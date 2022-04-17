Вирджил ван Дейк считает, что «Ливерпуль» ждет светлое будущее с Ибраимой Конате

«Игра Конате очень впечатляет. Он оказал большое влияние, он усердно работает каждый день; у него хороший менталитет, невероятная скорость работы», — сказал Вирджил ван Дейк BBC Sport об Ибраиме Конате, который был его партнером по центру обороны в матче с «Манчестер Сити».

«Очевидно, что он должен выходить вперед, когда получает шанс и он делает именно это. Он еще так молод, но насколько он уже хорош».

«Все в «Ливерпуле» должны ценить то, что мы получили такого игрока, у нас светлое будущее».

Конате впечатляет не только в обороне: 22-летний футболист забил в трех матчах подряд, в том числе в обоих матчах против «Бенфики».