Панарин продолжает разрывать лигу: 12 матчей подряд с набранными очками

До рекордов остаются еще 2 игры.

«Рейнджерс» продолжают побеждать на старте регулярки – команде не мешают даже травма Адама Фокса, отправившегося в долгосрочный список травмированных, и повреждение Игоря Шестеркина. В ночь на среду обыгран «Детройт» (5:3), который после успешного старта стал испытывать некоторые проблемы и скатываться вниз по таблице.

Одним из ключевых факторов успеха «Рейнджерс» по-прежнему остается Артемий Панарин. Против «Ред Уингс» нападающий набрал 2 (1+1) очка и продлил свою результативную серию до 12 матчей.

Сначала Артемий отметился в классической для Криса Крайдера шайбе с пятака: отдал под наброс Густафссону с синей линии, а Крайдер подставил клюшку.

Во втором периоде Панарин расстрелял ворота Хуссо в упор – с паса Лафреньера, который выиграл борьбу у борта и создал идеальный шанс для Артемия.

Нападающий достиг отметки в 20 очков – и взлетел на третье место в списке бомбардиров НХЛ, разделив его с Джеком и Куинном Хьюзами. Артемий проводит просто шикарный старт сезона и стоит на пороге нескольких рекордов:

● в истории «Рейнджерс» лишь один игрок имел более длинную результативную серию с начала регулярки – Род Жильбер полвека назад отличился в 14 матчах подряд;

● среди российских игроков Панарин отстаёт только от Дмитрия Квартальнова. В «Бостоне» у него тоже была серия в 14 результативных игр;

● среди действующих игроков НХЛ у Панарина пятая по продолжительности серия. Здесь с Артемием сейчас соперничает Вильям Нюландер, который намерен в контрактный сезон установить свой лучший результат в карьере.

Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт продолжает отмечать отличную форму Панарина: «Сегодня идеальный пример его действий. Он обострял игру. Когда он активно двигается и атакует, он становится очень опасным. У него элитный набор навыков».

Сам Артемий, как всегда, остается скромным: «Это победа всей команды. Мы взяли два очка. Я просто рад текущему моменту. Чувствую себя отлично».

В этот вечер был и еще один повод порадоваться за россиян. «Детройт» так и не вернулся в матч, но смог создать интригу – и в попытке камбэка поучаствовал Клим Костин. Для него шайба в ворота Куика стала первой в сезоне и, соответственно, в новой команде.

Красиво и очень технично для игрока, которому в среднем дают играть не больше 8 минут. Против «Рейнджерс» Клима выпустили аж на 10:15 – и это пока второй его айстайм в новой команде. Но пока «Детройт» идет среди лидеров дивизиона, вряд ли ему дадут сильно больше – не время для экспериментов.

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