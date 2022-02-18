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«Конате был для меня лучшим игроком матча»: Тьерри Анри похвалил защитника «красных» за действия против «Интера»

Тьерри Анри Тьерри Анри
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«Ливерпуль» обыграл «Интер» в выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Партнерство центральных защитников Конате и Ван Дейка было успешным, ворота остались «сухими», хотя «Интер» выглядел угрожающе в последней трети матча.

Хотя Вирджил Ван Дейк был удостоен официальной награды «Игрок матча», Тьерри Анри заявил, что по-настоящему ее заслужил Ибраима Конате:

«Какая игра от Конате. Сегодня он был просто выдающимся».

Когда Анри спросили, согласен ли он с тем, что Ван Дейк стал лучшим игроком матча, он ответил: «Для меня Конате был для лучшим игроком матча».

В этом сезоне Конате провел за "красных" всего 13 матчей, из них 7 - в Премьер-лиге. Француз, безусловно, сделал все возможное, чтобы получить постоянное место в «основе» команды Клоппа.

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