Кучеров идет на 60+ голов в сезоне НХЛ! Теперь он снайпер?

Никита Кучеров набрал 4 (2+2) очка в матче с «Торонто» (5:6 ОТ). Форвард «Тампы» произвел первое результативное действие на 5-й минуте, последнее – на 16-й. Кучеров повторил рекорд «Лайтнинг» по количеству баллов за один период – теперь делит его с Венсаном Лекавалье, Мартеном Сен-Луи, Михаилом Сергачевым, Павлом Кубиной и Дэном Бойлом.

Кучеров провел второй подряд мультиочковый матч. 5 ноября он забил и сделал 4 ассиста в гостях у «Оттавы» (6:4). В двух последних играх у Никиты 9 очков – почти половина от суммы, которую он накопил за первые 10 матчей регулярки. Имея 20 баллов, нападающий делит второе место в списке бомбардиров НХЛ с Джеком и Куинном Хьюз; эффективнее только Элиас Петтерссон из «Ванкувера» (21 очко).

При этом среди топ-4 бомбардиров Кучеров – лучший снайпер. У него 9 голов; во всей лиге лишь двое игроков забили больше – Остон Мэттьюс (12) и Брок Босер (10). Никита идет по графику 0,75 шайбы за матч и, если сохранит темп до конца регулярки, остановится на отметке 61 гол. Удивительно для хоккеиста, который сделал себе имя на мастерских передачах. Личный снайперский рекорд Кучерова – 41 шайба в сезоне-2018/19.

Голевой взлет Никиты этой осенью не выглядит случайностью – хотя бы потому, что он стал заметно больше бросать. За игру нападающий наносит почти на полтора броска больше, чем в среднем в карьере. И только в 5 из 12 матчей сезона он попал в створ менее 5 раз.

По общему количеству бросков в сезоне (53) Кучеров занимает седьмое место в лиге. Отставание от лидирующего Мэттьюса (56) микроскопическое. Никита обгоняет даже Овечкина – у Александра 43 броска (4,3 в среднем за матч) при двух играх в запасе.

На контрасте с признанным снайперами Кучеров оставляет ощущение легкости от своего броска. Вот так – по сути, за счет движения ног – форвард вонзил первую шайбу в матче с «Торонто». Кажется, он опередил и соперников, и партнеров – перед передачей почти замер и просто ждал, когда комбинация дойдет до него.

Чуть позже Никита показал, что и с широкого замаха он тоже умеет.

Через 4 минуты Кучеров ассистировал Брэйдену Пойнту, вместе они сделали преимущество «Тампы» неприличным – 4:1. Тренеры «Мэйпл Лифс» отправили на скамейку запасных Илью Самсонова. Российский голкипер не скрыл чувств:

Замена вратаря вдохнула в игроков «Торонто» новую жизнь, и на старте третьего периода они повели 5:4. Причем четвертую и пятую шайбу «Мэйпл Лифс» разделили 8 секунд. «Тампа» сравняла счет за 2,5 минуты до финальной сирены, но гол Брэндона Хагеля ни на что не повлиял. В овертайме Калле Йернкрук принес «Торонто» вторую в сезоне победу над «Лайтнинг».

Это третье поражение «Тампы» в четырех последних матчах – пока горящего Кучерова ей недостаточно.

Фото: AP Photo/Chris Young/The Canadian Press