Президент «Жироны» – человек-сенсация. С ним «Атлетико» сделал золотой дубль, а «Алавес» дошел до финала Кубка УЕФА

А еще он поучаствовал в революции «Альбасете». Денис Романцов – о Дельфи Жели и его командах.

Дельфи Жели рос в Сальте, пригороде Жироны, и каждые две недели ездил с отцом на домашние матчи «Барсы», восторгаясь ее атакующим полузащитником Берндом Шустером. Тот дружил с Марадоной, а после отъезда Диего в «Наполи» выдал лучший сезон в карьере – 20 голов – и добыл «Барсе» первое чемпионство за 11 лет.

К концу восьмидесятых Дельфи охладел к Шустеру. Во-первых, после конфликта с боссами «Барсы» Бернд ушел в «Реал» (собирался в «Юве», но в Турине не нашлось немецкой школы для трех его детей). Во-вторых, Жели и сам становился заметным футболистом.

С тринадцати лет он играл за «Жирону» и, достигнув совершеннолетия, забил 28 мячей в сезоне-1988/89. Летом 1989-го (через год после ухода Шустера) «Барса» подписала Жели во вторую команду, а тренер Йохан Кройфф взял на сборы первой, и в товарищеских матчах Дельфи забил больше всех.

Правда, этого не хватило, чтобы вытеснить из основы Чики Бегиристайна или Хулио Салинаса. Сезон-1989/90 Жели начал во второй команде – с Пепом Гвардиолой, Тито Вилановой, отцом Серджи Бускетса Карлесом – и раньше них дебютировал в Ла Лиге.

За полсезона в дубле «Барсе», играя флангового форварда в схеме 4-3-3, Дельфи забил семь мячей, и в конце января 1990-го Кройфф выпустил его в домашнем матче с «Овьедо» вместо дисквалифицированного Бегиристайна. Жели упустил три шанса забить и на 71-й минуте уступил место защитнику Рикардо Серне.

Матч закончился ничьей 0:0 и остался для Дельфи единственным официальным за «Барсу». Покупка Христо Стоичкова отдалила от основы, но Жели не отчаялся: восемью голами посодействовал подъему дубля «Барсы» в Сегунду и летом 1991-го ушел в «Альбасете», где тренер Бенито Флоро сделал его правым защитником.

«Альбасете» до Жели: никогда не играли в Примере, но взлетели с тренером, которого еще из Сегунды звали в «Реал»

Флоро называли испанским Арриго Сакки. Бенито тоже не заиграл на топ-уровне (из-за приступов головокружения), рано стал тренером и еще в низших лигах завораживал смелым футболом: настолько, что после первых матчей «Альбасете» в Сегунде-1990/91 его позвали в Мадрид.

Спортивный директор «Реала» Рамон Мартинес, весной 1990-го покинувший «Барсу» из-за конфликта с Кройффом, встретился с Флоро в ресторане неподалеку от Альбасете и обрисовал ситуацию: президент Рамон Мендоса убирает Джона Тошака и нужен новый тренер – с Луисом Арагонесом из «Эспаньола» не срослось.

«Я ответил, что не могу сорваться в Мадрид из-за контракта с «Альбасете» и должен переговорить с президентом своего клуба Рафаэлем Канделем, – вспоминал Флоро. – В итоге «Реал» назначил Радомира Антича и после первых его матчей [0:1 с «Бургосом» и 1:3 с «Эспаньолом»] Мендоса пригласил меня на встречу.

Его интересовало мое мнение об игре «Мадрида». Я был откровенен: «Фернандо Йерро не хватает ловкости для выступлений в центре защиты. Поставьте его ближе к чужим воротам – будет куда больше пользы. На той же неделе Йерро вышел в полузащите и забил [два дубля подряд – «Валенсии» и «Бетису»]».

На следующий сезон «Реал» договорился с колумбийским тренером «Вальядолида» Франсиско Матураной, но Антич выдал весной 1991-го победную серию и остался в клубе. Правда, ненадолго: в январе 1992-го его уволили, а летом «Реал» принял-таки Бенито Флоро, самый прогрессирующий тренер Испании.

