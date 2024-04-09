Как болеет самый старый и маленький стадион на Востоке КХЛ – в Екатеринбурге

Нереальный камбэк «Автомобилиста» – из третьего ряда. «Автомобилист» выиграл , возможно, самый зрелищный матч этого плей-офф – 5:3 в Екатеринбурге с «Металлургом». Корреспондент Спортса побывал на этой игре, а за несколько часов до нее прошелся по городу, чей хоккейный облик совсем скоро изменится.

Новый стадион «Автомобилиста» строят на месте снесенной телебашни. Екатеринбуржцы протестовали

В центре Екатеринбурга – большая стройка. На улице донского казака Степана Разина возводят хоккейный стадион – «УГМК-Арену».

Процесс стартовал в 2019 году, закончить планировали в 2023-м, к старту летней Универсиады. Соревнования должны были пройти в Екатеринбурге в год трехсотлетия города, но потом их перенесли в китайский Чэнду. Новый срок сдачи екатеринбургского стадиона – конец 2024 года.

Решение о создании ледовой арены приняли еще в 2016-м. Первоначально Правительство Свердловской области и ООО «УГМК-Холдинг» поделили акции в пропорции 60/40. При этом строительство ведется из регионального бюджета. Стоимость проекта – 23 млрд рублей.

В январе этого года министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт рассказал, что стадион будет принимать соревнования по 12 видам спорта. За хоккейными матчами смогут наблюдать 12000 зрителей, во время концертов вместимость увеличится до 15000 человек.

На месте арены снесли недостроенную телебашню – чуть больше шести лет назад, 24 марта 2018-го. Многие екатеринбуржцы – долго и организованно – выступали против. За два дня до сноса 1000 горожан устроили акцию «Обнимашки» – обогнули объект и запустили в небо белые и голубые воздушные шарики под скандирования: «Башня, живи!»

На публичные слушания по стадиону пришли почти 500 человек. Часть местных архитекторов считали, что строить большой стадион на небольшом «пятачке» – плохая идея: не хватит парковок, на близлежащих дорогах будут собираться пробки, уйдет комфорт и с тротуаров.

Стройка уже дважды горела. А как выглядит сейчас?

Вокруг стадиона действительно мало свободного места. Рядом расположены крупный офисный центр «Саммит», 16-этажный апарт-отель «Артек», цирк с гигантским 50-метровым куполом – и это не считая низкоэтажной жилой застройки. Легче всего добраться до арены на метро – станция «Геологическая» находится в пяти минутах ходьбы.

Стройка горела дважды за 2023 год. В августе пожар затронул 10 квадратных метров – на шестом этаже воспламенились лакокрасочные материалы и утеплитель. Выглядело апокалиптически. На тушение приехали 47 человек и 13 единиц техники.

В октябре снова загорелся утеплитель – теперь уже на пятом этаже в техническом помещении. Площадь возгорания была больше – 100 «квадратов». К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших.

С внешней стороны чаша стадиона выглядит готовой. Вокруг нее деятельность кипит – несколько десятков рабочих и много техники.

При этом проект – больше, чем строительство одной арены. Он предполагает еще и благоустройство части набережной вдоль реки Исети. По плану она будет разноуровневой и с деревянным покрытием, а два берега соединит новый пешеходный мост (один был и раньше). Пока картина такая:

На более общем плане арена привлекает внимание уже сейчас. Необычный медный цвет – украшение города в светлое время суток.

Медиафасад, заработавший 4 апреля, – выразительный «маячок» в темноте: зазывает болельщиков на матчи «Автомобилиста».

Билеты за 26 000 рублей – так Екатеринбург встретил полуфинал КХЛ

Впрочем, дополнительная реклама клубу уже не нужна – желающих приобщиться к его успехам гораздо больше, чем вмещает нынешний стадион. Екатеринбургская команда впервые в истории вышла в полуфинал плей-офф КХЛ. В родном городе лишь 5545 человек могут вживую наблюдать за ее прогрессом – именно столько вмещает культурно-развлекательный комплекс «Уралец».

