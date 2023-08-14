13 комментариев

Денис Романцов узнал подробности.

Михаил Рядно родился 18 сентября 2005 года – ровно через четыре месяца после победы ЦСКА в Кубке УЕФА. В тот же день команда Газзаева обыграла в Раменском «Сатурн» 1:0: Дуду забил на восьмой минуте с передачи Игнашевича, который вышел на позиции опорного полузащитника.

«Это наше новое оружие», – сказал о необычной роли Сергея 19-летний Акинфеев. Ровесник Акинфеева Кирилл Набабкин тогда же – в августе-октябре 2005-го – провел два первых матча за «Москву» Слуцкого в РПЛ. Оба – против ЦСКА.

С лета 2023-го Михаил Рядно играет с Акинфеевым и Набабкиным за ЦСКА: в первой же игре в старте – против «Ахмата» – он попал в сборную тура по версии «Матч Премьер», потом сделал голевой пас Мухину в дерби с «Локо», а в воскресенье великолепно забил дальним ударом в ворота «Сочи».

Интересно, что Алан Дзагоев впервые забил за ЦСКА в абсолютно том же возрасте – 17 лет и 329 дней.

Рядно пришел на просмотр в ЦСКА после отчисления из «Динамо»

После гола Рядно похвастался ретро-бутсами, которые подарил тренер Дмитрий Игдисамов. Недавно тот возглавил молодежку ЦСКА, а до этого работал с командой 2005 года.

«Я разбирал старые вещи и наткнулся на коробку с бутсами, которые купил себе 15 лет назад, – рассказал мне Дмитрий. – Но так получилось, что я закончил карьеру и ни разу в них не сыграл. Вот они и лежали без дела. Сейчас таких уже ни у кого нет, их перестали выпускать.

Мне они не нужны, а из всех воспитанников подходящий размер именно у Мишаньки. Ну и подарил ему. Сказав, что в мое время любой уважающий себя защитник просто обязан был иметь бутсы на шести шипах.

А он в ответ подарил игровую майку. Я коллекционирую футболки воспитанников, заигравших на высоком уровне. Так что с Мишей у нас бартер получился. Взаимовыгодный.

После прихода в ЦСКА я с января по май 2019-го работал с 2002 годом, а в июле принял 2005-й. И в тот момент Миша находился у нас на просмотре. Его тогда отчислили из «Динамо», он пришел в ЦСКА – надо было принимать решение по его будущему.

Смотреть на него без слез было невозможно. Очень худенький был мальчик – в бутсах, которые как будто больше на пару размеров. Такой нескладный, некоординированный, но что-то в нем зацепило. В первую очередь – характер, он за каждый мяч боролся до конца.

Даже если падал, то полз, пытался помешать прострелу или удару. Мне сразу показалось, что у Миши задатки хорошего защитника. Просмотр длился около месяца. Развивали его потихоньку. Сначала выходил на 5 минут, потом на 10, потом на 15, потом играл все больше. Ну вот и оставили парня.

В Академии ЦСКА решения всегда принимаются коллегиально. Не бывает такого, что один человек – тренер или директор – определял судьбу ребенка. Это всегда консилиум: тренер, селекционеры, директор академии. На тот момент мы все решили, что дадим шанс Мише, и он им воспользовался».

Отец Рядно – лыжник. В команде академии ЦСКА Михаил был первым по выносливости

«Прорыв у него случился после пандемии, когда мы на четыре месяца разъехались, и все было закрыто, – продолжает Игдисамов. – После той паузы он приехал уже как Шварценеггер: тянул жгуты на сборе, даже рвал их. Я еще смеялся: «Четыре месяца назад ты бы сам порвался от этого жгута».

Пока все по домам сидели, он четыре месяца уделял внимание развитию тела. Миша – это selfmade футболист, сам себя сделал. Всегда приезжал за час до тренировки самым первым. Раскатывался на ролле, стрейчинги делал и после тренировки еще на час оставался – опять же для растяжки, работы над мышцами.

Он очень целеустремленный парень. Плюс – отец рядом, который всегда помогает. Отец – бывший лыжник. Это дало Мише определенные преимущества уже на генетическом уровне – он всегда был у нас самым выносливым, как будто у него четыре легких и два сердца. Думаю, это от отца передалось.

В играх за нас Миша отличался надежностью. И мы очень радовались и веселились, когда он забивал. Это случалось не так часто, поэтому каждый гол он отмечал с огромными эмоциями и азартом. Нас это всегда забавляло.

Причем если он забивал, то почти так же красиво, как вчера [в матче против «Сочи»]. Однажды в игре с «Чертаново» в лет дал в девятку и еще кому-то забил, положив корпус хорошо. В основном все голы у него были из-за штрафной. При этом вчера забил правой ногой, хотя он левша.

Мы всегда на тренировках уделяем внимание игре обеими ногами. Правда, правшу научить играть левой легче, чем левшу правой. Но опять же, зная Мишу, я совсем не удивлен, что он попал именно правой. Если он поставил себе цель научиться бить и играть правой ногой, он на 100% это сделает».

Вопреки слухам, Рядно не хотели отчислять из ЦСКА

«На ошибки он реагировал адекватно, спокойно, – говорит Игдисамов. – Люди и в финале чемпионата мира ошибаются, а что взять с пацанов? Я всегда им говорю: ошиблись, разобрали, идем дальше. Если долго копаться в себе, ни к чему хорошему это не приведет.

Надеюсь, этот совет он возьмет с собой дальше. Отмечу, что тренерский штаб первой команды после голевой ошибки Миши в игре с «Факелом» поддержал парня и дал ему сыграть в следующем матче. Вчерашним голом он в какой-то степени исправился за ошибку в Кубке.

Не понимаю, откуда взялась история, что он не сдал какие-то тесты на набивание и [аналитик ЦСКА] Женя Шевелев спас его от отчисления. Такого не было. Миша спокойно играл и тренировался, а Женя поставлял информацию штабу первой команды по всем молодым игрокам – с цифрами и видеонарезками.

Миша сыграл за молодежную команду первые два тура, а перед Братским Кубком с «Динамо» мы обсуждали с тренерами первой команды, кого они могли бы посмотреть в этих играх. Назвали ряд фамилий, в том числе и Мишу Рядно. Он воспользовался шансом и остался.

Теперь в первой команде три выпускника нашего возраста – еще Матвей Кисляк и Кирилл Глебов, которые пошли на повышение год назад. При этом они всегда приходят на игры молодежной команды, поддерживают товарищей, потому что еще сами недавно были с ними в одной команде. У нас дружеские, семейные отношения.

В академии Миша играл и левым защитником, и левым центральным, поэтому сейчас в основе не приходится перестраиваться. Когда рядом Мойзес и Роша, играть намного спокойнее и увереннее. Плюс – есть чему научиться у партнеров.

Думаю, для тренера хорошо, когда такие универсальные футболисты, как Миша, который способен закрывать несколько позиций. У парня хорошее будущее».

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Посмотрите на сумасшедший гол Михаила Рядно в девятку. Это вау

Фото: ПФК ЦСКА