За два года он поднял «Альбасете» из Третьего дивизиона в Ла Лигу, где клуб оказался впервые за полвека существования. К февралю 1992-го дебютант Примеры ворвался в топ-5, обыграв «Атлетико», «Валенсию», «Атлетик», «Реал Сосьедад», «Эспаньол» и шесть клубов попроще.

Заодно за сборную Испании впервые сыграл футболист «Альбасете» – Дельфи Жели.

Жели в «Альбасете»: считал психолога волшебником, поднимался на четвертое место, чуть не ушел в «Реал»

В ноябре 1991-го первая игра Жели против «Барсы», все еще владевшей его трансфером, завершилась вничью 1:1. «Фланговыми прорывами он вскрывал оборону соперника как консервную банку», – хвалил Дельфи репортер El País Рикардо Гутьеррес.

В конце первого тайма Жели склонил к удалению Роналда Кумана. Из-за этого Кройфф в перерыве заменил Гвардиолу на защитника Хуана Карлоса, а после матча сказал: «Дельфи может стать отличным крайним защитником благодаря тому, что раньше был нападающим».

Тренер сборной Испании Висенте Миера прислушался к Кройффу и в феврале 1992-го выпустил Жели в Валенсии – на второй тайм матча с командой СНГ, которая добиралась в Испанию с приключениями.

«Стресс пережили новички сборной Пятницкий и Ледяхов, – писал в еженедельнике «Футбол» Олег Кучеренко. – Мало, видно, зная о нравах, царящих в «Шереметьево», они сдали сумки в багаж, а по прибытии обнаружили, что у них похищены тренировочные костюмы, кроссовки и бутсы. Хорошо – товарищи выручили».

Один из выручивших товарищей – Игорь Шалимов – на размякшем от дождя валенсийском поле играл слева и весь второй тайм противостоял Жели. Их фланг оказался самым активным – с него пришли атаки, завершенные голами Сергея Кирьякова и Фернандо Йерро.

Через пару месяцев Жели поучаствовал в разгроме «Депортиво» 3:0 – с его подачи боливиец Марко Этчеверри забил третий мяч. Победа подняла «Альбасете» на совсем уж немыслимое четвертое место, но шесть поражений в восьми последних турах откинули на седьмое.

Не помог даже психолог Эмилио Лампареро – Бенито Флоро привлек его осенью 1991-го, после чего «Альбасете» выдал серию из пятнадцати матчей без поражений.

«Я опирался на исследования успехов советских и чехословацких спортсменов, – говорил Лампареро. – Перед соревнованиями они проходили серьезную психологическую подготовку, которая улучшала результаты.

В «Альбасете» я начал с прививки от стресса. Убедил игроков не загоняться перед матчами насчет будущих соперников, потому что стресс снижает работоспособность. Напряженные мышцы потребляют больше кислорода, чем нужно, и это негативно сказывается в игре.

Но игроки видели во мне не столько психолога, сколько волшебника. Перед какой-то игрой я ехал в машине с Жели, [защитником] Парри и [вратарем] Хуаном Карлосом Балагером – и услышал их разговор: «Он уже дотронулся до него?» – «Да, можешь убирать».

Оказалось, имелся в виду их зеленый дождевик. Мое прикосновение к нему они считали хорошей приметой. Меня устраивало, что ребята наделяли меня магическими свойствами. Это облегчало работу».

Когда магия Лампареро испарилась, «Альбасете» финишировал в одном очке от еврокубков. Надежды на Кубок УЕФА угробил «Атлетико» Луиса Арагонеса, разгромивший «Альбасете» 4:1. Четвертый мяч Балагер пропустил от недавнего кумира Жели – Бернда Шустера.

