XVI чемпионат СССР, 1949 год. С первой попытки у Сталина не вышло

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Главные события в баскетболе

СССР – чемпион Европы – отказался принимать у себя континентальное первенство и в итоге оно было проведено в Египте всего при семи участниках. Чемпионами стали хозяева турнира, в решающей игре победившие французов – 57:36.

Любой турнир в сезоне 1949 года из-за жесточайшей конкуренции – непредсказуем. На победу в равной степени претендуют представители Прибалтики, тбилисское «Динамо» и только что вышедшая на союзную арену команда военных летчиков – ВВС МВО. Насыщенней становится и календарь – впервые разыгран Кубок СССР.

ЛЕТЧИКИ ВМЕСТО АРМЕЙЦЕВ

В декабре 1948 года на баскетбольном поле страны появился новый игрок. Команда ВВС МВО. Новая игрушка сына вождя Василия Сталина. К этому времени он уже завершил переворот в футболе и хоккее, создав команды ВВС МВО (годом ранее сын генералиссимуса был назначен командующим Военно-воздушными силами Московского военного округа) и внедрив их в систему розыгрышей чемпионатов СССР. Правда, особых успехов за два прошедших года они добиться не смогли.

Теперь дошли руки до баскетбола. Для начала Сталин-младший сделал главным тренером ВВС МВО Павла Цетлина (в 1947 году он привел сборную СССР к победе на чемпионате Европы), вместе с тренером переманил в свой клуб звезд московского «Строителя» (серебряного призера чемпионата СССР-1948) – Козлова, Тарасова и Моисеева. До ЦДКА еще не добрался, но, судя по всему, скоро это случится.

Баскетбол, наряду с футболом и хоккеем с шайбой, был в числе трех самых любимых видов спорта сына вождя. В шутку болельщики расшифровывали название ВВС как «Ватага Василия Сталина»

Первую серьезную проверку новой команде Сталин устроил в январе-феврале 1949-го на зимнем первенстве Москвы. «Динамо» под руководством Степана Спандаряна оказалось сильнее всех. Вторыми стали «летчики». Армейцы ЦДКА, которые выходили на площадку, не ведая о своем будущем, заняли лишь четвертое место…

ОДИН БРОСОК НА ВЕС ЗОЛОТА

Год начался с приятной новости для любителей спорта. Приказом председателя комитета по делам физкультуры и спорта газета «Советский спорт» с февраля стала выходить не два раза в неделю, а три – во вторник, четверг и субботу.

Ну, а X МАТЧ ГОРОДОВ СССР – главный зимний турнир страны – стартовал 4 марта.

Однако еще в январе на Украине прошел свой Матч городов, в котором Киев, обыграв Одессу, Харьков, Днепропетровск и Львов, получил право выступить на всесоюзном турнире.

Кроме Киева, в турнире участвовали Москва, Ленинград, Тбилиси, Баку, Каунас, Рига, Таллин. И впервые в истории – сборная СССР.

Команду возглавили Цетлин и Спандарян. В составе сборной оказались два новоиспеченных «летчика» – Тарасов и Моисеев, три динамовца – Конев, Власов и Колпаков, а также грузины Коркия и Джорджикия, эстонец Лысов и три литовца – Бутаутас, Серцявичус и Петкявичус.

А где же недавний капитан и лидер сборной армеец Алексеев? В том-то и дело, что – армеец, который пока еще не в ВВС. И, соответственно, не в сборной страны.

Евгений Алексеев начинал сезон-1949 в ЦСКА, а со второй части на четыре года стал игроком ВВС

Из остатков «Динамо», ВВС и ЦДКА была создана сборная Москвы, которая отменно сыграет в Матче городов, Алексеева же назовут одним из лучших игроков турнира.

Выступление в «Матче» сборной страны вызвало вопросы у специалистов. Да, были одержаны все восемь побед. Да, возможно, в играх с ней соперники берегли силы. Но два города ничего беречь не стали. Их битвы со сборной стали украшением турнира. Во второй день Тбилиси проиграл СССР – 33:37, а в предпоследний уступила Рига – 24:26, за что и получила приз, как команда, наиболее удачно сыгравшая со сборной страны.

