Панарин – 14-й матч подряд в очках! Повторил два рекорда и теперь гонится за Макдэвидом

Артемий Панарин сделал два ассиста в матче с «Коламбусом» (4:3 Б). Форвард «Рейнджерс» набрал очки в 14-й игре подряд; в этом сезоне он еще ни разу не покидал лед с нулями.

По продолжительности результативной серии со старта регулярки Панарин повторил сразу два рекорда: для игроков «Рейнджерс» (установлен Родом Жильбером в 1972 году) и для россиян (Дмитрий Квартальнов, 1992 год).

Рекордом XXI века владеет Дэни Хитли – в 2005-м он набрал очки в 22 играх подряд. Абсолютный рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки и кажется недостижимым: в сезоне-1983/84 форвард «Эдмонтона» оставался в очках на отрезке из 51 матча.

Другая звезда «Ойлерз» – Коннор Макдэвид – удерживает лидерство среди действующих игроков. Два года назад его серия растянулась на 17 игр. В этом сезоне позиции Макдэвида атакует не только Панарин – нападающий «Торонто» Вильям Нюландер набрал очки в 15 матчах подряд.

Панарин прокачивает партнеров, с ним наконец засверкал первый номер драфта Лафреньер

Игра с «Коламбусом» – четвертая подряд для Панарина с двумя набранными баллами. Обе его передачи вышли неслучайными. На 31-й минуте Артемий выиграл шайбу в прессинге и запустил атаку, которая закончилась голом Алексиса Лафреньера. Другой ассистент – Винсент Трочек – отдельно и эмоционально оценил действия Панарина.

За 11 секунд до финальной сирены «Рейнджерс» «горели» 2:3. Панарин переместился с фланга на синюю линию и низким набросом доставил шайбу до партнеров на пятаке, через мгновение Лафреньер оформил дубль.

Первый номер драфта-2020 настолько преисполнился решимостью, что стал героем буллитной серии: единственный реализовал попытку, причем очень эффектно – с бэкхенда, как бы сказал Новак Джокович.

Лафреньер вышел на третье место в списке снайперов «Рейнджерс». У него 7 голов; 5 из них – с передач Панарина. Еще сильнее Артемий влияет на лидера снайперского списка – Криса Крайдера. 32-летний американец забросил 10 шайб, Панарин ассистировал 7 раз. Всего в активе Панарина 24 (8+16) очков – он второй бомбардир лиги. Выше только форвард «Ванкувера» Элиас Петтерссон с 25 баллами и одной игрой в запасе. Нюландер отстает – 22 очка в 15 матчах.

Результативность Панарина – одна из причин великолепной формы «Рейнджерс». Команда Питера Лавиолетта возглавляет Столичный дивизион, а в сводной таблице лиги замыкает топ-3. Не мешают даже травмы ведущих игроков: вратарь Игорь Шестеркин вне заявки с 3 ноября, защитник Адам Фокс и форвард Филип Хитил пропустили по 4 матча. Шестеркина заменяет Джонатан Куик. 37-летний голкипер одержал 4 победы в 5 матчах, в том числе сделал один шатаут. 1 июля Куик подписал однолетний контракт с «Рейнджерс» на $825 тыс. За две недели до этого вратарь выиграл Кубок Стэнли в составе «Вегаса».

«Коламбус» тонет. А как дела у российских игроков команды?

Последний соперник «Рейнджерс» и один из самых российских клубов НХЛ – «Коламбус» – идет только 27-м. «Блю Джекетс» потерпели пятое поражение подряд и девятое в последних 10 матчах. За месяц после старта сезона ни один из игроков не преодолел отметку в 10 очков. Лучшие бомбардиры «Коламбуса» – нападающие Адам Фантилли, Бун Дженнер и защитник Иван Проворов, у всех троих по 9 баллов.

Кирилл Марченко сохранил место в основе после предыдущего сезона, а экс-форвард «Ак Барса» Дмитрий Воронков пробился в состав. В игре с «Рейнджерс» Воронков отметился ассистом – он набрал очки в трех матчах подряд. Впрочем, главный хайлайт с участием нападающего – его силовой прием на Джейке Трубе.

Марченко, напротив, прервал пятиматчевую результативную серию – сейчас в его активе 8 (3+5) баллов. Егор Чинахов начал сезон в фарм-клубе «Коламбуса» – «Кливленде», где набирал форму после травмы. 3 ноября Чинахова подняли в «Блю Джекетс», но по сумме 4 матчей он заработал «-6», не набрал очков и даже ни разу не бросил. В игре с «Рейнджерс» Чинахов провел на льду почти 14 минут.

Фото: East News/SARAH STIER/Getty AFP, AP Photo/Adam Hunger, AP Photo/Jess Rapfogel