Билеты на первый домашний матч в серии с «Металлургом» разлетелись за полтора часа. Перекупщики продавали их на онлайн-платформах – цена за место в центральном секторе доходила до 26 000 рублей.

Кассы стадиона были открыты и в день перед четвертой игрой – сотрудницы с улыбкой встретили вопрос о билетах на хоккей. Сейчас они продают только проходки на концерты.

Арена «Автомобилиста» – самая маленькая на Востоке КХЛ, вторая во всей лиге по возрасту и предпоследняя по вместимости. «Уралец» построили в 1972 году (на семь лет позже «Нагорного»). Он принимает всего на 45 хоккейных фанатов больше, чем нижегородский стадион.

«Уралец» расположился в 1,5 км от «УГМК-Арены» и 7-10 минутах ходьбы от центра Екатеринбурга – в окружении непрезентабельных советских панелек. Стадион на этом фоне выглядит более современно – его реконструировали и остеклили в 2006 году.

Самый приятный путь к арене лежит через парк Зеленая роща. Перед стадионом – аллея Дворца Спорта. Ее главная фигура – памятник уральским воинам-спортсменам, участвовавшим в Великой Отечественной войне.

Другой памятник – разбившемуся «Локомотиву» – открыли около касс «Уральца» в сентябре 2012 года. Фигура хоккеиста высотой 2,5 метра отлита из чугуна.

Внутри арены «Автомобилиста» есть два автомобиля – настоящие

Входная группа открывается за 1,5 часа до стартового вбрасывания; сектора – еще через 30 минут. До этого люди коротают время в фойе. Набор развлечений стандартный: можно перекусить (буфет расположен вдоль почти всех коридоров), нарисовать плакат, присмотреться к атрибутике в двух магазинах, поучаствовать в конкурсах от букмекеров, сфотографироваться на специально оформленном для этого фоне. Перед четвертой игрой на стадионе провели автограф-сессию с видеоблогером Иваном Кобяковым.

Отдельное место отведено под два автомобиля. Они рекламируют «Музейный комплекс» – крупный технический музей в Верхней Пышме.

По соседству – три стеллажа с трофеями «Автомобилиста». Большинство из них – за победы в предсезонных турнирах, ни одного серьезного титула у екатеринбургской команды нет (скоро появится первый?).

К автомобилям подходят единицы – многие сразу отправляются на трибуны, поэтому перед игрой в холлах нет столпотворения. Самые опытные фанаты, напротив, не спешат – разбиваются по парам или компаниям, чтобы поболтать.

«Только сегодня обсуждали – когда же нам откроют новый стадион: мест мало, тесновато, да и старое все, – говорят двое мужчин, они следят за «Автомобилистом» с 70-х. – Как достались билеты на полуфинал? У нас абонементы, поэтому есть приоритетное право на выкуп. Протесты около башни? Да какие там протесты. Она стояла недостроенная, с нее только эти, экстремалы, падали да убивались. Нам во всяком случае стадион лучше, чем башня. Скорее всего, пробки около новой арены будут – центр города. Но и здесь тоже машины постоянно стоят».

Один из самых заметных болельщиков – Евгений, на его клубном джерси нанесена не одна фамилия, как обычно, а 1500. «Имена всех абонементщиков. Джерси, в которых «Автомобилист» играл на позапрошлой предсезонке. Такой свитер не только у меня – они продавались», – рассказывает Евгений.

Расстояние между Екатеринбургом и Магнитогорском – всего 450 км, поэтому среди местных часто встречаются фанаты «Металлурга». Болельщик Сергей рассказывает, что на ПМЖ из Магнитогорска в Екатеринбург уезжают редко, так что на трибунах в основном те магнитогорцы, кто приехал специально ради хоккея.

