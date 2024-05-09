👊Это НХЛ или UFC? «Бостон» и «Флорида» набрали 158 минут штрафа – подрались даже звезды

Дух захватывает.

«Флорида» разгромила «Бостон» (6:1) и сравняла счет в полуфинальной серии Востока (1-1).

Крупный результат не должен вводить в заблуждение – интрига держалась на протяжении большей части матча. «Брюинс» открыли счет в первом периоде, пропустили ответку в начале второго и только к концу отрезка окончательно потеряли управление над игрой – когда «Флорида» забила за 0,3 секунды до перерыва.

Этот удар оказался настолько сокрушительным, что вслед за голом в раздевалку «Бостон» пропустил гол из раздевалки. На второй минуте третьего периода Луостаринен, Райнхарт и Барков буквально разорвали оборону гостей.

Александр Барков – один из главных героев матча: финн с русскими корнями набрал 4 (2+2) очка. Столько же результативных действий, но в другой пропорции у Сэма Райнхарта – 4 передачи. Самый эффективный защитник матча – Брэндон Монтур, в его активе шайба и ассист.

Голкипер «Пантерс» Сергей Бобровский отработал в разгрузочном темпе – «Брюинс» нанесли по его воротам всего 15 бросков. А вот коллегам Бобровского из «Бостона» не позавидуешь: «Флорида» попала в створ 33 раза, после четвертой шайбы Джереми Сваймен уступил место в рамке Линусу Улльмарку.

А после пятой и шестой «Бостон» дважды сорвался. Сначала три игрока «Брюинс» сошлись с двумя соперниками; затем Брэд Маршанд закусился с Монтуром и тут же присоединились все остальные.

Но самое захватывающее сражение состоялось чуть позже – когда судьи разобрались с первой волной штрафов. Давид Пастрняк, лучший бомбардир «Брюинс» в регулярке (110 очков), сцепился с Мэттью Ткачаком – лучшим ассистентом «Флориды» (62 ассиста).

Звезды заранее договорились о бое – спокойно пообщались и кивнули друг другу в паузе, а после возобновления игры вернулись на лед и сразу скинули краги.

В отличие от некоторых записных тафгаев, Пастрняк и Ткачак не выжидали лучшего момента, а мгновенно вступили в драку. Форвард «Бостона» начал особенно рьяно и быстро потерял равновесие. Но нокаутом его падение не было – Пастрняк поднялся и отвесил лежащему Ткачаку несколько тумаков.

Нападающий «Пантерс» – обладатель взрывного характера и регулярно участвует в стычках. В прошлом сезоне Ткачак стал самым недисциплинированным игроком «Флориды» (113 минут штрафа в регулярке и 74 в плей-офф).

Пастрняк – гораздо спокойнее. Личный антирекорд (47 минут) он установил в этом сезоне. Вдвойне удивительно, что Давид выбрал в дуэлянты именно Мэттью. Некритичное, но даже визуально заметное преимущество в габаритах на стороне американца – рост 182 см и вес 88 кг против 180 см и 80 кг у Пастрняка.

Главный тренер «Брюинс» Джим Монтгомери впечатлился. «Горжусь Пастой», – сказал он после игры. В трансляции показали, как перед дракой Пастрняк подъехал к тренеру и, похоже, сообщил, что готовится битва – Монтгомери посмотрел на форварда квадратными глазами, но затем все понял и одобрительно кивнул.

Решение Пастрняка – типичный жест для команды, проигрывающей с унизительным счетом, хотя и у Ткачака были причины принять вызов. В первом периоде Мэттью неожиданно попал под мощный силовой прием от Брэда Маршанда – и, судя по саркастичной улыбке, запомнил этот момент надолго.

Статистический итог разборок – 158 минут штрафа на две команды. 13 игроков удалили до конца игры. Среди нарушителей был и один россиянин – защитник «Пантерс» Дмитрий Куликов.

Если серия так началась, что же будет дальше!?