20 марта.

Юрген Клопп решил не использовать его даже в матче с «Саутгемптоном» во вторник, хотя он внес девять изменений в стартовый состав.

Окслейда-Чемберлена связывают с «Ньюкаслом» и «ВестХэмом».

Многообещающее начало карьеры полузащитника на «Энфилде» было жестоко подорвано ужасной травмой, которая исключила его из игры на год.