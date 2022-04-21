«Я старался не позволять этому влиять на меня, но я всего лишь человек»: Фабиу Карвалью о своем скором переходе в «Ливерпуль»

Фабиу Карвалью нарушил молчание и прокомментировал слухи о трансфере, которые, по словам Фабрицио Романо, более или менее точны. Карвалью даже лайкнул твит Романо, подтверждающий трансфер.

«Я пытался не позволять этому влиять на меня, но я всего лишь человек. Я, очевидно, знаю об этих разговорах. Я думаю, что они немного повлияли на меня», — сказал он.

«Но что я могу сказать, так это то, что я полон решимости продолжать усердно работать в «Фулхэме». Всякий раз, когда я выхожу на поле в футболке «Фулхэма», я выкладываюсь по полной».

«Что касается будущего, то все, что должно произойти - произойдет. Я сосредоточен на здесь и сейчас».

Поскольку трансфер почти завершен, Карвалью проявляет уважение к «Фулхэму», клубу, с которым у него контракт. Сообщается, что окончательный согласованный гонорар составляет 5 миллионов фунтов вместе с дополнительными выплатами в размере 2,7 миллиона фунтов. «Фулхэм» также включил в сделку пункт прибыли от продажи в размере 20%.