«Возможно, я был немного высокомерен». В 30 лет Гвардиола просился в «Арсенал»

Венгер не взял.

Сегодня у Пепа новая встреча с клубом, который мог стать вторым в его профессиональной карьере.

На расставание с «Барсой» он настроился еще в мае 1997-го. Новую зарплату, предложенную президентом Нуньесом, Гвардиола счел унизительной и подписал предварительный контракт с «Пармой» Карло Анчелотти.

Но вскоре Роналдо ушел в «Интер», и Нуньес испугался, что с такими потерями проиграет выборы президента клуба, поэтому удержал Пепа, дав больше денег, чем тот просил изначально. Через несколько недель Гвардиола получил травму и провел в чемпионате-1997/98 лишь 6 матчей.

В следующие два года он также много пропускал из-за мышечных травм. Президент Нуньес засомневался в капитане и выяснял у клубного доктора, в порядке ли у Гвардиолы с головой, а потом не поддержал его, когда поползли нелепые слухи, что у Пепа СПИД.

Это и скандальный трансфер в «Реал» Луиша Фигу (крестного отца дочери Гвардиолы) склонили Пепа к мысли об уходе за год до истечения контракта.

«Я пришел сюда, когда мне было 13 лет, а сейчас мне 30, и у меня есть семья, – сказал Гвардиола на прощальной пресс-конференции весной 2001-го. – Моя карьера близится к концу – хочу завершить ее за границей, изведав новые страны, лиги и культуры. Чувствую себя освобожденным: мне так спокойнее и комфортнее».

«Его выдавливали из команды, и он сильно страдал, – говорил тренер «Барсы» Карлес Решак. – Гвардиола не из тех, кто легко скидывает такой груз с души. Он был надломлен, поэтому испытал облегчение, когда покинул клуб».

Из-за детской любви к Платини Пеп собирался в «Ювентус» и после устной договоренности своего агента с Лучано Моджи отверг предложение «МЮ». Но, как и в 1997-м, не доехал до Анчелотти. Вместо Карло «Юве» нанял Марчелло Липпи, который не нуждался в 30-летнем травматичном каталонце.

«Я прыгнул в бассейн, не зная, есть ли там вода», – сказал Пеп о первом в жизни выходе на рынок свободных агентов.

Гвардиола сказал Венгеру: «Чувствую, что могу вам помочь»

Моджи дезавуировал предложение всего за несколько недель до последнего дня подачи заявок на еврокубки. К тому моменту «МЮ», «Ливерпуль», «Интер» и «Парма» – другие клубы, еще недавно хотевшие Пепа – уже укомплектовали составы.

Оставался «Арсенал», чей центральный полузащитник Патрик Виейра после трех сезонов без титулов добивался ухода.

«Я позвонил Венгеру, чтобы договориться о встрече, и он был так любезен, что пригласил к себе, – вспоминал Гвардиола. – Я сказал: «Мечтаю попасть в АПЛ и хочу играть у вас. Чувствую, что могу вам помочь». Возможно, я был немного высокомерен».

«Гвардиола приехал ко мне домой и попросился в «Арсенал», – подтвердил Венгер.

Впервые Пеп и Арсен встретились в Лиге чемпионов-1993/94, когда «Барса» Кройффа обыграла «Монако» – 2:0 дома и 1:0 в гостях с голом Стоичкова после чарующего паса Гвардиолы через полполя.

Спустя шесть лет «Барса» с другим голландским тренером – Луи ван Галом – принимала на «Камп Ноу» «Арсенал» Венгера, и Гвардиола снова очутился в центре внимания.

На 75-й минуте экс-форвард «Реала» Давор Шукер под свист 85 тысяч болельщиков заменил Денниса Бергкампа и уже через двадцать секунд жестко влетел в Пепа.

Через пять минут опорник «Арсенала» Жиль Гриманди врезал Пепу локтем по голове и получил красную.

И минуты не прошло, как Гвардиола проиграл борьбу за мяч у входа в свою штрафную, и «Барса» пропустила – 1:1. На «Хайбери» «Арсенал» выступил куда слабее и проиграл 2:4, пропустив последний мяч после изящной передачи Гвардиолы на Филлипа Коку.

Наконец, в августе 2000-го «Барса» и «Арсенал» встретились в турнире к столетию «Аякса». Гвардиола открыл счет с пенальти, а потом довольно отстраненно наблюдал, как экс-форвард «Динамо» Томас Данилявичюс усадил на газон Коку и сравнял.

