«Эдмонтон» прошел уникальный путь – упал на дно, сменил тренера и перевернул финал с 0-3

Чудесное преображение.

Клише о прохождении через огонь, воду и медные трубы – про «Эдмонтон». Прежде чем сыграть в седьмом матче финала НХЛ, «Ойлерс» преодолели путь, насыщенный жесткими испытаниями. Команду в сезоне-2023/24 часто заносило на поворотах, она с трудом возвращалась в колею, а в итоге остановилась в одной шайбе от эпохального камбэка.

Первый поворот: заранее вышли из отпуска

«Ойлерс» взяли время для разгона: капитан Коннор Макдэвид попросил партнеров собраться за две недели до тренировочного лагеря. Все согласились.

«Думаю, это многое говорит о нашей команде, – сказал тогда Макдэвид. – У всех запредельная мотивация, все решительны и держатся вместе. Совместные тренировки сближают и сплачивают. Чувствую, что мы имеем отличную возможность взять Кубок Стэнли с учетом возраста нашего состава и опыта, который мы получили. У меня хорошие ощущения по нашему составу – все находятся в расцвете сил».

Второй поворот: жутко провалились на старте сезона

На старте сезона необычная методика Макдэвида и компании загнала «Эдмонтон» в кювет. «Ойлерс» открыли регулярку разгромом от «Ванкувера» (1:8), уступили беспросвесному аутсайдеру «Сан-Хосе» (2:3), а всего из первых 18 матчей проиграли 13.

Кошмар.

Макдэвид и Леон Драйзайтль недоумевали. «Я должен стать лучше, – корил себя Коннор. – Очевидно, я являюсь важной частью команды и играю недостаточно хорошо».

Извне неслись проклятья. Анна Кэйн, бывшая жена нападающего «Эдмонтона» Эвандера Кэйна, атаковала клуб через прессу: «Вы подписали человека, который украл у меня моего ребенка! Это ваша карма. Вы никогда не выиграете, пока не избавитесь от него. Слухи о действиях Кэйна хорошо известны игрокам. Вы знали о его поведении, но предпочли закрыть на это глаза. Вы, ребята, знали, что он делает, и все смотрели в другую сторону. Позор вам как организации!»

Третий поворот: сменили тренера после победы

12 ноября «Эдмонтон» уволил главного тренера. Причем отставка случилась после выездной победы над «Сиэтлом» (4:1). Джея Вудкрофта заменил Крис Кноблаух – экс-тренер молодежной команды «Эри Оттерс», где выступал Макдэвид.

«Я проснулся и увидел сообщение о смене главного тренера, как, возможно, и вы, ребята. Я знаю, что мне приписывают участие в принятии решения, но эта история очень далека от истины», – Коннор отверг слухи о личном влиянии на перестановку.

В моменте она выглядела сомнительно: до перехода в «Эдмонтон» Кноблаух не провел ни одного матча в качестве главного тренера клуба НХЛ. Возможно, именно его свежий взгляд на старые проблемы вдохнул в «Ойлерс» жизнь. Под его руководством команда выиграла два матча, затем проиграла три, а позже с коротким перерывом выдала потрясающие серии – по 8 и 16 побед подряд. В начале января «Ойлерс» вернулись в зону плей-офф, а в конце месяца остановились всего в одном выигрыше от повторения рекорда НХЛ.

Макдэвид так объяснил прогресс: «Мы играем немного по другой системе, чем когда-либо раньше, и чувствуем себя комфортно. В защите стало меньше бесполезной беготни. Игра в обороне стала намного спокойнее».

Четвертый поворот: покорили характером – взяли две серии, уступая по матчам

В трех из четырех сериях плей-офф «Эдмонтон» уступал в счете. «Ойлерс» проигрывали «Ванкуверу» 0-1, 1-2 и 2-3 – то есть были в шаге от вылета еще в полуфинале конференции.

С «Далласом» получилось чуть легче: после натужной победы в овертайме первой игры «Эдмонтон» опустился до 1-2 в серии.

Самое резкое падение и самый выдающийся взлет канадцы пережили в финале. В пятницу, 14 июня, «Ойлерс» стояли на дне подземного паркинга с заглохшим двигателем (0-3 с «Флоридой»). В субботу, 22 июня, сделали 3-3.

Победа «Флориды» оттенила заслуги «Эдмонтона», но игнорировать их – преступление перед хоккеем. Часто вспоминают, что до «Ойлерс»-2024 финалисты НХЛ только дважды сравняли счет после трех поражений подряд. И редко добавляют, что это произошло при совершенно других обстоятельствах.

И в 1942-м (успешный камбэк «Торонто»), и в 1945-м (несостоявшийся камбэк «Детройта») в чемпионате играли 6 команд, а плей-офф проходил из двух раундов. «Эдмонтон» приложил несравнимо больше усилий, чтобы вернуться в этот финал, при несравнимо более высоком уровне конкуренции. Значит его достижение необыкновенно, исключительно – такого никто больше не добивался.

Не чемпион, а именно она, эта несовершенная команда, подарила веру в сказку, заработала гигантский дополнительный кэш для лиги и сделала финал таким, каким он войдет в историю. Спасибо ей.

Фото: East News /AP Photo/Jason Redmond, AP Photo/Wilfredo Lee, Jason Franson/The Canadian Press via AP; instagram.com/edmontonoilers