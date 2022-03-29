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«Этот парень отдыхает?»: Яя Туре рассказывает о переписке с «отличным парнем» Клоппом

Юрген Клопп Юрген Клопп
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Яя Туре — легенда «Манчестер Сити», но его восхищение «Ливерпулем» под руководством Юргена Клоппа бесспорно.

В интервью The Times бывший полузащитник похвалил «красных» и их тренера: «Ливерпуль очень силен. Я всегда пишу Клоппу, когда он побеждает, он всегда такой приветливый, отвечает мне и приглашает встретиться с ним».

«Этот парень отдыхает? Я так не думаю, он любит футбол. Он отличный парень».

Туре был приглашен на тренировку «Ливерпуля» перед началом этого сезона и тогда тоже много хвалил команду.

Вот вам Клопп — всеми любимый и уважаемый за его личность и любовь к игре.

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