Несмотря на смазанную концовку телеэксперт Майкл Робинсон (экс-форвард «Ливерпуля», после двух лет в «Осасуне» осевший в Испании) заявил, что продуманно-бесстрашной игрой «Альбасете» Флоро совершил революцию в испанском футболе и завоевал любовь болельщиков по всей стране.

Тот же Робинсон весной 1994-го фактически уволил Флоро из «Реала». В перерыве матча с «Леридой» репортер его шоу на Canal Plus поднес микрофон к раздевалке мадридцев, уступавших 1:2.

Тренер, которого считали едва ли не самым интеллигентным в Испании, орал на игроков: «Команда, недавно игравшая во Втором дивизионе, трахает «Реал» – вам не стыдно? Делайте что хотите, но победите». Робинсон опубликовал запись, и Флоро тут же заменили на Висенте Дель Боске.

Перед тем сезоном Бенито хотел привести Жели в «Реал», но сделка осложнялась тем, что Дельфи все еще принадлежал «Барсе».

В январе 1993-го он в последний, четвертый, раз сыграл за сборную, уже при новом тренере Хавьере Клементе, но «Альбасете» без Флоро превратился в аутсайдера, и пробиваться оттуда стало сложнее. Дорогу и в сборную, и назад в «Барселону» перекрыл Альберт Феррер, победитель Олимпиады-1992 и ЛЧ-1991/92.

В конце мая 1994-го, когда команда Кройффа последний раз выиграла чемпионат Испании, а «Альбасете» финишировал 13-м, «Барса» предложила Жели мадридскому «Атлетико» как часть компенсации за полузащитника Хосе Луиса Каминеро.

Сделка не состоялась, и президент «Барсы» Хосе Луис Нуньес пожаловался на коллегу из «Атлетико»: «Хесус Хиль привык иметь дело с арабами, умными людьми с большими деньгами. Но мой заместитель Жоан Гаспар – не араб. С Хилем очень сложно вести переговоры».

В итоге Хиль оставил Каминеро в «Атлетико», а в конце августа купил Жели за 200 миллионов песет ($1,5 млн) и представил его вместе с другими новичками, взятыми после лишь трех голов в девяти товарищеских матчах – колумбийским форвардом Адольфо Валенсией и плеймейкером «Динамо» Игорем Добровольским.

В следующие девять месяцев Жели повидал в «Атлетико» четырех главных тренеров (Франсиско Матурану, Хорхе Д’Алессандро, Альфио Басиле и Карлоса Агияра) и сменил несколько позиций, но с шестью голами стал одним из лучших снайперов команды в сезоне-1994/95.

Добровольский же много лечился и забил лишь «Спортингу» в мае 1995-го, а Валенсия, ради которого сын Хиля Мигель Анхель отменил уже согласованный трансфер Роналдо, упустил пять моментов в игре с «Альбасете» (2:2) осенью 1994-го и услышал в интервью босса «Атлетико»: «Я перережу горло этому негру!»

«Атлетико» до Жели: из-за финансовых проблем распустили юношеские команды, потеряли Рауля и продали любимца президента

Футболиста из Хиля не вышло – не хватало скорости. Факультет экономики он бросил – наскучило. Первые большие деньги получил в 21 год от графа Хуана Антонио Хамасо. Тот сбил Хесуса, ехавшего на мотоцикле по Пласа де Колон, устроил в хорошую клинику и извинился за перелом носа, дав 25 тысяч песет.

Потом, поработав в автосервисе, Хесус занялся продажей запчастей. Деловая хватка у него от матери, сельчанки Хуадалупе Хиль, в 19 лет ставшей женой богатого строителя Херардо Хиля (отсюда полное имя их первого сына – Хесус Хиль и Хиль). «Я любила другого человека, но вышла замуж за деньги», – призналась Хуадалупе.

Положение в обществе пригодилось, когда 35-летнего Хесуса посадили – за смерть 58 человек в районе Лос-Анхелес-де-Сан-Рафаэль. Там обрушился пол в ресторане, наскоро построенном по проекту Хиля с нарушением правил безопасности.

