«Ненавижу себя за это»: Клопп хотел бы дать игровое время Алекс Окслейду-Чемберлену

Юрген Клопп внес девять изменений в состав «Ливерпуля» на матч с «Саутгемптоном», но некоторые игроки так и не появились на поле.

Один из них — Алекс Окслейд-Чемберлен, сыгравший свой последний матч в Премьер лиге в феврале.

«Сегодня вечером я не выпустил Окса, это невероятно», — сказал Клопп beIN Sports после игры.

«Я ненавижу себя за это, потому что он отличный футболист».

Окслейд-Чемберлен не играл за «Ливерпуль» с 20 марта, он провел 63 минуты против «Ноттингем Форест» в Кубке Англии.

В 14 матчах с тех пор 28-летний футболист всего шесть раз попадал в заявку – чаще всего в Лиге чемпионов, где на скамейке запасных может находиться 12 игроков.