Первый чемпионат СССР по баскетболу, 1923: неявки, затянувшееся ожидание, драка и – пшик!

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Спортивная жизнь в стране закипает с созданием 27 июня 1923 года «Министерства спорта», а если быть исторически достоверными – Высшего совета физкультуры (ВСФК) при ВЦИК РСФСР и его территориальных отделений. Именно ВСФК стал заниматься организацией в стране баскетбольных (как и всех прочих) турниров на основе принятых годом ранее «Московских правил». Благодаря этому осенью стало возможно проведение первого чемпионата СССР.

МЫ БУДЕМ ЖИТЬ ТЕПЕРЬ ПО ПРАВИЛАМ!

Принятие «Московских правил» – настоящий прорыв в развитии игры в стране, так как до этого единых правил не было. Играли кто во что горазд, даже количество игроков в разных турнирах различалось – могло быть и семь, и девять. Обычное дело – перед игрой судья беседовал с командами на тему «как будем играть».

Правила становятся «истиной в последней инстанции» после их публикации в апреле в журнале «Известия спорта».

В сдвоенном номере (№№ 7-8, 1923 год) журнала «Известия спорта» были опубликованы «Правила игры» в баскетбол. Они стали настоящим прорывом в развитии игры в стране, так как до этого единых стандартов не было, «московские» и «петроградские» правила сильно различались

По сути, баскетбол трансформируется из какой-то народной забавы (типа «пряток») в полноценный вид спорта, предтечу современной игры, пусть и в совсем примитивном ее варианте. В команде теперь играют строго пять баскетболистов, корзина крепится к сколоченному из досок щиту, с мячом разрешается делать не более двух шагов, штрафные броски дают в основном за грубую игру.

1923 год. Пионеры грузинского баскетбола и Гиорги Эгнаташвили – основоположник физкультурного движения в Грузии. Он же был одним из основателей физкультурно-патриотического движения «Сокол»

СЪЕЗД ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ-МНОГОСТАНОЧНИКОВ

Вот так и дошло дело до организации ни много ни мало - I ЧЕМПИОНАТА СССР. Напомним, что Союз Советских Социалистических Республик был создан чуть менее чем годом ранее – 30 декабря 1922-го объединением РСФСР (Россия), Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской СФСР (Грузия, Армения, Азербайджан).

Ну если уж быть совсем точным — баскетбольного турнира в рамках I Всесоюзного праздника физической культуры. Крупнейшее спортивное соревнование со времен победы Великой Октябрьской социалистической революции проходит в начале сентября 1923 года в Москве на стадионах Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (нынешняя ВДНХ) и ОППВ (Опытно-показательной площадки Всевобуча) в Сокольниках. Последняя впоследствии станет 10-тысячным стадионом ЦДСА и будет снесена в середине 50-х годов для строительства павильонов наделавшей много шума в СССР масштабной Американской национальной выставки. Стадион ВСХ, разумеется, тоже не сохранился.

В стране еще голод и нищета, но Гражданская война уже позади, жизнь понемногу налаживается. Главные на масштабном празднике спорта – легкая атлетика (37 дисциплин!) и полноценный турнир по футболу (16 команд из трех республик) в статусе чемпионата СССР, плюс соревнования по популярным тогда городкам и стрельбе. Особняком стоят состязания по различным видам спорта среди красноармейцев.

Баскетбольное первенство на этом масштабном фоне оказалось несколько в тени. Да еще организаторы, в своем стремлении провести ограниченным человеческим ресурсом (как правило физкультурники выступали в разных видах) как можно больше стартов, несколько просчитались с физическими и материальными возможностями спортсменов.

Как было принято тогда говорить, в мужской турнир «записались» команды Закавказья, Пермской железной дороги, Петрограда, Москвы, Витебска и Ташкента. Но в столице тогда было сложно с размещением-питанием, и большинство команд не стали дожидаться без малого неделю до начала чемпионата (легкоатлеты закончили основные состязания 8 сентября, футболисты – 9-го) и разъехались по домам. В результате в мужском турнире (как и в женском) состоялось всего по три матча.

ОЖИДАНИЕ «ЗВЕЗДЫ»

Москва и Петроград ожидаемо разгромили соперников по полуфиналу. Финал назначен на 16 сентября. Баскетболисты, протиснувшись через ряды болельщиков, уже были на поле, но матч все не начинался. Причина – один из лидеров москвичей – Брандт – еще не закончил выступление в соревнованиях по легкой атлетике.

Лев Брандт - один из величайших разносторонних спортсменов своего времени. В рамках Всесоюзного праздника он выигрывает соревнования на средние дистанции (800 и 1500 метров), среди пятиборцев и десятиборцев. Второе место за ним на дистанции 110 метров с барьерами и в прыжках с шестом. Сравните, как изменились с того времени показатели – «полторашку» Лев на празднике пробегает за 4 мин 17,5 сек. Сейчас с этим временем сдашь только на II разряд, мировой рекорд лучше более чем на 50 сек. Про «шест» и говорить нечего – результат Брандта 3,31 метра, это уровень III взрослого разряда при мировом рекорде в 6,21 метра.