«Добирались из Магнитки, на двух автобусах. 186 человек, – говорит Сергей. – Мы сейчас на заряде позитива – первую игру взяли, уже хорошо. Сегодня будем вгрызаться, чтобы серия была покороче. «Локомотив» уже закончил, нам тоже пора».

Как болеется на стадионе-ветеране – тесно, холодно, но душевно

Наиболее ощутимый недостаток в чаше стадиона — узкие кресла. Даже человек 177 см ростом, не отягощенный лишним весом помещается туда с трудом.

Для журналистов на арене отведен третий ряд, и оттуда веет холодом — особенность любого старого стадиона. С дискомфортом сталкиваются и хоккеисты. Гостевая скамейка находится между оператором и первым рядом болельщиков, поэтому все запасные игроки «Металлурга» наблюдали за матчем из-за лицевого борта.

За ним расположены обе раздевалки. Игроки «Автомобилиста» появляются оттуда как из тумана – и он не рассеивается пару минут.

Возможно, именно этот спецэффект помешал Владимиру Галкину. Впервые в плей-офф вратарь вышел в старте, но пропустил две шайбы за пять минут и заменился на Евгения Аликина.

Сектор «Металлурга» в этот момент торжествовал: гости утопили «Уралец» в ликующих лозунгах и растянули сразу несколько флагов.

Екатеринбургская часть стадиона мигом вернулась к жизни. После третьего гола раздался свист, но, одинокий, он был быстро заглушен. Дальше трибуны включились на полную. Пользуясь шикарной акустикой – главным преимуществом камерного «Уральца», зрители болели лучше, чем играли хоккеисты. Даже с неудобной кричалкой – «Авто-мо-би-лист» – они справлялись уверенно. Впрочем, если когда-то в Екатеринбурге захотят переименовать команду, то не лишним будет поберечь людям голосовые связки.

Почему «Автомобилист» так называется?

Зато уже сейчас все в порядке с их внешним видом – особое удовольствие доставлял взгляд на домашнюю фанатку. Полностью красный сектор с аутентичным баннером «Берегись автомобиля» не расслаблялся ни на секунду, а во время исполнения гимна подсвечивался холодным белым светом, пока вся арена оставалась в сумраке.

На объявлении составов самые сильные аплодисменты достались главному тренеру хозяев Николаю Заварухину. Но истинная сила екатеринбургского фанатства стала понятна только в конце второго периода — после гола Анатолия Голышева слегка заложило уши, а на перерыв «Авто» ушел под скандирования: «Молодцы! Молодцы!»

Чуть испортили послевкусие камбэка очереди – в перерывах передвижение по холлам происходило на черепашьих скоростях. Через обычную дверь с одного из балконов люди нескончаемым потоком выходили в течение четырех минут.

Путь к ближайшему туалету занял еще почти столько же. Чтобы припудрить носик, в КРК нужно спуститься на два узких темных пролета вниз. По крайней мере в одном из туалетов нет раковин – только кабинки.

По возвращении на стадион жизнь снова играет яркими красками. Старость стадиона с лихвой компенсируется общим уютом: над центральной трибуной растянуты стяги с забавными девизами; над ним бежит небыстрая, но яркая строка.

В чем-то «Уралец» даже сильнее молодых конкурентов – наверное, в чем-то одном, и это широкий куб.

В третьем периоде на нем все чаще мелькал Автик — маскот «Автомобилиста». В прошлом бывший самбист, он находил самые ненадежные опоры, но всякий раз удерживал баланс.

Когда «Автомобилист» вышел вперед, найти Автика взглядом было уже невозможно: екатеринбургские болельщики подорвались с мест – так встретили победный гол и финальную сирену.

В субботу, 11 апреля, серия вернется к ним домой. Но, весьма вероятно, настолько же захватывающей игры в «Уральце» никогда больше не будет – слишком редко такие случаются и слишком скоро открывается новый стадион.

Заглавное фото: РИА Новости /Павел Лисицын