«Этот парень отдыхает?»: Яя Туре рассказывает о переписке с «отличным парнем» Клоппом

Яя Туре — легенда «Манчестер Сити», но его восхищение «Ливерпулем» под руководством Юргена Клоппа бесспорно.
В интервью The Times бывший полузащитник похвалил «красных» и их тренера: «Ливерпуль очень силен. Я всегда пишу Клоппу, когда он побеждает, он всегда такой приветливый, отвечает мне и приглашает встретиться с ним».
«Этот парень отдыхает? Я так не думаю, он любит футбол. Он отличный парень».
Туре был приглашен на тренировку «Ливерпуля» перед началом этого сезона и тогда тоже много хвалил команду.
Вот вам Клопп — всеми любимый и уважаемый за его личность и любовь к игре.
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