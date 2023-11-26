VI чемпионат СССР, 1936. Ленинград делает дубль, Одесса творит сенсацию

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От редакции: вы читаете пользовательский блог, в котором погружают в историю баскетбольного чемпионата СССР. Не забывайте о плюсах и об их позитивном влиянии на окружающий мир.

Главные события в баскетболе

Баскетбол впервые представлен в официальной программе XI Олимпийских игр в Берлине. В турнире приняли участие 22 команды. Финальный матч США – Канада – 19:8. В матче за третье место Мексика выигрывает у Польши – 26:12.

1936 – «переходный» год в истории чемпионатов СССР по командным видам спорта: вместо соперничества сборных городов стали проводиться клубные первенства. Зачинателями в феврале выступают мастера хоккея с мячом, а футболисты и вовсе проводят два чемпионата – весенний и осенний, да еще и в четырех лигах (тогда – группах) с разъездами. Первый по-настоящему крупный в СССР клубный баскетбольный турнир проводят профсоюзы – Кубок ВЦСПС. Впервые союзное соревнование выигрывает провинциальная команда – одесская «Деревообработка». В системе же главных баскетбольных соревнований СССР все по-прежнему: в финалах двух главных турниров (впервые разыгран Матч городов) встречаются сборные Москвы и Ленинграда.

ЛЕНИНГРАД МЕНЯЕТСЯ, НО СТАБИЛЕН!

По традиции главный турнир сезона VI ЧЕМПИОНАТ СССР проводится в апреле, на этот раз в Тифлисе. Отдавая дань климату, часть матчей проводят на открытом воздухе. В прошлом чемпионате Тифлис финишировал третьим. Конечно же, эмоциональные местные болельщики мечтают видеть свою команду в финальном матче. Пыл охлаждает грузинская республиканская газета «Заря Востока», весьма витиевато рассуждающая о возможном очередном противостоянии в финале сборных Москвы и Ленинграда:

«Ленинград любит играть убедительно. Положенный мяч должен быть логическим следствием разыгранной комбинации. Стремясь к этому, Ленинград часто излишествует, так что даже создается впечатление, будто Ленинграду важно красиво разыграть мяч, а не вбить его. Игра Ленинграда – замечательное зрелище. Это – город самой высокой в СССР баскетбольной техники и тактики. Но играя, Ленинград нередко «переигрывает», и это его самое слабое место: он из-за этого упускает возможности.

Команда Москвы – прямая противоположность. Конечно, не в том смысле, что Москва совершенно не обладает техникой. Техника Москвы на достаточно высоком уровне, особенно блестяще играет защита. Но Москва обладает той целеустремленностью, которой не хватает Ленинграду. Москва не увлекается красивой комбинаций и умеет находить простые пути к выигрышу.

Силы этих двух команд примерно равны. Москва более сильна в защите и, полагаясь на нее, бросается в атаку. Ленинград больше надеется на нападение. Кто победит – сказать трудно».

На VI чемпионат СССР в Тифлис отправляются женская (займет I место) и мужская команды Москвы. Слева направо: Александр Лобанов, Александр Зинин, Владимир Горохов, Степан Спандарян, Вера Тетерина (Серова), Евгений Бокуняев, Мэри Орахелашвили, Мария Козлова, Мария и Ярослав Титовы

Обозреватель в прогнозах не ошибся. Москва и Ленинград в своих подгруппах (по шесть команд в каждой) особых проблем не испытывают и уверенно занимают первые места. В финале Ленинград берет убедительный реванш за поражение годом ранее – 36:22. Состав чемпионов обновлен наполовину, из прошлогодних игроков значатся только Гостилов, Кузнецов и Тищинский. Москва играет практически в том же чемпионском составе, что и год назад. Замена одна: вместо Лобанова (он в запасе) играет уже зрелый (30 лет) Степан Спандарян. Как игрок он станет чемпионом страны лишь раз, а вот как тренер приведет сборную СССР к пяти титулам чемпиона Европы.

Ленинградская спортивная газета «Спартак» так живописует финальный матч:

«В голубых футболках выбегает мужская команда Ленинграда:.. Красный цвет Москвы защищают: Травин, Спандарян, Зинин, Бакуняев, Горохов. Судит игру Коновалов (Одесса).

Первая половина заканчивается со счетом 20:11 в пользу Ленинграда. Вторая половина игры напоминает первую: вся игра в руках ленинградцев. Тищинский и Еленский явно переигрывают защиту противника. Противник грубит, и Еленский методично кладет штрафные. В защите Гостилов аннулирует все попытки московского нападения забить мячи. Счет – 33:17 в пользу Ленинграда. Последние пять минут игра проходит в замедленном темпе. Окончательный счет 36:22 в пользу Ленинграда».

Разочарованием для местных болельщиков стало выступление сборной Тифлиса (читай: неизменного чемпиона Грузии – «Динамо») – в группе он совершенно неожиданно уступает прошлогоднему аутсайдеру Баку (24:27) и в итоге в стыках играет только за пятое место. Одесса не без труда переигрывает в утешительном финале и без того высоко поднявшийся Баку (30:24) и второй раз в истории берет бронзу.