Сам турнир вошел в историю. Никогда прежде, да и в будущем тоже, не было такого захватывающего соперничества. Поначалу вперед вырвался Ленинград, одержавший четыре победы в пяти матчах благодаря безупречным действиям своего лидера Егорова. Тбилиси, который в первый день не играл, а во второй сцепился с внеконкурсной сборной СССР, бросился в погоню, выиграв 5 матчей подряд, в том числе – 26:25 у Каунаса.

Сам Каунас, обыграв туром раньше Москву – 33:28 (а еще раньше Ленинград – 41:31), с тремя победами шансов на общий успех не потерял, поскольку в двух последних матчах встречался в аутсайдерами – Баку и Киевом.

Москва тоже оставалась претендентом, обыграв Ленинград – 45:30. У нее за тур до конца было 4 победы. Ленинград же, разгромив в своем последнем матче Тбилиси – 43:23, первым завершил турнир с пятью победами.

Вслед за Ленинградом, как и предполагалось, пять побед набрал Каунас.

В последней игре «Матча» Москва (4) – Тбилиси (5) решалось все. Успех грузин делал их чемпионами, а в случае победы Москвы пришлось бы считать разность набранных и пропущенных мячей у четырех команд во встречах между ними. Перед игрой расклад был такой: Каунас – «+14», Москва – «+10», Ленинград – «-5», Тбилиси – «-19».

… При счете 50:47 москвичи начали последнюю атаку. От золота их отделяли всего два очка. Алексеев долго готовил решающий бросок, но, выманив на себя соперника, сделал пас бывшему партнеру по ЦДКА, а ныне динамовцу Байкову. Тот из выгодной позиции промахнулся. Москва остановилась на «+13», Каунас (без трех лидеров, призванных в сборную) выиграл турнир. Впрочем, и Москве не хватало пятерых сборников.

Сборная Каунаса (слева направо): Витаутас Кулакаускас (играющий тренер), Миколас Зиминскас, Зенонас Сабулис, Юстинас Лагунавичус, Витаутас Бимба, Гедеминас Бружас, Зигмас Якубаускас, Ромас Байоринас, Хенрикас Янавичус, Антанас Немцевичус

Через три дня Алексеев официально стал игроком ВВС, вслед за ним к «летчикам» присоединились четверо армейцев. Баскетбольный ЦДКА (в отличие от футбольного и хоккейного) на высшем уровне перестал существовать.

КОГДА РЕГЛАМЕНТ – НЕ УКАЗ

11 сентября в Харькове стартовал XVI ЧЕМПИОНАТ СССР. На предварительном этапе 24 клуба, разбитые на восемь подгрупп, определяли восьмерку сильнейших. Сенсаций не случилось. В финальную стадию вышли те, кто и должен был. Разве что поражение молдавской команды из города Бельцы от московского «Динамо» (7:130) позабавило посетителей спортивного городка парка культуры и отдыха, где проходил турнир.

Правда, было одно «но». Неделей ранее завершился чемпионат РСФСР, где по регламенту должны были определиться две команды, которые затем будут представлять Российскую Федерацию в первенстве СССР. Собрав все оставшиеся силы и стиснув зубы, ЦДКА выиграл этот отбор, опередив в финальной группе Дом офицеров (Ленинград), «Зенит» (Свердловск) и «Динамо» (Новосибирск).

Судя по всему, баскетбольный ЦДКА до последнего надеялся на совместное сосуществование и соперничество с ВВС (как в футболе и хоккее).

Каково же было всеобщее удивление (и, возможно, возмущение), когда ЦДКА не оказалось в списке участников чемпионата страны! О причинах можно только догадываться. Три другие команды из РСФСР (уже три, а не две – с регламентом тогда делали все, что хотели) выступили в Харькове, стали в своих предварительных группах вторыми и в итоге заняли места с 9-го по 11-е.

Фаворитом чемпионата считались ВВС.

Свой статус «летчики» подтвердили уже в третьем туре, обыграв чемпиона страны московское «Динамо» – 56:48. Это было суперзрелище. Сошлись команды двух тренеров сборной: Цетлин (Алексеев, Тарасов, Моисеев плюс Гребенщиков и Гупалов) против Спандаряна (Конев, Байков, Колпаков, Власов, Ушаков). «Динамо» сразу ушло в отрыв – 22:13, но во второй половине тайма с 4 фолами покинул площадку Колпаков, несколько раз удачно атаковал Алексеев, и счет почти сравнялся – 25:26.

