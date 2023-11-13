Шайбу, шайбу!
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Панарин – 14-й матч подряд в очках! Повторил два рекорда и теперь гонится за Макдэвидом

Артемий Панарин Артемий Панарин
Рейнджерс Рейнджерс
Дмитрий Квартальнов Дмитрий Квартальнов
Алексис Лафреньер Алексис Лафреньер
Крис Крайдер Крис Крайдер
Коламбус Коламбус
Егор Чинахов Егор Чинахов
Дмитрий Воронков Дмитрий Воронков
Кирилл Марченко Кирилл Марченко
Иван Проворов Иван Проворов
Питер Лавиолетт Питер Лавиолетт
Адам Фантилли Адам Фантилли
Винсент Трочек Винсент Трочек
Хоккей Хоккей

Артемий Панарин сделал два ассиста в матче с «Коламбусом» (4:3 Б). Форвард «Рейнджерс» набрал очки в 14-й игре подряд; в этом сезоне он еще ни разу не покидал лед с нулями. 

По продолжительности результативной серии со старта регулярки Панарин повторил сразу два рекорда: для игроков «Рейнджерс» (установлен Родом Жильбером в 1972 году) и для россиян (Дмитрий Квартальнов, 1992 год).

Рекордом XXI века владеет Дэни Хитли – в 2005-м он набрал очки в 22 играх подряд. Абсолютный рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки и кажется недостижимым: в сезоне-1983/84 форвард «Эдмонтона» оставался в очках на отрезке из 51 матча. 

Другая звезда «Ойлерз» – Коннор Макдэвид – удерживает лидерство среди действующих игроков. Два года назад его серия растянулась на 17 игр. В этом сезоне позиции Макдэвида атакует не только Панарин – нападающий «Торонто» Вильям Нюландер набрал очки в 15 матчах подряд.

Панарин прокачивает партнеров, с ним наконец засверкал первый номер драфта Лафреньер

Игра с «Коламбусом» – четвертая подряд для Панарина с двумя набранными баллами. Обе его передачи вышли неслучайными. На 31-й минуте Артемий выиграл шайбу в прессинге и запустил атаку, которая закончилась голом Алексиса Лафреньера. Другой ассистент – Винсент Трочек – отдельно и эмоционально оценил действия Панарина.

За 11 секунд до финальной сирены «Рейнджерс» «горели» 2:3. Панарин переместился с фланга на синюю линию и низким набросом доставил шайбу до партнеров на пятаке, через мгновение Лафреньер оформил дубль. 

Первый номер драфта-2020 настолько преисполнился решимостью, что стал героем буллитной серии: единственный реализовал попытку, причем очень эффектно – с бэкхенда, как бы сказал Новак Джокович. 

Лафреньер вышел на третье место в списке снайперов «Рейнджерс». У него 7 голов; 5 из них – с передач Панарина. Еще сильнее Артемий влияет на лидера снайперского списка – Криса Крайдера. 32-летний американец забросил 10 шайб, Панарин ассистировал 7 раз. Всего в активе Панарина 24 (8+16) очков – он второй бомбардир лиги. Выше только форвард «Ванкувера» Элиас Петтерссон с 25 баллами и одной игрой в запасе. Нюландер отстает – 22 очка в 15 матчах. 

Результативность Панарина – одна из причин великолепной формы «Рейнджерс». Команда Питера Лавиолетта возглавляет Столичный дивизион, а в сводной таблице лиги замыкает топ-3. Не мешают даже травмы ведущих игроков: вратарь Игорь Шестеркин вне заявки с 3 ноября, защитник Адам Фокс и форвард Филип Хитил пропустили по 4 матча.   Шестеркина заменяет Джонатан Куик. 37-летний голкипер одержал 4 победы в 5 матчах, в том числе сделал один шатаут. 1 июля Куик подписал однолетний контракт с «Рейнджерс» на $825 тыс. За две недели до этого вратарь выиграл Кубок Стэнли в составе «Вегаса».   

«Коламбус» тонет. А как дела у российских игроков команды?

Последний соперник «Рейнджерс» и один из самых российских клубов НХЛ – «Коламбус» – идет только 27-м. «Блю Джекетс» потерпели пятое поражение подряд и девятое в последних 10 матчах. За месяц после старта сезона ни один из игроков не преодолел отметку в 10 очков. Лучшие бомбардиры «Коламбуса» – нападающие Адам Фантилли, Бун Дженнер и защитник Иван Проворов, у всех троих по 9 баллов.

Кирилл Марченко сохранил место в основе после предыдущего сезона, а экс-форвард «Ак Барса» Дмитрий Воронков пробился в состав. В игре с «Рейнджерс» Воронков отметился ассистом – он набрал очки в трех матчах подряд. Впрочем, главный хайлайт с участием нападающего – его силовой прием на Джейке Трубе.

Марченко, напротив, прервал пятиматчевую результативную серию – сейчас в его активе 8 (3+5) баллов. Егор Чинахов начал сезон в фарм-клубе «Коламбуса» – «Кливленде», где набирал форму после травмы. 3 ноября Чинахова подняли в «Блю Джекетс», но по сумме 4 матчей он заработал «-6», не набрал очков и даже ни разу не бросил. В игре с «Рейнджерс» Чинахов провел на льду почти 14 минут. 

Рейнджерс – Коламбус 4:3 (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, по буллитам - 1:0)
Дата проведения
13 ноября, 03.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео
0:1 – 16 Дэнфорт (Веренски, Гадбрэнсон)
1:1 – 18 Крайдер (Уилер, Густафссон)
2:1 – 31 Лафреньер (Панарин, Трочек)
2:2 – 32 Фантилли (Воронков)
2:3 – 32 Курали (Гадбрэнсон, Тексье)
3:3 – 59 Лафреньер (Панарин, Крайдер)
Вратари: Дж. Куик 25/28 – Мерзликин 37/40.

Фото: East News/SARAH STIER/Getty AFP, AP Photo/Adam Hunger, AP Photo/Jess Rapfogel

7 комментариев

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Dottore
Артемий Топище!!!
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laukkanen
51 матч у Гретцки... Это больше половины регулярки, просто космический результат
+4
0
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Джульетта Джульетта
Панарин — один из самых умных игроков лиги и, безусловно, самых сильнейших. Глядя на то, как заиграл в этом сезоне "НР", я считаю их первым претендентом на Кубок Стэнли.
Ну, и к слову, фамилия ЛафреньеРа звучит также нелепо, как у Марио ЛемьеУКСа или у автомобиля "ШевролеТа"
+4
0
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Валерий Сергеевич
Заголовок хороший: ,,Артемий 14 матч в очках! "А что будет если контактные линзы наденет?)))
+4
-1
+3
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m.scaline
не зря налысо побрился, получается
+1
0
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Zik
в плейофф как обычно поедет на рыбалку )
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-1
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Ярик01
Ответ m.scaline
не зря налысо побрился, получается
Аэродинамика улучшилась )
0
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