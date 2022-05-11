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Снято на камеру: Коутиньо и Фирмино обнимаются после победы «Ливерпуля» над «Астон Виллой»

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Филиппе Коутиньо, возможно, выиграл больше титулов с «Барселоной» и «Баварией», но лучшие дни его карьеры пришлись на «Ливерпуль».

Бывший «красный» вчера вечером встретился со своей старой командой, и после того, как «Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» 2: 1, он воссоединился со своим ближайшим другом.

Коутиньо был замечен обнимающим Роберто Фирмино.

Коутиньо подписал контракт с «Ливерпулем» в январе 2013 года, а Фирмино присоединился к нему на «Энфилде» летом 2015 года. Они до сих пор поддерживают дружеские отношения после ухода Коутиньо в «Барселону» в январе 2018 год.

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