Лидеры ВВС Сергей Тарасов и «Динамо» Юрий Ушаков

После перерыва давление ВВС возросло, поскольку длинная скамейка позволяла делать равноценные замены. Рывок 16:6 убил надежды «Динамо» на благополучный исход.

Четвертый тур подарил болельщикам еще один классный поединок: ВВС против СКИФа из Каунаса с четырьмя сборниками в составе (Бутаутас, Петкявичус, Лагунавичус, Сабулис). «Летчиков» подвела активная игра в защите – лидеры команды Алексеев и Тарасов не доиграли матч из-за перебора фолов. В итоге поражение – 23:28. У ВВС, СКИФа и московского «Динамо» стало по три победы.

В тот день в единоличные лидеры вырвался УСК из Тарту. Виртуозно владеющий мячом Лысов и его партнеры по сборной страны Круус и Куллам одержали четвертую победу кряду. Правда, с основными конкурентами эстонцы еще не встречались.

Пятый тур подравнял гонку претендентов. Календарь свел «летчиков» с третьим грандом подряд. С УСК. Матч превратился в очное соперничество двух звезд советского баскетбола – Алексеева и Лысова. Москвич в тот день был лучше. Победила и его команда – 28:26.

Встреча СКИФ – «Динамо» (Москва) должна была определить команду, которая выбывает из борьбы за золото. Спандарян ничем не смог удивить литовцев, несмотря на титанические усилия Колпакова и Конева. 26:32.

После дня отдыха ВВС легко обыграли московский «Локомотив», СКИФ – «Даугаву», а УСК лишил деморализованных московских динамовцев шансов даже на медали – 51:37. С пятью победами три лидера стали ждать последнего дня.

Сначала на площадку вышли ВВС и динамовцы Тбилиси. Грузин в этом матче ничто не волновало. Любой исход оставлял их на пятом месте. Конечно, об этом знали «летчики». Возможно, поэтому готовились к легкой прогулке. И мысленно – к «золотому» матчу: либо с УСК, либо со СКИФом. С тем, кто из них победит в очной игре.

Вот только великий Отар Коркия думал иначе. Он устроил соперникам не легкую прогулку, а кошмар под обоими кольцами. 45:36 выиграли тбилисцы. Не вышло у Сталина-младшего с первого же захода стать чемпионом СССР.

Вообще, московские команды выступили неожиданно плохо: третье, четвертое и восьмое места. Прежде такого не было.

Золото страны выиграл УСК. Воспользовавшись осечкой «летчиков», эстонцы в последнем матче турнира не спеша, но уверенно взяли верх над изученным вдоль и поперек прибалтийским соседом – 20:13.

УСК (Тарту) (слева направо): Олаф Ыун, Уно Киивет, Хейно Кревальд, Хейно Круус, тренер Эдгар Нааритс, Иоанн Лысов (капитан), Илмар Куллам, Харри Руссак, Эрнст Эхавеер, Георг Реккер, Виктор Лаатс

​​СКИФ (Каунас) – второй призер: Витаутас Бимба, Степас Бутаутас, Зигмас Якубаускас, Юстинас Лагунавичус, Витаутас Масальскис, Казис Петкявичус, Зенонас Сабулис, Винцас Серцявичус, Витаутас Тимлерис, Витаутас Вигонтас. Тренер – Валеригос Грешновас.

ВВС (Москва) – третий призер: Евгений Н. Алексеев, Евгений В. Алексеев, Владимир Гребенщиков, Георгий Гупалов, Владимир Козлов, Александр Моисеев, Сергей Тарасов, Борис Мершин, Игорь Преображенский, Виктор Антонов. Тренер – Павел Цетлин.

ИОАНН ЛЫСОВ: УНИКУМ, ОПЕРЕДИВШИЙ ВРЕМЯ

О том, как много значил Лысов для своей команды, говорит такой факт: без него, призванного в сборную СССР, Таллин занял лишь шестое место на Матче городов-1949. С ним УСК (Тарту) через полгода стал чемпионом СССР (это при том, что за команду не играл лучший форвард Эстонии Путмакер).

Лысов виртуозно владел дриблингом. Еще в юные годы он научился вести мяч вслепую, не глядя, потом довел до совершенства игру левой, не ведущей рукой. Ему было все равно – в какую сторону и какой рукой делать скрытый пас, какую сильную руку соперника опекать. Добился всего ежедневным, каторжным трудом. Уникум, опередивший время.

