Самая курьезная шайба сезона в НХЛ: коньком из-за ворот за шиворот вратарю
Гравитация всех переиграла.
Игровой день в НХЛ получился богатым на необычные шайбы. Про гол Луостаринена рикошетом от стекла мы уже писали, но в матче «Филадельфии» и «Нэшвилла» было даже веселее: нападающий Морган Фрост натурально забил из-за ворот. Причем без помощи клюшки. Да и без какого-либо намерения.
В самом начале игры обычная борьба у борта получила максимально неожиданное развитие: шайба попала в конек Фроста, взмыла вверх и приземлилась в воротах «Нэшвилла», по пути задев спину Юусе Сароса. Счет открыт – можно даже не бросать по воротам!
Джон Торторелла не просто так просит своих игроков бороться за шайбу в любой ситуации – но вряд ли даже он планировал такие атаки. Еще раз – более детально и со всех ракурсов:
Правда, и у удачи есть свои лимиты – и «Филадельфия», и сам форвард их исчерпали после этого гола. «Нэшвилл» победил со счетом 4:2, а Моргана в середине игры мощно впечатал в борт Яков Тренин. Судьи посчитали, что силовой был не по правилам – и удалили нападающего до конца матча за удар в голову.
Фрост долго поднимался, но все же доиграл до конца.
У Фроста сложный период – он продлил контракт с «Филадельфией» летом, но по ходу текущей регулярки пока не может повторить показатели прошлого сезона. Он уже не раз по решению тренера оставался в запасе. Этот гол мог бы стать переломным моментом для него – хотя вклад игрока оценить довольно сложно.
Несмотря на домашнее поражение, «Филадельфия» проводит отличный сезон и идет в лидерах Востока. Снова зажигает Трэвис Конекны, а вернувшийся после серьезных травм Шон Кутюрье идет третьим в команде по очкам. Прогрессируют и молодые игроки: Бобби Бринк, Тайсон Фоерстер, Кэмерон Йорк. Похоже, будущее уже не выглядит столь туманным, а Торторелла серьезно настроен всех удивить.
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 22 декабря, 03.00, «Wells Fargo Center»
- 1:0 – 1 Фрост (Типпет, Бринк)
- 1:1 – 21 Смит (Сиссонс)
- 2:1 – 24 Кутюрье ()
- 2:2 – 25 Томазино (Форсберг, Новак)
- 2:3 – 55 Томазино (Сиссонс)
- 2:4 – 60 Нюквист (Форсберг)
Его не сбил с толку даже курьезный гол Луостаринена – финн просто вбрасывал шайбу в зону «Блюз», но после неожиданного рикошета от стекла она оказалась в воротах.