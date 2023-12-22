Самая курьезная шайба сезона в НХЛ: коньком из-за ворот за шиворот вратарю

Гравитация всех переиграла.

Игровой день в НХЛ получился богатым на необычные шайбы. Про гол Луостаринена рикошетом от стекла мы уже писали, но в матче «Филадельфии» и «Нэшвилла» было даже веселее: нападающий Морган Фрост натурально забил из-за ворот. Причем без помощи клюшки. Да и без какого-либо намерения.

В самом начале игры обычная борьба у борта получила максимально неожиданное развитие: шайба попала в конек Фроста, взмыла вверх и приземлилась в воротах «Нэшвилла», по пути задев спину Юусе Сароса. Счет открыт – можно даже не бросать по воротам!

Джон Торторелла не просто так просит своих игроков бороться за шайбу в любой ситуации – но вряд ли даже он планировал такие атаки. Еще раз – более детально и со всех ракурсов:

Правда, и у удачи есть свои лимиты – и «Филадельфия», и сам форвард их исчерпали после этого гола. «Нэшвилл» победил со счетом 4:2, а Моргана в середине игры мощно впечатал в борт Яков Тренин. Судьи посчитали, что силовой был не по правилам – и удалили нападающего до конца матча за удар в голову.

Фрост долго поднимался, но все же доиграл до конца.

У Фроста сложный период – он продлил контракт с «Филадельфией» летом, но по ходу текущей регулярки пока не может повторить показатели прошлого сезона. Он уже не раз по решению тренера оставался в запасе. Этот гол мог бы стать переломным моментом для него – хотя вклад игрока оценить довольно сложно.

Несмотря на домашнее поражение, «Филадельфия» проводит отличный сезон и идет в лидерах Востока. Снова зажигает Трэвис Конекны, а вернувшийся после серьезных травм Шон Кутюрье идет третьим в команде по очкам. Прогрессируют и молодые игроки: Бобби Бринк, Тайсон Фоерстер, Кэмерон Йорк. Похоже, будущее уже не выглядит столь туманным, а Торторелла серьезно настроен всех удивить.

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