Уже в 17 лет он был приглашен в национальную сборную Эстонии. Правда, в заявку на Евробаскет-1939, который проходил в Каунасе, по молодости не попал. Зато от души насмотрелся на игру сильнейших команд Европы.

1952. XV Олимпийские игры в Хельсинки. Разыгрывающий сборной СССР Иоанн Лысов и олимпийские чемпионы, игроки сборной США №16 Роберт Курланд (213 см) и №12 Фрэнк Маккейб (203 см)

Ну а после Великой Отечественной войны по праву стал лучшим разыгрывающим советского баскетбола. В книге «Не только о баскетболе» знаменитый Арменак Алачачян, сменивший Лысова в сборной СССР на этой позиции, вспоминает:

«Тартуский УСК был самой хитрой командой своего времени. И если учесть, что хитрость команды, ее гибкость, зависит в первую очередь от искусства разыгрывающего, то в этом нет ничего удивительного: дирижером УСК был Лысов».

Неудержимый Иоанн Лысов на обложке французского журнала «Miroir Print»

Иоанн Федорович Лысов родился 10 сентября 1921 в Таллине. Разыгрывающий (174 см). Заслуженный мастер спорта СССР (1947). Заслуженный тренер СССР (1957).

Выступал за «Русь», Таллин – 1935–1940, Дом офицеров, Таллин – 1940–1941, «Калев», Таллин – 1944–1948, 1953–1958, УСК, Тарту – 1949–1951.

Чемпион СССР (1949), второй (1950) и третий призер (1945) чемпионатов СССР (1945).

В 1947-1952 годах выступал за сборную СССР (1948–1952 – капитан команды). В ее составе провел 87 матчей (21 – официальный).

Второй призер ОИ (1952). Чемпион Европы (1947, 1951). Победитель Всемирных студенческих игр (1949, 1951). Победитель турнира на Конгрессе Международного Союза студентов (1950).

Личный рекорд результативности за сборную СССР – 27 очков против сборной рабочих Шанхая (103:21) во время турне по Китаю (9 января 1951).

Закончил Таллинский техникум физкультуры и спорта и ГДОИФК.

Тренировал таллинские команды Дом офицеров – 1940–1941, ЦС ДСО «Калев» – 1944–1957.

Старший тренер женской сборной СССР – 1953-1958. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом Европы (1954, 1956), трижды побеждала на международных дружеских спортивных играх молодежи (1953, 1955, 1957) становилась вторым призером XII Всемирных студенческих игр (1954).

Член тренерского совета FIBA – 1958-1959.

Преподаватель физкультуры на кафедре физвоспитания Таллинского педагогического института – 1958-1966. Старший преподаватель кафедры физвоспитания Таллинского политехнического института – 1966-1990. Тренер баскетбольной школы «Калев» – 1993-1999.

Награжден орденом «Знак почета», как участник Великой Отечественной войны – орденом «Красной звезды» и орденом Отечественной войны II степени.

Скончался 3 августа 2000 в Таллине.

ТРИЛЛЕР ЗАКАЗЫВАЛИ?

Приняв решение не играть на чемпионате Европы-1949 в Каире и сократив до минимума контакты наших баскетболистов с иностранцами, Комитет по физкультуре и спорту решил/придумал, чем еще можно занять команды и привлечь болельщиков.

Так в 1949-м впервые в истории был проведен I РОЗЫГРЫШ КУБКА СССР! В новый турнир могла заявиться любая команда, но проигравший – вылетает. Сначала играли на кубок района, потом города, потом победители встречались за кубок области, потом – республики. А лучшие из лучших выходили во всесоюзный финал. Всего в соревнованиях приняли участие более 3000 команд (умели все-таки наши предки устраивать массовые мероприятия)!

На стадии 1/8 финала более рейтинговые команды свои матчи проводили на выезде. Встречались с победителями республиканских кубков. Сенсаций не дождались.

В Петрозаводске (Карело-Финская ССР) победило «Динамо» (Тбилиси), в Сталинабаде (ныне Душанбе) – Дом офицеров (Киев), во Фрунзе – УСК (Тарту), в Ашхабаде – Дом офицеров (Ленинград), в Минске – обладатель кубка РСФСР «Наука» из Свердловска, в Алма-Ате – рижское «Динамо», в Ереване – победитель кубка столицы «Динамо» московское.

