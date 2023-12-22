Журналист помог тренеру «Адмирала»: посоветовал игрока на буллиты – и тот выиграл матч

«Адмирал» по буллитам переиграл «Салават Юлаев» (2:1). Герои послематчевой серии – нападающие владивостокцев Александр Горшков и Даниил Гутик.

Горшков использовал пятую попытку «Адмирала» при счете 0:1 – если бы не забил, то его команда тут же ушла бы в раздевалку побежденной. Вместо этого Александр набрал рабочую скорость, технично двинул плечами и уложил шайбу над щитком вратаря Александра Самонова.

Еще через попытку слово взял Гутик: усадил Самонова на лед и бросил с неудобной руки.

Празднуя успех, Гутик указал на голкипера Василия Демченко, а во время флеш-интервью уже партнеры отметили Даниила – облили водой. Гутик выругался, но затем засветился от счастья.

6 декабря «Адмирал» дома уступил «Амуру» в серии буллитов (3:4), а среди промахнувшихся был в том числе и Гутик. Эта попытка стала для него седьмой нереализованной в сезоне. На пресс-конференции один из владивостокских журналистов спросил у главного тренера «Адмирала» Леонида Тамбиева, почему, несмотря на ошибки, он из раза в раз выпускает Гутика на буллиты. Вместо банальных фраз Тамбиев обратился к корреспонденту за советом: «Назовите свою кандидатуру – я на следующую игру поставлю. Скажите – кого, поставлю, честное слово. Ну кого?» Журналист назвал Горшкова; Тамбиев без раздумий отреагировал: «Хорошо».

В следующем матче «Адмирал» обошелся без буллитов – 7 декабря одолел «Амур» в основное время (1:0). Через две недели соперники сыграли снова – и совсем немного не дотянули до послематчевых бросков, Хабаровск решил все вопросы в овертайме (2:1).

Но первая же выездная игра «Адмирала» после перерыва закончилась серией буллитов. Тамбиев – вольно или невольно – сдержал обещание, выпустив Горшкова, причем в самый ответственный момент.

Правда, совет журналиста использовали лишь наполовину: в следующей попытке Горшков не попал в створ, и тогда Тамбиев сделал выбор именно в пользу Гутика, против которого выступил корреспондент.

Возможно, «Адмиралу» не помешают напутствия по игре в поле. Несмотря на победу над «Салаватом», команда Леонида Тамбиева далека от зоны плей-офф – 35 очков, на 10 меньше, чем у «Сибири», замыкающей топ-8 Востока. Впрочем, у Владивостока есть три игры в запасе.

Фото: vk.com/hcadmiral