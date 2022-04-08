Лорис Кариус демонстрирует невероятную физическую трансформацию – реакция фанатов

Лорис Кариус активно тренируется в тренажерном зале «Ливерпуля». Он разместил свою фотографию в своих социальных сетях, и фанаты были ошеломлены.

FirminoCoutinho: «Парень сказал: «Я думаю, ты не осмелишься еще раз посмеяться надо мной! 😡».

PapaKloppsmile: «Чувак чертовски огромен! Wtf»

Aghashayan: «Нужно заниматься модельным бизнесом и бодибилдингом, он очень красивый».

Rydleo: «Скажем, у него было много свободного времени и больше нечего было делать».

Craig: «Может также в полной мере использовать базу «Ливерпуля», пока он в клубе».

Doryen: «Шутки в сторону, в последние годы у этого парня был очень трудный путь. Я чувствую, что он отбыл свое наказание. Он заслуживает еще одного шанса где-нибудь в другом месте».

Aroundtheworld: «Чувак тренируется так, будто пытается победить Таноса! Извини, я имею в виду Рамоса!»