Лев Брандт

Обложка журнала «Известия спорта» за июль 1923 года. Лев Брандт (ОППВ) финиширует во время легкоатлетической эстафеты. Пропорции тела у Брандта на тот момент идеальные: вес 71,6 кг при росте 180 см

Команда ОППВ в сезоне 1923/1924. Лев Брандт четвертый слева. Фото из журнала «Известия физической культуры»

Вся карьера Брандта прошла в армейском клубе, который при нем трижды менял аббревиатуру – ОЛЛС/ОППВ/ЦДКА. Большую известность Брандт получил в хоккее с мячом (хотя и в футбол за будущий ЦСКА играл). В русском хоккее, будучи уже 35-летним, получает в 1934 году звание заслуженного мастера спорта. И не как чемпион мира (до первого мирового первенства еще два десятилетия). ЗМС дали за то, что Брандт стал дважды вторым в составе своего клуба в чемпионате Москвы, а в составе сборной столицы – также два раза – серебряным призером чемпионата РСФСР, не раз признавался лучшим левым нападающим Москвы. В гандболе (или, как тогда говорили, «хандболе») он – лучший центрфорвард Москвы первой половины 20-х. Играл и в волейбол, был многократным чемпионом СССР и Москвы по лыжным гонкам. Продолжил спортивную карьеру, став одним из лучших тренеров СССР по легкой атлетике и лыжам.

Команда ОППВ на легкоатлетической эстафете 5 х 1000 метров, слева направо П. Николаев, А. Опиц (Опитц), Таперов, Зилоти, Романов, Л. Брандт

Лев Иванович Брандт родился 24 февраля 1899 года в Москве. 178 см, 75 кг. Заслуженный мастер спорта СССР (1934). Начал играть в 1914 году в Москве в младшей команде ОЛЛС. Выступал за ОЛЛС/ОППВ/ЦДКА (1922-1935). Второй призер чемпионатов Москвы по хоккею с мячом (1927, 1928). Второй призер чемпионатов РСФСР по хоккею с мячом 1924 и 1928 в составе сборной Москвы (1924, 1928) . Несколько сезонов был сильнейшим левым крайним нападающим по хоккею с мячом в Москве. Чемпион СССР по легкой атлетике (1920, 1922, 1923, 1924): многоборье, бег на короткие и средние дистанции, прыжки в высоту, длину и с шестом), обладатель рекордов СССР в беге на средние дистанции. Многократный чемпион СССР по лыжным гонкам. Всесторонне физически развитый, работоспособный и маневренный, отличался высокими скоростными качествами, обладал стремительным стартовым рывком, хорошо взаимодействовал с партнерами. Неплохо играл в футбол и волейбол. Был хорошим организатором, один из первых отечественных тренеров по легкой атлетике и лыжам. Подготовил рекордсмена СССР по стипль-чезу П. Степанова. В 1932 году был тренером сборной Москвы по футболу. Регулярно входил в различные комиссии Всесоюзного совета физкультуры и спорта. Судья всесоюзной категории по легкой атлетике (1934). Пропал без вести в 1943 году.

«ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ СУДЬИ!»

Но вернемся к финалу первого чемпионата СССР, который никак не начинается. Ждут Брандта (запасного не было), и все же через полчаса судьи Казанский и Любимов дают стартовый свисток. Против пятерых питерцев – четверо москвичей.

Один из участников матча Георгий Иванович Шевалдышев позже вспоминал (опубликовано в ленинградском справочнике «Баскетбол-1976»):

- В начале игры мы сумели использовать численное преимущество и повели в счете. Мы явно переигрывали москвичей. Техника и стиль нашей команды были значительно выше. Но когда, «размявшись» в легкоатлетических соревнованиях, на площадке появился Брандт, игра выравнялась. Первый тайм был за нами – 26:23.

После перерыва на нас посыпались персональные замечания. Надо сказать, что перед самым началом соревнований в Москве были введены так называемые персональные ошибки, о которых мы, петроградцы, дома и понятия не имели. Я играл азартно и резко, и судьи не оставляли нас без внимания, причем иногда и не по делу. Но когда Казанский в четвертый раз наказал меня, после чего мне по тем правилам нужно было покинуть поле, я с таким страшным выражением на лице подбежал к нему, что он попятился, сказал, что ошибся, и отменил свое решение.

Игра подходила к концу, мы вели в счете с перевесом в одно очко. Но даже когда время игры истекло, судьи продолжали встречу, ожидая удачной атаки москвичей. И стоило им забросить мяч в наше кольцо, как раздался финальный свисток: счет 32:31 в пользу Москвы.