В общем, к лету 2001-го Венгер всесторонне изучил Гвардиолу. «Я восхищался им как игроком, – говорил Арсен. – Как быстро и качественно он мыслил на поле, как метко пасовал! Все это укладывалось в игровую философию «Арсенала».

Сначала писали, что «Арсенал» предлагает Гвардиоле £40 000 в неделю, но в конце августа-2001 выяснилось: Виейра остается, его трансфер в «Реал» сорвался, и Пеп Венгеру ни к чему. Сезон уже стартовал, и в центре полузащиты «Барсы» вовсю играл бразилец Фабио Рошембак, а Гвардиола оставался без команды.

Как Гвардиола попал в «Брешию» и при чем тут жена спортивного директора

В сентябре 2001-го на вопрос, не поспешил ли он с уходом, Пеп ответил: «Я хотел начать новую жизнь, поэтому не жалею о том решении. Что бы я изменил? Я бы не руководствовался чувствами при выборе будущего клуба.

Уже через неделю после объявления об уходе из «Барсы» я мог подписать контракт с другой командой [с «Интером»]. Но я не хотел. В итоге я долго ждал [определенности с «Юве»] и оказался в сегодняшнем положении [без клуба в сентябре].

Я впервые оказался на трансферном рынке и узнал о нем много неприятного. Например, тренер одного топ-клуба сказал, что не хочет меня. Через несколько часов позвонили три разных агента и предложили устроить в эту же команду.

Мне говорили, что другой клуб хочет меня подписать. Я ждал звонка, но шли дни и никто не звонил – оказалось, из-за агентов и комиссий. Я тренировался индивидуально, жил своей жизнью и не отключал телефон, но в итоге сказал: «Хватит! Нужно действовать иначе».

Вариант с «Брешией» возник необычно. Ее спортивный директор Мауро Педерцоли женат на барселонке, что упростило ему выход на агента Пепа Хосе Марию Оробита.

Педерцоли увлек генменеджера Джанлуку Нани и президента Луиджи Кориони идеей добавить к Роберто Баджо еще одну мировую звезду и полетел в Барселону на переговоры. Думал, ограничится встречей с Оробитом, но вечером в офисе агента появился сам Пеп.

Он расспрашивал о городе, клубе и постепенно проникался новым вызовом. К тому же звал его далеко не аутсайдер: весной-2001 «Брешия» финишировала восьмой, выше звездной «Фиорентины».

В общем, Гвардиола заинтересовался – в отличие от тренера «Брешии» Карло Маццоне: «И речи быть не может! – сказал он Нани с Педерцоли. – Я уговорил Федерико Джунти перейти к нам из «Милана» и не хочу выглядеть дураком. Джунти и Гвардиола несовместимы, забудьте эту идею».

В итоге Гвардиолу привезли в Брешию втайне от Маццоне и поставили тренера перед фактом. Карло вскипел, потом холодно встретил Пепа в тренировочном центре, а вечером, за ужином в отеле Touring, крикнул:

«Эй, Гвардиола, иди сюда! Сразу скажу: я тебя не хотел. Но я не безумец и не дурак. Знаю, кто ты, знаю твою историю: ты фактически изобрел в футболе новую позицию».

Пепа представили болельщикам перед игрой с «Аталантой». К перерыву «Брешия» уступала 1:3, но Баджо сделал дубль, сравняв на 92-й минуте. Гвардиола смотрел игру с трибуны, а уже через месяц Лука Тони забил с его паса «Венеции».

Сезона Пепа в «Брешии» получился насыщенным: дисквалификация за нандролон, капитанство, голы «Интеру» с «Удинезе»… Если он уходил из «Барсы» за новым опытом, то точно добился своего.

Его мечта об АПЛ исполнилась через пятнадцать лет. Перед первой встречей с Венгером в Премьер-лиге Гвардиола сказал второму тренеру «Ман Сити» Микелю Артете: «Этот матч – твой. Ты знаешь «Арсенал» лучше, чем я, и достаточно обучен, чтобы руководить командой. Делай, что считаешь нужным».

Доказывая, что это не шутка, Гвардиола объявил игрокам: «На этой неделе главный – Микель». Футболисты немного удивились, а потом обыграли «Арсенал» – 2:1.

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Grazia Neri, Stu Forster/Allsport