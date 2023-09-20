Игроки чувствовали себя шахматными фигурами.

Летом 2013-го нынешнему главному тренеру «МЮ» устроили экскурсию по тренировочному центру «Баварии». На одной из стен он увидел цитату Деттмара Крамера, взявшего с мюнхенцами два Кубка чемпионов в семидесятые. Эти слова немецкого тренера навсегда засели в сознании Тен Хага: «Если хорошее уже недостаточно хорошо – сделай его лучше».

Тен Хаг приехал в «Баварию» после сезона в «Гоу Эхед Иглз», который вернул в Эредивизи (не был там 17 лет)

Эрик тен Хаг десять лет работал в системе «Твенте» и «ПСВ», где тренировал юношей и помогал Фреду Рюттену, а за год до «Баварии» начал самостоятельную карьеру во взрослом футболе. Давно следивший за его прогрессом Марк Овермарс инициировал приглашение Эрика в «Гоу Эхед Иглз», где трудился директором.

Были и другие кандидаты – будущий и.о. главного тренера сборной Голландии Дуайт Лодевегес и Рене Хаке, возглавляющий «Гоу Эхед Иглз» сейчас. Владелец клуба Эдвин Мулдер остановился на Тен Хаге, впечатлившись его фундаментальностью и организаторскими способностями.

Эрик уже тогда не упускал мелочи: отрегулировал, например, высоту травы на поле, угол наклона полок на стеллаже для мячей, расстановку бутылок с водой в раздевалке и расположение скамеек, приблизив их к центральной линии.

А однажды запретил травмированному экс-защитнику «Ливерпуля» Яну Кромкампу ехать на выходные с семьей в парижский Диснейленд: «Лучше поработай в тренажерном зале и покрути педали». Заодно Тен Хаг встряхнул Квинси Промеса, который к 20 годами не пробился в основу «Твенте» и приехал за игровой практикой.

«Квинси был амбициозен, но не всегда понимал, что такое – жизнь профессионала, – говорил Тен Хаг в интервью de Volkskrant. – Ему просто нужна была любовь. Любовь через доверительные отношения.

Когда игроки вам доверяют, вы можете их критиковать. Тогда они воспринимают критику как подарок. Хороший тренер не критикует, а улучшает игрока».

Тен Хаг развивал молодых игроков в том числе и собственным примером. Например, всегда заходил в раздевалку в одно и то же время – ровно в 10 утра.

Однажды, когда Эрик делился планом тренировки, бумаги в его кармане странно оттопырились. Игроки долго не решались ничего сказать, но третий вратарь Патрик тер Мате не сдержался: «Тренер, у вас штаны надеты задом наперед».

«Все засмеялись, а Тен Хаг даже не отвлекся и продолжил говорить», – вспоминал капитан «Гоу Эхед Иглз» Марникс Колдер. Весной 2013-го он забил «Волендаму» с паса Промеса в финале плей-офф (3:0) за место в Эредивизи. На вечеринке в честь долгожданного возвращения игроки впервые увидели Тен Хага с пивом в руке.

Первая тренировка Тен Хага в «Баварии-2» длилась 2,5 часа. Игроки чувствовали себя фигурами на шахматной доске

Контракт с «Гоу Эхед Иглз» действовал еще год, но Эрик разорвал его и отправился в Мюнхен. Как и Овермарс, спортивный директор «Баварии» Маттиас Заммер много лет наблюдал за Тен Хагом и звал читать лекции в Немецком футбольном союзе, когда там работал.

В то же лето, когда Гвардиола заменил Юппа Хайнкеса, Заммер назначил Тен Хага вместо Мехмета Шолля, с которым вторая команда «Баварии» заняла 14-е место в Четвертой лиге.

Эрик перевез жену с детьми в Мюнхен (раньше, когда он работал в «ПСВ» и «ГЭИ», семья оставалась в Олдензале), но все равно часто возвращался на родину – к отцу Хенни, который боролся с раком мочевого пузыря и простаты. По словам матери Эрика, он умело контролировал эмоции, и личные переживания не мешали работе.

Тен Хаг начал в мюнхенском фарм-клубе с восьми побед подряд – перед зимним перерывом-2013/14 команда лидировала в Региональной лиге Баварии. Эрика не устраивало, что пауза между кругами составляла почти три месяца, и в январе 2014-го он устроил команде серию спаррингов, чтобы поработать над недостатками.

«Типичный голландец – придавал большое значение дисциплине, – говорил атакующий полузащитник Патрик Вайраух. – Наше поведение на поле и в жизни было для него чрезвычайно важно. Например, если мы одевались неправильно, могли возникнуть неприятности. Уже тогда у него был очень властный характер».

Опорник Рикардо Баста, ставший недавно страховым брокером, добавил, что игрокам «Баварии-2» при Тен Хаге полагалось носить со спортивным костюмом исключительно белые носки:

«Его дотошность шокировала меня. Он был почти диктатором. Все должны были следовать его плану. А однажды на упражнении рондо (двое пытаются перехватить мяч внутри круга из 8-10 игроков – Sports.ru) мы оказались с ним в паре, но он не бегал, и мне приходилось метаться одному. Тогда я бойкотировал рондо и тоже остановился.

Когда Тен Хаг участвовал в тренировочных матчах, я относился к нему, как и к остальным игрокам, и однажды прыгнул в него двумя ногами. После этого наши отношения ухудшились».

Тен Хаг сильно отличался от своего предшественника Шолля, который отвергал научный подход к футболу.

«Мехмет говорил: «Выходите и играйте в футбол». Он участвовал в наших двусторонках, много шутил, но тактически почти ничего нам не дал, – признал опорный полузащитник Рико Штридер. – У Шолля занятия длились от силы полтора часа, а первая тренировка Тен Хага продолжалась два с половиной.

