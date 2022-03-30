Гомес может покинуть «Ливерпуль» летом, раскрыта ключевая причина решения

В этом сезоне Джо Гомес провел всего два матча в стартовом составе «Ливерпуля» в Премьер-лиге и Лиге чемпионов, а после появления Ибраимы Конате он стал четвертым центральным защитником.

Ведущий журналист «Ливерпуля» Дэвид Линч объясняет ситуацию с центральным защитником, и почему он может захотеть уйти летом: «Отсутствие практики у Джо Гомеса в этом сезоне не является отражением его качества».

«Как выразился Юрген Клопп, ему просто не повезло, что его немного более медленное возвращение после травмы совпало с тем, что Жоэль Матип наслаждался подъемом физической формы, а Ибраима Конате сразу же взялся за дело».

«Но это не значит, что в следующем сезоне в «Ливерпуле» ситуация для него изменится, и поэтому, если он действительно питает надежды на чемпионат мира, он уйдет этим летом».

«Было бы грустно потерять такой талант, но Клопп не из тех, кто стоит на пути игрока, если он недоволен».

«Гомес никак не может быть доволен своим игровым временем. Я ожидаю большого интереса в Премьер-лиге после окончания сезона».

Гомес находится в «Ливерпуле» уже более пяти лет, и, безусловно, будет грустно видеть, как он уходит. Однако, учитывая недостаток игрового времени, никто не может упрекнуть защитника в том, что он хочет двигаться дальше.