Что тут началось! Большинство зрителей было на нашей стороне. За нас болела уйма матросов-балтийцев. А матросы в то время – это была гроза! И вот вся взволнованная масса людей бросилась к раздевалке «выяснять отношения» с недобросовестными судьями. Один не в меру возбужденный зритель даже вынул спички и стал бегать вокруг раздевалки, спрашивая: «Где тут поджигать?». К счастью, его быстро охладили. Один из зрителей, пережидая суматоху, спрятался под лестницей. Там его увидел кто-то из моряков и закричал: «Вот он! Хватай его!». Насмерть перепуганный любитель баскетбола воскликнул «Я не судья! Я из Коломны». И только тогда, как рухнула под тяжестью толпы окружавшая раздевалку веранда, страсти улеглись.

А вот что писали о матче в журнале «Известия спорта»:

«Игра сложилась резкая и даже, пожалуй, грубая. Играя первые 8 минут после начала в составе четырех игроков, Москва проиграла первую половину – 23:26. Во второй половине москвичи отыгрались на штрафных и смогли добиться победы – 9:5. По игре Петроград выше в смысле тактики и быстрой, точной передачи мяча. Нет и той бесцельной беготни «кучей», которая характерна для мужских и женских команд, Впечатление от команды Петрограда было испорчено грубым поведением игроков на поле. После проигрыша Петроград опротестовал игру, ссылаясь на неправильный отвод назначенного судить Львова, и коллегия судей признала первенство СССР по баскетболу для мужских команд неразыгранным».

Несколько иную трактовку событий дает петроградский еженедельник «Всеобуч и спорт» в № 33 за 1923 год:

«Петроград, играя технически выше Москвы, свободно выигрывал с большим преимуществом, но ряд допущенных судьями ошибок, безусловно пристрастных к Москве, и нетактичное поведение капитана петроградской команды постепенно так обострило отношения, что в середине второй половины неопытные московские судьи совершили еще целый ряд грубых ошибок. Возбужденное отношение окружающей публики, взволнованной ошибками и неправильностями, допущенными судьями по отношению к Петрограду, передалось и игрокам настолько, что на 19 штрафных бросков в московскую корзину было забито только два, в то время как Москва, пользуясь штрафными, в изобилии сыпавшимися на Петроград, сравняла игру и за три минуты имела преимущество в один гол.

Об обстоятельствах, сопровождавших игру, самой игре и ее точном разборе лучше умолчать; достаточно сказать одно: через 3 минуты после окончания игры Москва уже предложила считать первенство неразыгранным.

Московская мужская команда (ОППВ) обладает быстрым темпом, хорошей распасовкой, но страдает абсолютным отсутствием быстрых бросков в корзину; только высокий рост всех игроков команды давал ей возможность бросать мячи сверху и преимущественно одной рукой, что при более высоком противнике было невозможно».

Первый союзный праздник физической культуры. I ЧЕМПИОНАТ СССР. Москва. Опытно-показательная площадка Всеобуча (ОППВ) в Сокольниках. 14, 16 сентября.

½ финала. 14 сентября. Петроград – Ташкент – 59:4. Москва – Витебск 64:1.Финал. 16 сентября. Москва – Петроград – 32:31. Москва: Л. Брандт, И. Иванов, П. Лебедев, С. Чесноков, С. Сысоев.Петроград: А. Балашов, Г. Плошкин, П. Столяров, Ф. Челпанов, Г. Шевалдышев. Команда Петрограда подала протест. Первенство было признано неразыгранным.

ГЕГЕМОНИЯ И СКАНДАЛЫ В МОСКВЕ, «ЗАРУБЫ» В ПИТЕРЕ

Первенство Москвы в 1923 году выиграла только что созданная армейская команда ОППВ (преемник прошлогоднего чемпиона ОЛЛС). По соперникам она прошлась катком – например, «Желдорбат» обыграла 84:6, «Динамо» – 84:5. Но финал с Пречистенским рабфаком вышел излишне нервным – за 7 минут до конца за грубую выходку был удален Брандт, а вскоре страсти накалились настолько, что игрок «Рабфака» Н. Мысовский оскорбил судью и тут же был изгнан с поля. «Пречистенка» с этим не согласилась и ушла с поля в полном составе. Счет к тому времени был 25:6, он же стал финальным. Состав победителей в финальном матче: Чесноков, Петров, Брандт, Лебедев, Иванов (четверо из этой команды сыграют за сборную Москвы в чемпионате СССР). Чемпионами Москвы стали также вторые и третьи команды ОППВ.

Календарь матчей первенства Москвы в газете «Известия спорта»

Момент матча «Моссовет» – «Красная пресня» на обложке октябрьского номера «Известия спорта»

Зимнее первенство Петрограда (в трех группах выступало 13 команд), выиграли «Коломяги», причем их превосходство над «Меркуром» было довольно зыбким – победа 26:25 в первом круге и поражение 25:27 – во втором. Но «Меркур» допустил осечку еще в одном матче — с «Богатырем». Летнее первенство из-за многочисленных неявок (многие играли еще в футбол, и при наложении матчей выбор был не в пользу баскетбола): в трех группах выступило десять команд, причем «Меркур» играл аж четырьмя составами. Собственно, три первые команды «Меркура» и первенствовали в своих группах, не проиграв ни одного матча.

Игорь ВЕРХОЗИН

Фото: Журнал «Известия физической культуры», журнал «Известия спорта»