Матчи 1/4 финала состоялись уже после окончания чемпионата страны. И здесь не было сюрпризов. Эстонцы обыграли ленинградцев – 47:37, рижане прошли свердловчан- 54:34, москвичи разгромили бакинцев, по жребию оказавшихся сразу в четвертьфинале, – 59:28, тбилисцы были сильнее киевлян – 56:23.

Полуфиналы прошли в Тбилиси 22 октября. Это был двойной захватывающий триллер.

Сначала встретились динамовцы Риги и Москвы. Счет открыли прибалты только на 6-й минуте. К 12-й москвичи перехватили инициативу и добились максимального перевеса (в 4 очка) – 9:5. К перерыву они лидировали – 15:12. Во второй половине вперед вышли рижане – но дальше, чем на расстояние одного броска уйти не смогли. За три минуты до конца уже москвич Власов вывел вперед свою команду – 22:21. Пытаясь удержать счет, спандаряновцы дважды отказывались от пробития штрафных, потеряли мяч и пропустили результативную контратаку. 23:22 – снова повели рижане. На последней минуте динамовцы Москвы четырежды подряд (!) пробивали штрафные, все – мимо. Рига вышла в финал!

Второй полуфинальный матч – между новым чемпионом СССР УСК из Тарту и «Динамо» (Тбилиси) – проходил по похожему сценарию. Первую половину выиграли хозяева – 10:8, в середине второго тайма после броска Крууса счет сравнялся – 20:20. За три минуты до конца «Динамо» реализовало штрафной, но пропустило две атаки подряд – 21:24. Коркия на опыте перехватил передачу и сократил отставание до минимума. За 10 секунд до конца эстонцы сфолили в защите, Коркашвили, реализовав оба броска, принес победу «Динамо» – 25:24.

По общему мнению это был досрочный финал.

На следующий день тбилисцы уверенно переиграли рижан (сразу повели 7:0, удержав затем свое преимущество – 24:19) и стали первыми обладателями Кубка СССР.

«Динамо» (Тбилиси) – обладатель Кубка СССР-1949. Слева направо: Отар Коркия (капитан команды), Давид Годзиашвили, Михаил Кекелидзе, Джумбер Нижарадзе, Леван Инцкирвели, Гиви Рухадзе, Александр Месхи, Тенгиз Медзмариашвили, Шота Коркашвили

I РОЗЫГРЫШ КУБКА СССР

1/16 финала. Дом офицеров (Ташкент) – «Наука» (Свердловск) – 32:52.

1/8 финала. Сборная Петрозаводска – «Динамо» (Тбилиси) – 6:99. «Большевик» (Сталинабад) – Дом офицеров (Киев) – 25:52. «Спартак» (Фрунзе) – УСК (Тарту) – 24:81. «Динамо» (Ашхабад) – Дом офицеров (Ленинград) – 26:48. «Большевик» (Минск) – «Наука» (Свердловск) – 26:48. СКИФ (Алма-Ата) – «Динамо» (Рига) – 33:49. СКИФ (Ереван) – «Динамо» (Москва) – 29:71.

1/4 финала. Тбилиси. 12 октября. «Динамо» (Тбилиси) – Дом офицеров (Киев) – 56:23. Харьков. УСК (Тарту) – Дом офицеров (Ленинград) – 47:37. «Наука» (Свердловск) – «Динамо» (Рига) – 34:54. «Динамо» (Москва) – «Динамо» (Баку) – 59:28.

1/2 финала. Тбилиси. 22 октября. «Динамо» (Рига) – «Динамо» (Москва) – 23:22. «Динамо» (Тбилиси) – УСК (Тарту) – 25:24.

Финал. Тбилиси. 23 октября. «Динамо» (Тбилиси) – «Динамо» (Рига) – 24:19.

«Динамо» (Тбилиси): Александр Месхи, Отар Коркия, Сулико Тортладзе, Шота Коркашвили, Джумбер Нижарадзе, Давид Годзиашвили, Михаил Кекелидзе, Леван Инцкирвели, Гиви Рухадзе, Тенгиз Медзмариашвили. Тренер – Шалва Диасамидзе.

