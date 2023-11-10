«Игру СКА не поймешь. Ее нет». Журналист, чьи вопросы взбесили Ротенберга

Главный тренер СКА Роман Ротенберг вышел из себя на пресс-конференции после победы над «Трактором» (4:3 ОТ): назвал «провокацией» баннер «Система не работает…», который петербургские фанаты вывесили в первом периоде.

После матча журналист сайта «Петербургский дневник» Кирилл Легков спросил Ротенберга о поступке болельщиков и той самой системе СКА, о которой он так часто говорит. Тренер уклонился от ответа и перевел огонь обратно – на журналиста.

Вот этот диалог без купюр, в котором Кирилл не растерялся:

– В первом периоде на фанатской трибуне несколько минут висел баннер «Система не работает…» Потом его сняли работники безопасности, полицейские. Вы не знаете, кто дал распоряжение снять и как относитесь к таким перформансам?

– Я был на лавке. Я не видел никакого баннера. Вы знаете, провокаций бывает очень много. У нас очень много провокаций против СКА. В том числе и внутри есть провокации. Здесь ничего нового. Кто-то хочет нас расшатать. Но это не получится никак – ни изнутри, ни внешне. Поэтому здесь только все вместе – работать дружно.

В Петербурге журналисты… Есть объективная критика, но надо команду поддерживать, потому что, например, в Москве московские журналисты не критикуют ЦСКА, вообще не критикуют – почитайте прессу. А в Петербурге наши же собственные журналисты, которые живут в родном городе, постоянно провоцируют команду. Не поддерживают команду – надо задуматься об этом тоже. Давайте как-то вместе поработаем над тем, чтобы команду поддерживать. У нас лучшая команда, лучшие болельщики, полные трибуны в каждой игре – это лучший показатель. А на провокации мы не реагируем никак, вообще.

– Система работает или не работает?

– Это провокационный вопрос? Вы что имеете в виду? Давайте разберем этот вопрос. Как вы считаете? Что вы имеете в виду? Система обороны, система средней зоны, система игры в атаке?

– Система, которая должна давать результат.

– Вы давайте… объясните мне, о чем вы говорите. Вот мне объясните – какая система, вы о чем говорите. Игровая система?

– Вы часто употребляете слово «наша система». Фанаты, наверное, имели в виду эту систему.

– Я не буду комментировать спекуляции, какие-то сплетни. Спасибо большое.

«Пресс-служба ничего не говорила, нет. Мне кажется, она ко мне уже привыкла»

Sports.ru созвонился с Легковым и узнал, что он думает о своих вопросах и ответах Ротенберга.

– Как болельщики отреагировали на то, что унесли баннер?

– Я за болельщиками не следил особо, помню только, что они вроде не поддерживали команду в первом периоде, а позже «заработали». Но не так, может, как на других матчах. Было легкое смятение в их рядах.

– У вас есть понимание или предположения, кто распорядился снять баннер?

– Понимания нет, предположения есть. Это могла быть и охрана, работающая на матчах СКА, которая следит за «порядком». Без распоряжения со скамейки СКА, где, сами знаете, кто стоит. Есть, говорят, какой-то регламент КХЛ по содержанию баннеров. Этот мог попасть под санкции.

От Sports.ru: По техническому регламенту КХЛ содержание баннера «должно быть направлено на поддержку своего клуба». Фанаты СКА не выполнили это условие. Для размещения баннера по правилам КХЛ нужно согласие четырех сторон – ответственного за безопасность сотрудника клуба-хозяина, администрации арены, руководителя штаба правоохранительных органов на матче и представителя противопожарной службы. – После пресс-конференции представители СКА вам что-то говорили?

– Пресс-служба ничего не говорила, нет. Мне кажется, она ко мне уже привыкла.

– Привыкла к тому, что вы задаете вопросы, которые не нравятся Ротенбергу?