«В школе моего отца называли убийцей, – говорил старший сын Хесуса. – Я никогда не посещал его в тюрьме – дома мне говорили, что он временно поселился в отеле».

Хиль сидел в камере три на четыре метра – с ковром и пишущей машинкой. Стал управляющим тюремным магазином, наладил поставку туда продуктов из лучших ресторанов Сеговии, завоевал уважение и через семь месяцев пересел под домашний арест.

После 15 месяцев дома он вернулся в тюрьму, получил на суде пять лет и попал в колонию на окраине Мадрида. Его мать просила о помощи кардинала Таранкона, министра юстиции де Ориоля и генерала Кастаньона. Дошла в итоге до Пилар Франко, и та уговорила брата – главу испанского правительства – помиловать Хиля.

Через шесть лет он организовал сбор «Атлетико» в районе, где случилась трагедия. Потом вошел в правление клуба и начал борьбу с действующим президентом Кальдероном.

После смерти Висенте от сердечного приступа Хиль выиграл президентские выборы – для этого организовал болельщикам четыре бесплатных поезда в Сарагосу на финал Кубка, добился поддержки пары влиятельных журналистов и купил обладателя Кубка чемпионов-1987 Паулу Футре.

Тот стоил – в переводе на евро – два с половиной миллиона, хотя клуб задолжал кредиторам шесть. Спустя пять лет Хиль, минимизируя расходы, снял с баланса восемь младших команд, заявив, что ими должна заниматься федерация футбола (заодно сократил гандбольную команду, гремевшую в еврокубках).

Перед этим, весной 1991-го, Хиль хвастался 13-летним воспитанником «Атлетико» Раулем – приводил его в раздевалку первой команды и в дневное шоу на канале Antena 3, где говорил ведущему Ньевесу Эрреро: «Запомни, этот мальчик будет звездой».

Рауль забил за сезон 106 мячей, но из-за роспуска юношеской команды ушел в «Реал». Директор «Атлетико» Рубен Кано сообщил, что Рауля можно было сохранить в системе «Атлетико», но отпустить его уговорил друг Хиля – кинопродюсер Хосе Эстебан Аленда, расчищавший место для сына.

А главное – ликвидация юношеского сектора не решила денежных проблем, и пришлось продать «Бенфике» обожаемого Хилем Паулу Футре (из любви к «Атлетико» тот благородно отказал «Реалу»).

«Атлетико» с Жели: от 14-го места в Ла Лиге до полуфинала ЛЧ за два года

Клоунада была бы неполной, если бы первый мяч за «Реал» Рауль забил кому-то другому. Но он не подвел и в ноябре 1994-го за 15 минут растерзал «Атлетико» (4:2) – заработал пенальти для Мичела, сделал голевой навес на Саморано и забил с паса Лаудрупа.

Жели пересекался с Раулем на фланге, но – как вингер и не был виноват в пропущенных мячах. Это, правда, не утешало: поражение в дерби откинуло «Атлетико» на 19-е место. К тому моменту Хиль сменил за семь лет 18 тренеров, хотя за это время клуб взял два Кубка и до сезона-1993/94 не выпадал из топ-4.

«Хиль окружен людьми, которые его боятся, и не терпит тех, кто с ним спорит. «Атлетико» – только ступень в его политической карьере», – говорил аргентинец Хосе Пасториса, тренировавший «Атлетико» 41 день.

От вылета спас экс-тренер сборной Аргентины Альфио Басиле, подъехавший в конце февраля 1995-го. Он поднял команду на 14-е место (видно, помог ритуал – клал у скамейки пачку «Мальборо» по направлению к воротам соперника), но не сработался с Хилем.

Тот жаловался, что два месяца не общался с тренером: «Когда я просыпаюсь, он ложится спать». За два тура до конца чемпионата Басиле – под аплодисменты многих сотрудников «Атлетико» – покинул клуб, узнав о договоренности Хиля с другим тренером – Радомиром Античем.

