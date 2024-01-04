Проблемы «Авангарда» без Ткачева: новые звенья, мало голов, половина матчей – поражения

Снова проиграли «Салавату».

Первое звено «Авангарда» Ткачев – Спунер – Буше – одно из лучших в КХЛ. Мы уже разбирали в отдельном материале влияние лидеров на игру команды. «Авангард» весь сезон зависит от лучшей тройки, но сейчас весь состав вынужденно изменился. Появились Жафяров и Прохоркин, а их приход неудачно совпал с болезнью Владимира Ткачева.

Без Ткачева у «Авангарда» пока получается с переменным успехом. Команда начала 2024 год с поражения от «Салавата Юлаева» (2:4): возможно, в тематическом матче по «Гарри Поттеру» не хватило как раз магии главной звезды. «Авангард» отыгрывался почти все время, но так и не сравнял. Третий период прошел почти без моментов: 7 бросков и никакого давления.

Ткачев – второй бомбардир регулярки-2023/24. Он набрал 57 очков (15+42) за 41 матч. В КХЛ лучше идет только Голдобин (47 игр, 60 очков).

Матчи «Авангарда» без Ткачева: слабая результативность и два поражения

Матч против «Салавата» – уже четвертый для Омска без Владимира Ткачева. В среднем «Авангард» забивает по 2 гола за игру – это сильно ниже привычного показателя по сезону (3,02).

Помимо основных звезд Спунера и Буше в списке лидеров команды по очкам за последние четыре матча неожиданно находится 21-летний Никита Холодилин. В игре с «Салаватом» он подставил клюшку под наброс Михаила Гуляева (тот тоже набрал 2 очка на этом отрезке).

У Холодилина пятая шайба в текущем сезоне. Во второй раз за регулярку-2023/24 от него досталось именно Уфе: в октябре молодой нападающий принес «Авангарду» победу в домашней игре (1:0).

Теперь «Авангард» пробует разные варианты по замене лидера. С «Сибирью» (3:2, ОТ) и «Барысом» (1:5) первая тройка выглядела так: Спунер – Пьянов – Буше. Дерби в Новосибирске вытащила именно связка Спунера и Буше, придумавшая две шайбы.

Новичок команды Дамир Жафяров сразу влетел в первое звено на игру против «Лады» (2:1), вытеснив оттуда Пьянова. Спунер вернулся на позицию центра, а Жафяров отличился в дебюте – про тот гол и матч мы писали тут.

Тренерский штаб выпустил звено Жафяров – Спунер – Буше и на встречу с «Салаватом», но этот матч прошел для тройки не очень удачно. Буше остался без очков, а Жафяров и Спунер сделали ассисты только при игре в большинстве.

Проблему признают и сами игроки. Вот как Буше высказался после матча с Уфой: «Дамир [Жафяров] – отличный игрок, но я бы пока не сказал, что есть та «химия», которая у нас со Спунером и Ткачевым. Мы уже несколько лет играем с Владимиром и ждем, когда он вернется в состав».

Ткачев действительно скоро восстановится. Кравец надеялся на его возвращение уже в матче с Уфой, но пока тот полностью не готов.

«Авангард» решает проблему глубины состава: оформили три трансфера в дедлайн

Селекционная политика «Авангарда» в дедлайн вызвана слабым качеством игроков в линии нападения. Из «Сибири» выписали Николая Прохоркина, а Дамир Жафяров наконец освободился из «Ак Барса». Появится и новый легионер – Томаш Юрчо, уже имеющий опыт выступлений в КХЛ за «Барыс» и «Куньлунь». Кравец планирует, что из них в итоге сформируется второе звено.

Прохоркин, как и Жафяров, уже дебютировал и забил. Юрчо пока в «Авангарде» не сыграл, так как был в расположении «Давоса» на Кубке Шпенглера. Турнир для Томаша прошел неоднозначно: там команда победила, но единственным хайлайтом Юрчо стала мощная перепалка с главным тренером. Тот требовал от него больше активности.

Новичкам еще предстоит путь, который уже преодолела первая тройка. Звено Ткачев – Спунер – Буше собралось не сразу: вместо Спунера долгое время выходил Николишин. Теперь же «Авангард» слишком зависит от ударного звена. Результативная игра Ткачева уже вернула команду в борьбу за лидерство на Востоке.

Перед паузой на Матч звезд КХЛ Ткачев набирал очки 16 матчей подряд. Это пятый случай в истории КХЛ. «Авангард» выиграл 14 из этих игр – вот еще одно подтверждение важности Владимира.

Фото: vk.com/hc_avangardomsk