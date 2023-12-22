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Самая курьезная шайба сезона в НХЛ: коньком из-за ворот за шиворот вратарю

Филадельфия Филадельфия
Нэшвилл Нэшвилл
НХЛ НХЛ
Джон Торторелла Джон Торторелла
Морган Фрост Морган Фрост
Юусе Сарос Юусе Сарос
Яков Тренин Яков Тренин
Хоккей Хоккей

Гравитация всех переиграла.

Игровой день в НХЛ получился богатым на необычные шайбы. Про гол Луостаринена рикошетом от стекла мы уже писали, но в матче «Филадельфии» и «Нэшвилла» было даже веселее: нападающий Морган Фрост натурально забил из-за ворот. Причем без помощи клюшки. Да и без какого-либо намерения.

В самом начале игры обычная борьба у борта получила максимально неожиданное развитие: шайба попала в конек Фроста, взмыла вверх и приземлилась в воротах «Нэшвилла», по пути задев спину Юусе Сароса. Счет открыт – можно даже не бросать по воротам!

Джон Торторелла не просто так просит своих игроков бороться за шайбу в любой ситуации – но вряд ли даже он планировал такие атаки. Еще раз – более детально и со всех ракурсов:

Правда, и у удачи есть свои лимиты – и «Филадельфия», и сам форвард их исчерпали после этого гола. «Нэшвилл» победил со счетом 4:2, а Моргана в середине игры мощно впечатал в борт Яков Тренин. Судьи посчитали, что силовой был не по правилам – и удалили нападающего до конца матча за удар в голову.

Фрост долго поднимался, но все же доиграл до конца.

У Фроста сложный период – он продлил контракт с «Филадельфией» летом, но по ходу текущей регулярки пока не может повторить показатели прошлого сезона. Он уже не раз по решению тренера оставался в запасе. Этот гол мог бы стать переломным моментом для него – хотя вклад игрока оценить довольно сложно.

Несмотря на домашнее поражение, «Филадельфия» проводит отличный сезон и идет в лидерах Востока. Снова зажигает Трэвис Конекны, а вернувшийся после серьезных травм Шон Кутюрье идет третьим в команде по очкам. Прогрессируют и молодые игроки: Бобби Бринк, Тайсон Фоерстер, Кэмерон Йорк. Похоже, будущее уже не выглядит столь туманным, а Торторелла серьезно настроен всех удивить.

Регулярный чемпионат

Филадельфия – Нэшвилл 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)
Дата проведения
22 декабря, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Фрост (Типпет, Бринк)
1:1 – 21 Смит (Сиссонс)
2:1 – 24 Кутюрье ()
2:2 – 25 Томазино (Форсберг, Новак)
2:3 – 55 Томазино (Сиссонс)
2:4 – 60 Нюквист (Форсберг)
Вратари: Эрссон 27/30 – Сарос 29/31.

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2 комментария
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Там уже в новости про Бучневича курьезная шайба была:
Его не сбил с толку даже курьезный гол Луостаринена – финн просто вбрасывал шайбу в зону «Блюз», но после неожиданного рикошета от стекла она оказалась в воротах.
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Вот бывает конечно
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