После увольнения из «Реала» сербский тренер дважды обыграл бывший клуб с «Овьедо». Последний раз – в мае 1995-го, в разгар переговоров с «Атлетико».

«У меня был предварительный контракт на большие деньги с «Валенсией», но я пошел в «Атлетико», потому что это был самый сложный клуб в мире, – говорил Антич. – Я хотел доказать себе, что могу добиваться успеха в любых условиях.

С составом поначалу было так себе. На первом сборе я увидел 33 игрока и ни одной команды. Пришлось отказаться от двадцати с лишним футболистов и искать бесплатных или недорогих новичков.

Я хотел перетащить из «Овьедо» Просинечки с Йокановичем, но оба отказались – их отткалкивала нестабильность «Атлетико»: десять тренеров за два года или что-то в этом духе. Причем если Просинечки выбрал «Барсу», то Йоканович – «Тенерифе». Никто не хотел в «Атлетико».

Вместо Просинечки «Атлетико» взял 29-летнего плеймейкера греческого «Паниониоса» Милинко Пантича, которого Антич помнил по работе в «Партизане» восьмидесятых.

«Я провел отличный сезон в греческом «Паниониосе» (17+20) и получил предложения из Франции и Бельгии, – вспоминал Пантич. – Тогда же Антич запросил кассету с моей игрой. Я ответил, что никто ее не записывал, но потом попросил о помощи знакомого с греческого телевидения.

Он смонтировал фрагменты моей игры за четыре года, а я отправил видео Античу и через два дня услышал: «Приезжай в Мадрид».

Президент «Паниониоса» плакал, провожая Пантича, а президент «Атлетико» – смеялся, когда Антич просил купить 29-летнего ноунейма за $550 тысяч.

«Ты тащишь в команду друзей, как и другие тренеры», – сказал Хиль Античу, а тот ответил: «Если вам жалко денег на него, я заплачу из своего кармана». В просмотровой игре с «Талаверой» Пантич забил со штрафного, и Хиль все же купил его, но дал самую маленькую зарплату в команде.

Журналисты встретили Пантича настороженно: в одной заметке назвали двоюродным братом Антича, в другой – Падичем. Еще и чемпионат «Атлетико» начал шокирующе: с гола от Карпина в домашней игре с «Сосьедадом». Но через десять минут Пантич сравнял, а «Атлетико» победил 4:1 и вскоре возглавил таблицу.

«Радомир располагал группой недорогих игроков (вратарем Молиной, защитниками Санти и Жели, форвардом Пеневым) и скрывал наши недостатки, – добавил Пантич. – Я, например, мало бегал и плохо защищался, но Антич решил проблему с помощью опорника Вискайно, который прикрывал меня».

«Мы играли с ромбом в полузащите, – вспоминал нападающий Кико Нарваэс. – Атакующего полузащитника Пантича поддерживал не только Вискайно, но и Симеоне с Каминеро, которые при этом много забивали.

Латерали Жели и Тони действовали очень агрессивно и царили на флангах, как в «Атлетико» 2010-х Хуанфран с Филипе Луисом».

Заодно забивал Дельфи – например, «Бетису» в 1/8 Кубка Испании.

Автор победного гола в том матче – болгарский нападающий Пенев – после полуфинала с «Валенсией» подрался с ее президентом Фернандо Ройхом, который не продлил контракт игрока, узнав, что у того рак яичек.

«Президенты клубов должны подавать пример, а не устраивать бои без правил», – посоветовал Ройху Хиль, который месяцем ранее набросился с кулаками на президента «Компостелы» Хосе Марию Канеду – за оскорбление жителей Марбельи, избравших Хесуса мэром.

Через год после 14-го места в сезоне-1994/95 Жели сделал с «Атлетико» золотой дубль, обыграв в решающих матчах бывших: «Барсу» Кройффа в финале Кубка Испании (1:0) и «Альбасете» в последнем туре чемпионата (2:0).

