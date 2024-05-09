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👊Это НХЛ или UFC? «Бостон» и «Флорида» набрали 158 минут штрафа – подрались даже звезды

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Дух захватывает.

«Флорида» разгромила «Бостон» (6:1) и сравняла счет в полуфинальной серии Востока (1-1).

Крупный результат не должен вводить в заблуждение – интрига держалась на протяжении большей части матча. «Брюинс» открыли счет в первом периоде, пропустили ответку в начале второго и только к концу отрезка окончательно потеряли управление над игрой – когда «Флорида» забила за 0,3 секунды до перерыва. 

Этот удар оказался настолько сокрушительным, что вслед за голом в раздевалку «Бостон» пропустил гол из раздевалки. На второй минуте третьего периода Луостаринен, Райнхарт и Барков буквально разорвали оборону гостей. 

Александр Барков – один из главных героев матча: финн с русскими корнями набрал 4 (2+2) очка. Столько же результативных действий, но в другой пропорции у Сэма Райнхарта – 4 передачи. Самый эффективный защитник матча – Брэндон Монтур, в его активе шайба и ассист.

Голкипер «Пантерс» Сергей Бобровский отработал в разгрузочном темпе – «Брюинс» нанесли по его воротам всего 15 бросков. А вот коллегам Бобровского из «Бостона» не позавидуешь: «Флорида» попала в створ 33 раза, после четвертой шайбы Джереми Сваймен уступил место в рамке Линусу Улльмарку.

А после пятой и шестой «Бостон» дважды сорвался. Сначала три игрока «Брюинс» сошлись с двумя соперниками; затем Брэд Маршанд закусился с Монтуром и тут же присоединились все остальные.

Но самое захватывающее сражение состоялось чуть позже – когда судьи разобрались с первой волной штрафов. Давид Пастрняк, лучший бомбардир «Брюинс» в регулярке (110 очков), сцепился с Мэттью Ткачаком – лучшим ассистентом «Флориды» (62 ассиста). 

Звезды заранее договорились о бое – спокойно пообщались и кивнули друг другу в паузе, а после возобновления игры вернулись на лед и сразу скинули краги.

В отличие от некоторых записных тафгаев, Пастрняк и Ткачак не выжидали лучшего момента, а мгновенно вступили в драку. Форвард «Бостона» начал особенно рьяно и быстро потерял равновесие. Но нокаутом его падение не было – Пастрняк поднялся и отвесил лежащему Ткачаку несколько тумаков.

Нападающий «Пантерс» – обладатель взрывного характера и регулярно участвует в стычках. В прошлом сезоне Ткачак стал самым недисциплинированным игроком «Флориды» (113 минут штрафа в регулярке и 74 в плей-офф). 

Пастрняк – гораздо спокойнее. Личный антирекорд (47 минут) он установил в этом сезоне. Вдвойне удивительно, что Давид выбрал в дуэлянты именно Мэттью. Некритичное, но даже визуально заметное преимущество в габаритах на стороне американца – рост 182 см и вес 88 кг против 180 см и 80 кг у Пастрняка.

Главный тренер «Брюинс» Джим Монтгомери впечатлился. «Горжусь Пастой», – сказал он после игры. В трансляции показали, как перед дракой Пастрняк подъехал к тренеру и, похоже, сообщил, что готовится битва – Монтгомери посмотрел на форварда квадратными глазами, но затем все понял и одобрительно кивнул.

Решение Пастрняка – типичный жест для команды, проигрывающей с унизительным счетом, хотя и у Ткачака были причины принять вызов. В первом периоде Мэттью неожиданно попал под мощный силовой прием от Брэда Маршанда – и, судя по саркастичной улыбке, запомнил этот момент надолго.

Статистический итог разборок – 158 минут штрафа на две команды. 13 игроков удалили до конца игры. Среди нарушителей был и один россиянин – защитник «Пантерс» Дмитрий Куликов.

Если серия так началась, что же будет дальше!?

logoНХЛ
logoМэттью Ткачак
logoКубок Стэнли
logoДавид Пастрняк
logoСергей Бобровский
logoБрэд Маршанд
logoАлександр Барков
logoДжереми Сваймен
logoДмитрий Куликов
logoСэм Райнхарт
logoЛинус Улльмарк