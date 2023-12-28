Летанг из «Питтсбурга» установил рекорд НХЛ – 5 (!) передач за период. И это после двух инсультов!

«Питтсбург» в гостях разгромил «Айлендерс» (7:0). Первый период этого матча ничем принципиально не отличался от тысяч других. Зато второй превратился в удивительное событие: «Пингвинз» забросили 6 шайб за 11 минут!

Самый забавный факт об этом празднике результативности – всего 8 игроков «Питтсбурга» набрали в общей сложности 21 очко: ● Летанг 0+6 ● Петтерссон 0+4 ● Генцел 2+1 ● Малкин 2+0 ● Раккель 1+1 ● Пуустинен 1+1 ● Зогорна 1+0 ● Смит 0+1. И да, в этом списке нет Сидни Кросби, хотя он провел на льду почти 19 минут.

Евгений Малкин, сыгравший на две смены меньше, оформил дубль – с разрывом в четыре минуты: сначала идеально открылся под передачу и точно бросил, а затем установил личный контроль над пятаком.

Теперь у Малкина 29 (13+16) очков в сезоне. За последний месяц он набрал 11 (4+7) баллов в 13 матчах. Кроме того, Евгений вышел на второе место среди россиян по голам в НХЛ – обогнал Сергея Федорова, который покинул лигу с 483 шайбами.

Впрочем, с точки зрения статистики у матча с «Айлендерс» другой герой – главный: Крис Летанг обновил рекорд НХЛ по количеству передач за один период среди защитников. Во второй двадцатиминутке Летанг 5 раз ассистировал партнерам.

Сами передачи вряд ли пополнят золотую коллекцию лиги: дважды Крис просто вывел шайбу из зоны защиты, еще дважды его броски от синей линии доработали на пятаке, а по-настоящему эстетским получился только один пас – с неудобной руки на Малкина.

При этом любое достижение Летанга – как и сам факт, что он по-прежнему играет на высоком уровне – воспринимается словно чудо. В 2014 году у Криса диагностировали инсульт. Медики признали проблему врожденной – нашли небольшое отверстие в стенке сердца. Тогда он пропустил более двух месяцев.

Ровно 13 месяцев назад, в конце ноября-2022, Летанг перенес второй инсульт. Через полторы недели после обследования он вернулся к тренировкам, а еще 6 дней спустя вышел на официальный матч. Но – важно – все происходило с разрешения врачей. В начале января у Летанга умер отец. На похоронах присутствовали все игроки «Пингвинз». В июне Криса наградили «Мастертон Трофи» – призом за верность хоккею. «Всегда мечтал получил трофей, но не этот. Он означает, что случилось что-то плохое», – сказал защитник на вручении.

В апреле Летангу исполнится 37 лет. Его контракт с «Питтсбургом» действует до лета 2028 года. В нынешнем сезоне канадец набрал 23 (3+20) очка. Всего в регулярных чемпионатах НХЛ защитник сделал 555 результативных передач – для сравнения только у восьми российских игроков больше. Но среди них есть и два защитника – Сергей Зубов (619) и Сергей Гончар (591).

Рекорд Летанга = антирекорд Ильи Сорокина. Российский вратарь повторил худший результат в энхаэловской карьере – в третий раз пропустил 6 шайб за один матч. Тем не менее Сорокин успел сделать 19 сэйвов и уступил место Семену Варламову лишь перед третьим периодом.

Благодаря уверенной победе «Пингвинз» сократили отставание от «Айлендерс» – теперь между командами 5 очков, хотя в таблице Столичного дивизиона их разделяют сразу четыре строчки: «Айлс» – вторые, «Питтсбург» – только седьмой.

Фото: East News /AP Photo/Matt Slocum