Перед решающей игрой чемпионата с «Альбасете» мотивационную речь вместо Антича толкнул Симеоне: «Мы победим или умрем, стремясь к победе». На 13-й минуте Диего замкнул головой подачу Пантича, а второй мяч русский вратарь «Альбасете» Евгений Плотников пропустил от Кико Нарваэса.

Ассистировал ему вратарь «Атлетико» Хосе Молина, который месяцем ранее дебютировал в сборной – на левом краю атаки. К 53-й минуте товарняка с Норвегией (0:0) Клементе выпустил из резерва всех полевых, и когда один из них – Хуанма Лопес – травмировался, вышел Молина. И нанес самый опасный удар испанцев.

В итоге Молина, Кико, Каминеро и Лопес представили «Атлетико» в составе Испании на Евро-1996, а Жели не повезло – Клементе предпочел ему Альберто Бельсуэ из «Сарагосы» и Хорхе Отеро из «Валенсии».

В начале следующего сезона Жели забил головой «Эркулесу», но по ходу чемпионата не поднимался с командой выше четвертого места – с отменой лимита на игроков из Евросоюза «Реал» с «Барсой» мощно усилились, и конкурировать с ними стало сложнее: 1:4 и 1:3 с Мадридом, 3:3 и 2:5 с каталонцами.

Зато в ЛЧ все еще играли только чемпионы, и испанские гранды не мешали клубу Хиля. «Атлетико» обошел в группе «Видзев», «Стяуа» и будущего победителя турнира «Боруссию», а первый мяч в полуфинале с «Аяксом» забил после эффектного прохода Жели по правому флангу с подачей на Хуана Эснайдера.

В следующем сезоне Антич часто использовал на правом фланге Карлоса Агилеру, а Жели – слева, и «Атлетико» вновь достиг полуфинала – только уже Кубка УЕФА. Хилю этого показалось мало (особенно на фоне седьмого места в Ла Лиге и конфликта Антича с лидерами), и летом 1998-го «Атлетико» принял Арриго Сакки.

Другой итальянский тренер, Фабио Капелло, в сезоне-1996/97 называл Жели лучшим защитником Испании, а Сакки не включал его даже в запас. Арриго устраивал 160-минутные тренировки и, по словам Кико Нарваэса, научил за пять месяцев большему, чем другие тренеры за семь лет, но оставил клуб на 11-м месте.

Хиля же в разгар сезона-1998/99 арестовали по подозрению в мошенничестве – например, при установке в Марбелье «Статуи Победы» Зураба Церетели, за которой крылась афера на миллион долларов.

Через полторы недели Хесуса выпустили под залог, но «Атлетико» с таким хаосом в руководстве все равно пошел ко дну и покинул Ла Лигу весной 2000-го.

Жели опустился в Сегунду на полгода раньше. В августе 1999-го он перешел в «Бетис», но из-за травмы контракт расторгли. Жели подал в суд и вторую половину сезона провел во Втором дивизионе с «Альбасете».

Вышел только на пять игр, и 21 мая 2000-го, в день вылета «Атлетико» из Примеры, сделал дубль в игре с «Эстремадурой». Такой финиш чемпионата обеспечил 31-летнему Дельфи контракт с «Алавесом» из Витории.

«Алавес» до Жели: 40 лет не играли в Ла Лиге, были в тени баскетбольного клуба

В девяностые столица Страны Басков славилась в спортивном мире баскетбольным «Таугресом», который в 1996-м – после двух подряд проигранных финалов – взял Кубок Кубков. «Алавес» же к тому моменту сорок лет не показывался в Ла Лиге.

Прозябание на дне закончилось с возвращением на пост президента Хуана Арреги, главы крупного металлургического концерна. После 13-го места в Сегунде-1996/97 он нанял 47-летнего тренера Мане, который ранее поднял «Лериду» из Третьей лиги в Примеру и обыграл «Барсу» с «Реалом», спровоцировав отставку Бенито Флоро.