Дружеский шарж после победы в Кубке-1949. Самый высокий в «Динамо» (Тбилиси) Отар Коркия и самый маленький Шота Коркашвили. «Швили» значит «ребенок», т.е. Коркия ведет за руку своего «сына» – Коркашвили

Баскетбольный матч. Фото из журнала «Физкультура и Спорт» за 1949 год

Сезон сборной

X Матч городов. Ленинград. 4-13 марта 1949. 1 место (вне конкурса). +8-0, мячи 435-250.

Х Всемирные студенческие игры. Будапешт. 14-21 августа 1949. 1 место. +7-0, мячи 507-270.

Также в феврале, мае и августе сборная сыграла 13 контрольных матчей, в основном, с клубными командами.

Больше всего игр в ее составе провели: Лысов – 27, Коркия, Бутаутас – 26.

БУДАПЕШТ ВМЕСТО КАИРА

В мае, за 10 дней до начала Евробаскета-1949, письмом в Берн, штаб-квартиру ФИБА, мы отказались от участия в первенстве Европы в Египте.

И то, что произошло потом в Каире, было названо самым бездарным и странным чемпионатом Европы за всю его историю.

Семь сборных (едва наскребли семь) – Египет, Франция, Греция, Турция, Нидерланды, Сирия и Ливан (этих двух пригласили в последний момент) – сыграли каждый с каждым по кругу. Чемпионом стал Египет, в последнем матче победивший Францию – 57:36. Обе команды получили право участвовать в чемпионате мира-1950.

А через три месяца сборная СССР уверенно победила на Всемирных студенческих играх в Будапеште.

И по составу, и по качеству игры турнир в Будапеште был выше, лучше, сильнее египетского недоразумения. Как и СССР, страны Восточного блока – Чехословакия, Венгрия, Болгария – прислали первые команды.

Мы одержали семь побед в семи матчах. Корею, Польшу, Румынию и студенческую Францию (не верьте старым советским справочникам – пока с первой сборной Франции мы еще не встречались) просто не заметили, лишь венгры сумели оказать более или менее достойное сопротивление – 51:42. Счет решающей игры с Чехословакией сообщать даже неприлично – 78:51.

Отар Коркия в игре с Кореей набрал 35 очков, Анатолий Конев в финале с Чехословакией – 33!​

I​Х Всемирные студенческие игры. Будапешт. 14-21 августа 1949. Группа B. 1. СССР: Франция – 73:29. Корея – 89:52. Польша – 82:28. Румыния – 51:28. +4-0. Мячи 295-132. За 1-4 места. 1. СССР: Чехословакия (2) – 78:51. Венгрия (3) – 51:42. Франция (4) – 83:45. +3-0. Мячи 212-138.

Сборная СССР: Отар Коркия («Динамо» Тб) – 118 очков/6 матчей, Степас Бутаутас (СКИФ К) – 94/7, Иоанн Лысов (УСК) – 23/7, Казис Петкявичюс (СКИФ К) – 46/7, Анатолий Конев («Динамо» М) – 80/7 (стартовая пятерка), Василий Колпаков («Динамо» М) – 63/6, Илмар Куллам (УСК) – 32/7, Виктор Власов («Динамо» М) – 12/5, Григорий Байков («Динамо» М) – 25/4, Юрий Ушаков («Динамо» М) – 4/4, Евгений Н.Алексеев (ВВС) – 0/4, Сергей Тарасов (ВВС) – 6/3, Юстинас Лагунавичус (СКИФ К) – 3/1, Зенонас Сабулис (СКИФ К) – 3/1. Главный тренер – Степан Спандарян

21 августа 1949 года. Будапешт. Сборная СССР – победитель Всемирных студенческих игр. Верхний ряд (слева направо): Отар Коркия, Илмар Куллам, Анатолий Конев, Василий Колпаков, Иоанн Лысов, Юстинас Лагунавичус, Сергей Тарасов, Виктор Власов. Нижний ряд (слева направо): Казис Петкявичус, Степас Бутаутас, Зенонас Сабулис, Юрий Ушаков, Григорий Байков, Евгений Алексеев

Владимир ТИТОРЕНКО (автор), Роман ФРИДМАН (статистика), Игорь ВЕРХОЗИН (координатор проекта, viarus38@gmail.com).

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Фото: vtb-league.com