– Сейчас регулярно хожу на матчи СКА, беру интервью, записываю пресс-конференции. Сейчас странные времена – я, честно говоря, не вижу ничего страшного в этом вопросе. У меня даже мысли не было, что из этого получится ажиотаж. Обычное дело: если что-то интересное на матче произошло, то хочется об этом спросить. Я не вкладывал в этот вопрос никакой провокации. Может быть, если бы СКАи проиграл, то и не стал бы спрашивать, потому что руководство все время призывает поддерживать команду.

Поколение журналистов сменилось. Я формировался в 90-е, и тогда спрашивать о чем-либо было нормально. А тут у нас дикий случай: в Питер приехал Вадим Евсеев с «Кубанью», они обыграли «Ленинградец», и он говорит: «Что вы сидите, меня снимаете – вопросы будут?»

А журналисты в основном молодые – и не было ни одного вопроса. Такое ощущение, что они реально боятся живых людей – может быть, в интернете привыкли писать что хотят. А вот вживую не общаются. Я даже не знаю – почему. В конце концов это просто человек, тренер, он же не съест вас – спросите вы его. Вы же сами хотите общения, гонораров, материалов. Почему так, я не пойму, меня это сильно расстраивает.

«Никакого подвига в моем вопросе не было. Это обычная работа журналиста»

– Питерские журналисты готовы поддерживать СКА?

– Могут быть и болельщики среди журналистов – это нормально. Но что мы вкладываем в слово «поддержка»? Поддержка – не значит, что нужно писать, как все хорошо, когда все не совсем так. И те, кто с другой стороны, спикеры, тот же Роман Ротенберг… Он не понимает задачи журналистики. Нам тоже хочется, чтобы команда побеждала, зашла в плей-офф – у нас будет возможность дальше писать, рассказывать. Но это не значит, что мы черное должны называть белым – наоборот.

Я, например, не отношусь к болельщикам – меня так учили, что нельзя болеть, потому что это не на пользу делу. А в душе многие переживают, но среди журналистов, как и во всем хоккейном обществе, отношение к Роману Ротенбергу такое же: все дружно говорят за глаза, но никто напрямую не обсуждает. Это не только журналистов касается: я не слышал, не читал никаких «смешных» воспоминаний о работе с Романом Ротенбергом – ни от игроков, ни от его коллег. Может, его действительно боятся в хоккейном мире – не знаю.

Подчеркну: никакого подвига – без всякого кокетства – в моем вопросе не было. Это обычный вопрос, обычная работа журналиста. Ты должен прийти, найти что-то интересное, придумать повод или таким образом его создать. И что-то написать, «продать» – просто, чтобы что-то заработать, а не чтобы прославиться. Если второе пристегивается к этому, может, это и хорошо.

Не знаю, как поведу себя дальше. Пойду, если пустят, на следующий матч. Если что-то покажется интересным, спрошу – может быть, на этот раз про систему не буду, раз такая болезненная реакция.

– Как вы отвечаете на свой вопрос: система СКА работает или не работает?

– Честно скажу, не понимаю систему СКА. В тактическом смысле мало что могу оценить. Я вижу, когда смотрю на хоккей СКА, что игры нет. Я люблю хоккей, давно его смотрю. Есть много бросков, которые не достигают цели. Пока не очень могу себе это объяснить. Но, как говорят, КПД низкий у того, что СКА создает. А это зависит от организации игры. За организацию игры отвечает главный тренер.

Нельзя сказать, что игра СКА совсем не нравится, совсем от нее выворачивает. Но ее не поймешь, ее нет. Не то чтобы нетстиля – самой игры нет. В основном у команды все происходит как получится. Хоккейные люди, которым я часто звоню, говорят, что как раз нет системной игры – особенно в обороне: игроки теряют позиции, не страхуют друг друга. Раз команда новая, то чего и ждать. Конечно, про систему я понимаю куда меньше, чем Роман Борисович. Вообще ничего не понимаю, можно сказать – поэтому и спросил, собственно.

Фото: vk/ska