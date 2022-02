Сезон 2021/22 — самый результативный для Жоты за время его игры в АПЛ

Диогу Жота — главная звезда матча с «Лестером». Его дубль помог «красным» одержать важную победу в АПЛ.

Как сообщает статистический портал Opta, в этом сезоне португалец уже успел забить 17 голов за «Ливерпуль» во всех соревнованиях (12 из них — в АПЛ). Уже сейчас — это его рекорд по количеству голов за сезон в составе команды АПЛ.