Через полгода после назначения в «Алавес» он прошел в Кубке Испании «Реал» Хайнкеса и мощнейший тогда «Депортиво» (в каждом раунде играли дома и в гостях, что минимизировало случайности), а поражение от «Мальорки» в полуфинале искупил выходом в Ла Лигу.

90-летний Арреги шел к этому с 1957-го, когда впервые стал президентом клуба, и на излете первого сезона в Примере, в апреле 1999-го, умер от сердечного приступа. И не увидел, как в следующем чемпионате, усилившись норвежцем Эггеном, румыном Контрой и боснийцем Кодро, «Алавес» до последнего тура боролся за место в ЛЧ.

В середине марта 2000-го команда Мане шла второй (вслед за «Депором»), но в последних десяти турах взяла только три победы и стала шестой. Лига чемпионов уплыла, зато впервые попали в Кубок УЕФА и сразу озаботились подписанием игроков с международным опытом.

Двое из них обеспечили крупную победу (3:0) над «Лас-Пальмасом» в первом туре сезона-2000/2001: Йорди Кройфф выдал два голевых паса Хави Морено, а открыл счет Дельфи Жели. Через четыре дня «Алавес» дебютировал в еврокубках.

Жели в «Алавесе»: поднимался на второе место в Ла Лиге, стал антигероем еврокубкового финала

«Мы были скромной командой, и не только в экономическом плане, – говорил Мане. – Работали для себя, друзей и болельщиков, ни о чем больше не думая. Например, перед вылетом на игру с «Газиантепспором» все приехали в аэропорт в повседневной одежде. Никакой единой формы или строгих костюмов.

Мы верили в победу над любым соперником. Этому способствовали игроки, уже выступавшие в еврокубках: Жели, Контра, Эгген, Томич, Кройфф, Вучко. Их было не так много, но они заложили фундамент нашей уверенности. Сказалась и тактическая гибкость: мы легко переключались с четверки защитников на пятерку.

К тому же каждый четверг игроки собирались за ужином – всей командой. А есть поговорка: когда приглашаешь на ужин и приходят все до единого – из этого может получиться что-то хорошее. У нас сложился фантастический коллектив. Без конфликтов и с минимумом штрафов».

Первые четыре раунда Кубка УЕФА «Алавес» прошел по удивительной схеме: ничья дома, победа в гостях. 0:0 и 4:3 в Газиантепе, 2:2 и 3:1 с «Лиллестремом» («В Драммене играли на каком-то холме, а пресс-конференция проходила на улице», – говорил второй тренер Ондарру), 1:1 и 3:1 с «Русенборгом», 3:3 и 2:0 с «Интером».

При этом «Алавес» не отвлекался от Ла Лиги. Перед вторым матчем с «Лиллестремом» разгромили «Овьедо» (4:0) и поднялись на второе место. Один из мячей команде Онопко и Антича забил игравший левого защитника Жели.

В этом же качестве он противостоял «Интеру» в феврале 2001-го. Тогда Жели дважды упустил Альваро Рекобу, и к середине второго тайма «Алавес» уступал дома 1:3.

«В том матче мы показали впечатляющую психологическую зрелость, – хвастался Мане. – У «Интера» хватало сильных игроков, но командно они были очень плохи. Мы значительно превосходили их во взаимопонимании на поле и, сравняв счет в Витории, победили на «Сан-Сиро».

В четвертьфинале Кубка УЕФА нам достался «Райо Вальекано», с которым нас многое роднит. Мы третьи команды своих регионов (Страны Басков и Мадрида) и на юношеском уровне формировались по остаточному принципу».

После 3:0 и 1:2 с командой Хуанде Рамоса «Алавес» разнес «Кайзерслаутерн» 5:1 и 4:1. Автор дубля в первой игре Космин Контра пропускал из-за дисквалификации матч в Германии, так что Жели вернулся на правый фланг и при счете 0:1, убрав на ложном замахе Юри Джоркаеффа, сделал голевую подачу на Ивана Алонсо.

