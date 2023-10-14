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Панарин продолжает разрывать лигу: 12 матчей подряд с набранными очками

Питер Лавиолетт Питер Лавиолетт
Джонатан Куик Джонатан Куик
НХЛ НХЛ
Рейнджерс Рейнджерс
Артемий Панарин Артемий Панарин
Клим Костин Клим Костин
Крис Крайдер Крис Крайдер
Детройт Детройт
Хоккей Хоккей

До рекордов остаются еще 2 игры.

«Рейнджерс» продолжают побеждать на старте регулярки – команде не мешают даже травма Адама Фокса, отправившегося в долгосрочный список травмированных, и повреждение Игоря Шестеркина. В ночь на среду обыгран «Детройт» (5:3), который после успешного старта стал испытывать некоторые проблемы и скатываться вниз по таблице.

Одним из ключевых факторов успеха «Рейнджерс» по-прежнему остается Артемий Панарин. Против «Ред Уингс» нападающий набрал 2 (1+1) очка и продлил свою результативную серию до 12 матчей.

Сначала Артемий отметился в классической для Криса Крайдера шайбе с пятака: отдал под наброс Густафссону с синей линии, а Крайдер подставил клюшку.

Во втором периоде Панарин расстрелял ворота Хуссо в упор – с паса Лафреньера, который выиграл борьбу у борта и создал идеальный шанс для Артемия.

Нападающий достиг отметки в 20 очков – и взлетел на третье место в списке бомбардиров НХЛ, разделив его с Джеком и Куинном Хьюзами. Артемий проводит просто шикарный старт сезона и стоит на пороге нескольких рекордов:

● в истории «Рейнджерс» лишь один игрок имел более длинную результативную серию с начала регулярки – Род Жильбер полвека назад отличился в 14 матчах подряд;

● среди российских игроков Панарин отстаёт только от Дмитрия Квартальнова. В «Бостоне» у него тоже была серия в 14 результативных игр;

● среди действующих игроков НХЛ у Панарина пятая по продолжительности серия. Здесь с Артемием сейчас соперничает Вильям Нюландер, который намерен в контрактный сезон установить свой лучший результат в карьере.

Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт продолжает отмечать отличную форму Панарина: «Сегодня идеальный пример его действий. Он обострял игру. Когда он активно двигается и атакует, он становится очень опасным. У него элитный набор навыков».

Сам Артемий, как всегда, остается скромным: «Это победа всей команды. Мы взяли два очка. Я просто рад текущему моменту. Чувствую себя отлично».

В этот вечер был и еще один повод порадоваться за россиян. «Детройт» так и не вернулся в матч, но смог создать интригу – и в попытке камбэка поучаствовал Клим Костин. Для него шайба в ворота Куика стала первой в сезоне и, соответственно, в новой команде.

Красиво и очень технично для игрока, которому в среднем дают играть не больше 8 минут. Против «Рейнджерс» Клима выпустили аж на 10:15 – и это пока второй его айстайм в новой команде. Но пока «Детройт» идет среди лидеров дивизиона, вряд ли ему дадут сильно больше – не время для экспериментов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Рейнджерс – Детройт 5:3 (1:0, 4:0, 0:3)
Дата проведения
8 ноября, 03.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Трочек (Густафссон)
2:0 – 27 Крайдер (Панарин, Густафссон)
3:0 – 28 Трочек (Крайдер, Зибанежад)
4:0 – 31 Панарин (Лафреньер)
5:0 – 34 Кайлле (Шнайдер, Джонс)
5:1 – 47 Расмуссен (Петри, Чиарот)
5:2 – 48 Костин (Фишер, Чиарот)
5:3 – 53 Копп (Хуссо, Комфер)
Вратари: Дж. Куик 25/28 – Хуссо 27/32.

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2 комментария

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banchik1
У Клима красивый гол получился, молодец.
+7
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Asl Ali
хлебушек молодец. рад его новому этапу
+4
0
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