По традиции по итогам чемпионата была названа символическая сборная СССР: Кузнецов, Тищинский (Ленинград), Зинин (Москва), Гостилов (Ленинград), Горохов (Москва). Судьям С. И. Мачигину, В. Н. Семенову (Ленинград) и Коновалову (Одесса) присуждена всесоюзная категория.

13 апреля 1936. Тбилиси. На стартовый матч VI чемпионата СССР выходит сборная Москвы.

«ПЕНАЛЬТИСТЫ» РЕШАЮТ ВСЁ!

Ленинград подтверждает звание лучшей команды страны 1936 года в новом турнире (до 1952 года – втором по значимости в стране, называемым еще «зимнее первенство СССР») I МАТЧЕ ГОРОДОВ СССР. Предполагалось, что это будет противостояние шести команд, но сборные Киева и Одессы на берега Невы не приезжают. Неожиданно-ожидаемо в распределение призовых мест врывается Тифлис: южане в группе переигрывают москвичей – 30:28. Зрелищный был матч! Тифлис в дебюте был впереди – 8:0, Москва перед финалом догнала – 28:28, но на самой «ленточке» Оганезов забивает два штрафных. Да, как мы уже знаем, точное пробитие штрафных тогда решало исход в большинстве матчей равных по силам соперников.

Победи в последнем матче Москва своего извечного соперника Ленинград, сразу три команды набрали бы равное количество очков. За 5 минут до окончания матча при счете 18:18, «пенальтист» москвичей Зинин попадает со штрафного. Но в концовке Ленинград реализует два своих штрафных и успешно сдерживает финальную атаку Москвы – 20:19. Ленинград делает первый за всю историю дубль в сезоне! Тифлис впервые второй, а Москва, также впервые, третья.

Ленинград. 6 августа 1936. Сборная Москвы прогуливается по Невскому проспекту после завершения I Матча городов. Слева направо: Александр Лобанов, Георгий Румянцев, Константин Травин, Евгений Бокуняев, Игорь Николаевич Беляев (судья), Александр Зинин

АХ, ОДЕССА!

Первым крупным клубным соревнованием в СССР (37 команд!) стал I РОЗЫГРЫШ КУБКА ВЦСПС. Силовые ведомства («Динамо» и армейские клубы – в столице они сильнейшие) в нем по понятным причинам не участвуют. На фоне отсутствия армейцев и динамовцев фаворитом считается только что созданный «Локомотив», одна из сильнейших команд Москвы с игроками сборной столицы в составе (Травин – экс-«Динамо» и Лобанов – экс-МОСПС).

«Локомотив» катком проходит через все предварительные стадии (в ⅛ громит егорьевский «Комсомолец» – 52:12), но в четвертьфинале (коварный жребий!) железнодорожники проигрывают чемпиону Ленинграда – «Буревестнику» (в недавнем прошлом СКИГ, Союз работников кооперации и госторговли) – 22:33.

1936. Москва. Много раз они играли вместе за «Локомотив» и сборную Москвы. Но находили время и для хобби. Профессиональный «киношник» Константин Травин (справа) делится секретами с 17-летним Евгением Алексеевым

В итоге 13 сентября на московском стадионе «Локомотив» встречаются «Буревестник» и одесская «Деревообработка» (костяк сборной города – третьего призера чемпионата СССР, между прочим). «Деревообработка» выстроила игру в розыгрыше мяча до верного, тогда как чемпион Ленинграда пытался играть в быстрый баскетбол, но уступал в точности бросков. В итоге впервые победителем сколько-нибудь крупного всесоюзного турнира становится провинциальная команда!

I розыгрыш Кубка ВЦСПС. 12-13 сентября. Москва. Стадион «Локомотив».

½ финала. «Буревестник» (Л) – «Красная заря» (Ленинград) – 20:17. «Деревообработка» (Одесса) – СТЗ (Сталинград) – 49:9.

Финал. «Деревообработка» (Одесса) – «Буревестник» (Ленинград) – 21:19.

«Деревообработка»: Федор Футерман, В. Осадчий, Леонид Пилин, Семен Шпитальный, Николай Шикер.

Одесса — признанный лидер мужского баскетбола на Украине: только здесь в «тучные годы» в чемпионате города играет более 100 команд. Залов катастрофически не хватает, игры и тренировки идут с раннего утра и до полуночи. В книге «История одесского баскетбола» об этом рассказано так:

«Большинство залов работало с 7 часов утра до часа ночи. Но уже к 6 часам утра прибегали ребята и спрашивали у дежурных разрешения побросать мяч. В зале деревообработчиков работала тетя Миля (Э. Янченко). Чтобы заработать мяч, «жевжики» должны были наносить дров и угля для двух больших печек. А потом босиком (тапочки были не у всех) можно было поиграть на один щит. Несколько иной была «такса» у Павла Людвиговича Бенке (дяди Павы) в зале «Буревестника» и дяди Васи в зале Ленрайона. Добрейшим человеком был Савва Акимович Мисник, работавший в зале университета. Долгие годы трудился на стадионе «Автомотор» (ОГУ) Павел Иванович Петренко (дядя Пава). Их знали сотни спортсменов и вспоминают до сих пор добрым словом».