Он постоянно прерывал двусторонку, чтобы передвинуть кого-то на пару метров. После следующего паса он снова останавливал игру и кого-то двигал. Мы чувствовали себя фигурами на шахматной доске. Для нас это был чем-то новым и безумным.

Тен Хаг много наблюдал за работой Гвардиолы, но его тактические тренировки были более экстремальными: длились не десять минут, а час. Сложно представить, чтобы Роббена или Рибери на протяжении 60 минут двигали по полю».

В «Баварии-2» Тен Хаг развивал не только молодых, но и ветеранов

В сезоне-2013/14 команда Тен Хага стала первой, но уступила в матчах за выход в Третью лигу кельнской «Фортуне». Одним из трех лучших бомбардиров «Баварии-2» с 15 голами стал старший брат Бастиана Швайнштайгера Тобиас.

В юности он занимался лыжным спортом и сфокусировался на футболе только в двадцать лет, так что не забрался выше Второй Бундеслиги. На момент прихода Тен Хага Тобиасу был тридцать один год.

«До Эрика меня тренировали авторитарные немецкие ребята, – говорил Швайнштайгер-старший. – Тен Хаг открыл мне глаза на многие тактические нюансы и изменил мое представление о футболе. Я почувствовал, что прибавил как игрок. Это один из талантов Тен Хага: развивать не только молодых, но и опытных.

Поначалу в «Баварии» ходили легенды о том, как долго тренируется вторая команда на предсезонке. Но через несколько недель мы поняли, для чего это.

Эрик добивался от нас идеального взаимопонимания, и со временем тренировки становились короче. А я впервые в карьере почувствовал, что тренировка – это не просто набор упражнений, а осмысленный процесс».

По ходу сезона мы часто тренировались рядом с первой командой, на соседних полях. Было забавно, когда у Гвардиолы игроки отрабатывали игру в пас одним мячом, а мы для такого же упражнения использовали десять.

Эрик хотел, чтобы мы действовали так же, как основные игроки, и заставлял нас совершенствоваться. В итоге мы достигли того, что обходились двумя-тремя мячами. Но все равно не одним, как ребята из первой команды.

При этом в «Баварии-2» было много молодых талантов, которые считали себя игроками первой команды. Руководить такой группой было сложно, но Эрик справился».

Тен Хаг подсмотрел у Гвардиолы деление тренировочного поля на пять полос – фланги, полуфланги и центр, для лучшей ориентации игроков. При этом, по словам Тобиаса Швайнштайгера, не только Эрик с интересом наблюдал за тренировками Пепа, но и наоборот.

«Мы общались довольно регулярно, и меня удивило, насколько он скромен», – говорил о Тен Хаге Гвардиола.

Второй мюнхенский сезон Тен Хаг начал с девятью новыми игроками в стартовом составе и с конца августа до середины октября 2014-го выдал серию из восьми побед.

«Прошлый сезон закончился большим разочарованием, после чего было всего три недели отдыха и только три недели предсезонки, – говорил Тен Хаг. – Мы почти полностью обновили команду, и новым игрокам пришлось привыкать к тому, что играть за «Баварию» гораздо сложнее, чем против «Баварии».

В матчах с нами соперники выкладываются на 120%. Их устраивает ничья, а нас – только победа. Новые игроки должны перенимать этот менталитет».

Тен Хаг взял в «Утрехт» опорника «Баварии-2». Тот успокаивал ветеранов, недовольных методами Эрика

Эрик добыл в итоге 22 победы в 34 матчах сезона-2014/15, но финишировал вторым и снова не вывел «Баварию-2» в Третью лигу. Зато здорово помог игрокам.

«Тен Хаг подтолкнул меня к тренерской карьере, – сообщил Тобиас Швайнштайгер. – Как футболист я часто думал об игре по-тренерски, и однажды Эрик предложил мне временно поработать с «Баварией» U15. Я попробовал и понял: это мое призвание».

Другой игрок, исполнявший в «Баварии»-2 обязанности капитана, Рико Штридер, летом 2015-го уехал вслед за Тен Хагом в «Утрехт».

«Еще когда «Бавария» подписала Хаби Алонсо, я понял, что не получу шанса в основе, – говорил Рико. – Покинув клуб, в котором провел полжизни, я собирался устроиться в полицию – по примеру отца и брата. Но Тен Хаг позвал в «Утрехт», и я стал связующим звеном между ним и командой.

Я уже знал его методы и успокаивал одноклубников, ведь опытные игроки поначалу жаловались, что он обращался с ними, как с маленькими детьми. Так было и в «Баварии-2», где Тобиас Швайнштайгер и Штефан Бук поначалу скептически воспринимали Тен Хага.

С годами тренировки Эрика не изменились, но он стал более непринужденным и доступным в общении, чаще шутил. В «Баварии-2» с ним можно было поговорить только о футболе, но не о жизни. В «Утрехте» все изменилось.

Правда, начали мы плохо (две победы в девяти турах), но все наладилось после волевой победы 2:1 над «Зволле» в гостях, когда Себастьян Аллер забил решающий мяч на 93-й минуте. Позже Тен Хаг сказал мне: «Если бы мы не победили, возможно, опытные игроки выступили бы против меня, и я был бы уволен».

Через три года после матча со «Зволле» Тен Хаг – уже во главе «Аякса» – дважды сыграл с «Баварией» вничью (1:1 в Мюнхене и 3:3 дома), и амстердамский клуб впервые с 2005 года вышел в плей-офф Лиги чемпионов. До новой встречи с «Баварией» оставалось пять лет.

Фото: Gettyimages.ru/Sebastian Widmann, Micha Will, Simon Hofmann, Daniel Kopatsch, Thorsten Wagner