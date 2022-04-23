«Это то, что нужно в моей ситуации»: Матип объясняет, как появление Конате помогает ему оставаться в форме

«Ибра все делает отлично, поэтому нет причин, по которым он не должен играть, особенно с учетом моей истории травм, наоборот, его форма — это то, что нужно в моей ситуации», — сказал Жоэль Матип Sky Sports об Ибраиме Конате.

Французский центральный защитник часто играл вместе с Вирджилом ван Дейком, что давало Матипу возможность отдохнуть. Возможно, именно это помогает более опытному защитнику оставаться в форме после долгих лет борьбы.

«Я очень рад, что смог провести сезон без серьезных травм», — добавил Матип.

«Мне просто нужно продолжать и надеяться, что останусь в форме и смогу помочь команде. Конечно, я очень счастлив каждый раз, когда выхожу на поле в этой футболке».

Сыграв всего 19 матчей в Премьер-лиге в двух последних сезонах, в этом сезоне Матип сыграл в лиге 26 матчей.