Сборная Одессы – бессменный чемпион Украины довоенных лет, начиная с первых Всеукраинских игр в 1927 году. Тогда они – хозяева турнира – выигрывают все 5 матчей с ошеломляющей разностью мячей 308:55. И уже на следующий год под флагом сборной Украины играют в финале первой Всесоюзной спартакиады (12:24 с Москвой). Второе место в СССР – высшее достижение баскетбольной Одессы на все времена!

Сборная Одессы 1935 года. Первый ряд (слева-направо): Любовь Бутенко, Эмилия Плотникова, Павел Маркович Коновалов (тренер), Евгения Карпенко. Второй ряд: Семен Шпитальный, Николай Шикер, Екатерина Клейман, Александр Глебов, Екатерина Малюк, Андрей Внуков, Лидия Черкашина, Федор Футерман, Александр Пастушок

В 1934 и 1936 годах сборная города – бронзовый призер чемпионатов СССР. В 1936-м в ее составе три игрока «Деревообработки» (Футерман, Шикер, Шпитальный) – победителя двух первых розыгрышей Кубка ВЦСПС. На следующий год «Деревообработка» выиграет чемпионат Украины и будет играть в первом клубном чемпионате СССР (проиграет в первом отборочном раунде ленинградскому «Спартаку» – 21:40). В 1938-м под аббревиатурой ЛДО (ЛесоДеревоОбработка) команда играет в первой группе клубного первенства СССР. В числе первых девяти советских команд ей будет присвоен статус «Команда мастеров».

ФУТЕРМАН – КАПИТАН, СУДЬЯ, ДИРЕКТОР

Капитан сборной Одессы и «Деревообработки» – центровой Федор Футерман. Первый снайпер-«дальнобойщик» советского баскетбола! Грузинская газета «Заря Востока» (ее обширную цитату мы приводили в начале этой главы) писала по итогам чемпионата СССР-1936: «Одесса ведет атаку вогнутым полукругом, она не любит быстрых перебежек. Вся сила ее атаки в замечательных дальних бросках по корзине. Особенно поразительны нападения одессита Футермана, кладущего чистые мячи с 7-8 метров».

Футерман – исключительно разносторонняя личность. Как игрок – семикратный чемпион Украины, по два раза – обладатель Кубка ВЦСПС и бронзовый призер чемпионата СССР. Тренер студенческих команд Одессы. В судействе получил международную категорию, судил в Праге женский чемпионат Европы.

Федор Футерман (слева) как судья работал на крупнейших украинских и союзных турнирах. Вершина судейской карьеры – обслуживание женского чемпионата Европы 1956 года

Три десятилетия он возглавлял городскую федерацию баскетбола. Четверть века – на большом хозяйстве: директорствует на Центральном стадионе Черноморского морского пароходства, центре спортивной жизни Одессы, 50-тысячник на котором играет легендарный одесский «Черноморец».

Полвека в центре спортивной жизни Одессы: Футермана знают все и он знает всех!

Федор Футерман – директор Центрального стадиона Черноморского морского пароходства в Одессе

Федор Иосифович Футерман родился 23 декабря 1911 года в Одессе. Центральный нападающий. Рост 184 см. Заслуженный мастер спорта (1947). Судья международной категории (1956).

Начал играть в баскетбол в 1926 году. Выступал за сборную Одессы, команды «Красная звезда», «Деревообработка», после Великой Отечественной войны – «Пищевик».

Двукратный третий призер чемпионатов СССР (1934, 1936). Двукратный победитель Кубка ВЦСПС (1936, 1937). Семикратный чемпион Украины (1934–1940).

Отличался хорошим видением поля, точными передачами и меткими бросками с дальних дистанций

Тренировал команды Одесского техникума физкультуры (1932-1935), Одесского государственного университета (с 1936), Одесского медицинского института (1937).

Судья республиканской (1937), всесоюзной (1939) и международных (1956) категорий. Обслуживал чемпионат Европы среди женщин (1956).

Председатель одесского городского совета «Красная звезда» (1936-1941). Директор Центрального стадиона Черноморского морского пароходства (1948—1974).

Председатель президиума городской федерации баскетбола (1945-1976).

За боевые заслуги в Великой Отечественной войне награжден орденом «Красной Звезды».

Скончался 13 марта 1993 года в Одессе.

«Деревообработка» в 1937 году взяла Кубок ВЦСПС второй год подряд. Слева направо: Федор Футерман (с кубком), Николай Шикер, Леонид Пилин, Василий Будковский, Семен Шпитальный

Фото: odessa-memory.info; газета «Заря Востока», газета «Спартак»