Через месяц Дельфи вернулся в Германию: финал с «Ливерпулем» проходил в Дортмунде, и к 16-й минуте «Алавес» проигрывал 0:2.

«Мы перенервничали и проспали начало, – объяснял Мане. – Болельщики взбодрили нас, мы собрались, выпустили форварда Алонсо вместо защитника Эггена и на перерыв ушли при счете 1:3, а сразу после перерыва, когда я добавил в нападение бразильца Маньо, Хави Морено сделал дубль.

Играть дальше с четверкой в атаке было рискованно, и я убрал Хави. Это решение потом критиковали, но надо было кем-то жертвовать».

Через восемь минут после третьей замены Мане Робби Фаулер снова вывел «Ливерпуль» вперед, но на предпоследней минуте Кройфф замкнул головой подачу Контры – 4:4.

К концу овертайма «Алавес» остался вдевятером. На 100-й минуте удалили Маньо, на 115-й капитана Кармону, а на 117-й Жели срезал мяч в свои ворота после навеса Макаллистера, и по правилу золотого гола игра тут же завершилась победой «Ливерпуля».

Единство «Алавеса» не рассыпалось из-за одной ошибки: в раздевалке Дельфи извинился, а партнеры его обнимали и утешали.

«В прыжке я неудачно коснулся мяча, и он влетел в ворота, – вспоминал Жели. – Худший момент в жизни? Вряд ли самый-самый, так как позже у меня были серьезные личные проблемы, но в футболе – да, пожалуй. Хотелось спрятаться, исчезнуть, но одноклубники помогли мне пережить это».

«Жели провел хороший финал, уверенно в защите и умно в атаке, – писал журналист El País Хосе Самано. – За исключением первых минут молодой талант Джеррард был незаметен на его фланге. Но настала 117-я минута, и мечта «Алавеса» обернулась кошмаром игрока, который всегда отличался здравомыслием и силой духа.

Через час после игры он пытался найти утешение: «В раздевалке кто-то сказал: «Со временем мы оглянемся назад и поймем, что сделали «Алавес» великим».

«Алавес» не зря называют клубом второго шанса. Хави Морено до встречи с Мане собирался завершать карьеру, Йорди Кройфф сидел в запасе «МЮ», Иван Томич – «Ромы». А Жели нагло выгнали из «Бетиса» под предлогом травмы.

Но в Витории он воскрес, и его семья настолько прониклась «Алавесом», что после победы над «Интером» в Милане его жена Инма вслед за болельщиками примчалась в аэропорт в пять утра – в пижаме и с маленькими детьми на руках».

«Жирона» с Жели: лидерство в Ла Лиге, дети ходят в школу в майках клуба, город живет футболом

После трех лет в «Алавесе» Жели вернулся на два года в «Жирону» и там же начал тренировать детей. Причем из-за финансовых сложностей клуба сам покупал им амуницию. Также Дельфи занимался бизнесом, а летом 2015-го стал президентом «Жироны» – с подачи Пере Гвардиолы, представителя новых владельцев клуба.

«Предложение поступило совершенно неожиданно, но после встречи с Пере я согласился, ведь «Жирона» – клуб всей моей жизни, – говорит Дельфи. – В City Football Group, одном из трех акционеров клуба, много специалистов по футболу и бизнесу, что значительно облегчает нам работу.

Восхождение «Жироны» чем-то напоминает историю «Алавеса». У нас стратегическая и управленческая стабильность, замечательный спортивный директор Кике Карсель, а тренеры последних восьми лет (от Мачина до Мичела) помогают нам расти.

Одна из вещей, которыми мы больше всего гордимся, – что сейчас любители футбола отмечают, в какой день и во сколько играет «Жирона», и ждут наших матчей.

Еще лет восемь назад вы бы не увидели в городе людей в майках «Жироны». Они просто не продавались. А сейчас у нас магазины в центре города и на стадионе, повсюду много людей в наших майках, а дети ходят в них в школу. Жирона живет футболом, и это прекрасно».