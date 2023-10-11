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Первая шайба сезона НХЛ – у Кучерова. Он сделал дубль, а «Тампа» выиграла даже без Василевского

НХЛ НХЛ
Тампа-Бэй Тампа-Бэй
Михаил Сергачев Михаил Сергачев
Никита Кучеров Никита Кучеров
Нэшвилл Нэшвилл
Юнас Юханссон Юнас Юханссон
Ник Пол Ник Пол
Хоккей Хоккей

У Сергачева – 0+1.

Недавно защитник «Тампы» Михаил Сергачев высказал довольно простую мысль по поводу русских в НХЛ:

«Если отталкиваться от стороны бизнеса, наверное, невыгодно выгонять русских хоккеистов. 10 русских хоккеистов точно сейчас в топ-50. Допустим, у нас в команде играем я, Василевский и Кучеров. Костяк команды. Сейчас выгонишь нас, и кто играть будет?».

Не то чтобы эти слова нуждались в подтверждении, но очень скоро оно последовало.

Голкипер Андрей Василевский получил травму, из-за которой пропустит от 8 до 10 недель, поэтому Кучерову и Сергачеву пришлось отдуваться и за партнера. Они выполнили задачу успешно: в первом же матче сезона «Тампа» переиграла обновленный «Нэшвилл» Барри Троца и Эндрю Брюнетта – 5:3. 

А первую шайбу сезона НХЛ-2023/24 забросил еще в первом периоде Никита Кучеров.

«Тампа» смотрелась лучше соперника – и гол из позиционной атаки стал логичным следствием давления на ворота Сароса: классный вход в зону от Пойнта и Стэмкоса, подключение Хедмана и его пас под бросок в касание Кучерову. Скорее всего, из-за ушедшего на пятак Стэмкоса и находившегося уже там Люка Шенна вратарь «Нэшвилла» не видел полностью момент броска – шайба без подправлений и рикошетов оказалась в его воротах.

В конце матча Никита хотел помочь с голом и партнеру по команде – Нику Полу, который провел отличную игру, забросил две шайбы (одна из них – победная с передачи Сергачева) и, похоже, сделал заявку на то, чтобы закрепиться в первой спецбригаде большинства.

Пол после паса на Кучерова был сбит Тайсоном Бэрри. Никита, убегая к пустым воротам «Нэшвилла», дважды посмотрел в сторону партнера, но тот после падения уже не успевал подключиться к атаке. Поэтому обошлось без хет-трика, а Кучерову пришлось забрасывать вторую шайбу – до этой игры Никита ни разу не начинал сезон в НХЛ с дубля.

Кучеров играл сегодня с привычными для него партнерами – Пойнтом и Стэмкосом (хотя некоторую часть прошлого сезона в первом звене провел Хэйгл). Каких-либо существенных изменений ждать не стоит: главные перемены в «Тампе» касаются нижних звеньев. Благодаря изменениям в боттом-6 команда прилично омолодилась, и теперь тренерам и болельщикам остается ждать успешной интеграции новичков (Вальтери Мереля, Конор Шири и Тайлер Мотт) и завершения процесса адаптации у пришедших по ходу прошлого сезона игроков – Таннера Жанно и Мики Эйссимонта.

Матч с «Нэшвиллом» складывался для «Лайтнинг» непросто, но все же команда владела преимуществом на протяжении большей части игры. Пропущенная от Форсберга – итог контратаки соперника, а в голе Пярссинена индивидуально ошиблись Пербикс и Стэмкос, потерявшие шайбу в своей зоне. В третьем периоде «Тампа» воспользовалась всеми шансами – и компенсировала некоторые проблемы в реализации моментов. Очень вовремя заработало большинство, где и отличился Ник Пол.

Сменщик Андрея Василевского – шведский вратарь Юнас Юханссон, неожиданно и вынужденно принявший на себя роль стартера – справился достойно и отразил 28 бросков из 31 «Нэшвилла».

У «Тампы» на старте сезона не самое сложное расписание в лиге, несмотря на отдельные встречи с «Торонто» и «Каролиной», но во второй половине ноября и начале декабря команду ждет сложный отрезок с домашними матчами против «Эдмонтона», «Питтсбурга» и «Бостона», выездными против «Каролины» и «Колорадо», а также спаренными играми с «Далласом». Этот период может стать серьезной проверкой для Юханссона и другого новичка команды – Мэтта Томкинса.

Но пока что «Тампа» начинает – и выигрывает.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Тампа-Бэй – Нэшвилл 5:3 (1:0, 0:1, 4:2)
Дата проведения
11 октября, 00.30, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 9 Кучеров (Пойнт, Хедман)
1:1 – 36 О′Райлли (Макдона, Форсберг)
1:2 – 41 Пярссинен (О′Райлли, Форсберг)
2:2 – 42 Пол (Стэмкос, Пойнт)
3:2 – 43 Хэйгл ()
3:3 – 48 Новак (Нюквист, Томазино)
4:3 – 50 Пол (Пойнт, Сергачев)
5:3 – 60 Кучеров (Пол)
Вратари: Юханссон 28/31 – Сарос 29/33.

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Фото: East News/MIKE EHRMANN/Getty AFP

6 комментариев

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AverageCirelliEnjoyer
Однажды Эрнест Хемингуэй поспорил, что сможет написать самый короткий рассказ, способный растрогать любого. Он выиграл спор: «Юсе Сарос в Нэшвилле».
+7
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+7
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2litra
С началом сезона, любители клюшкошайбы.
+4
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remmor
Ответ AverageCirelliEnjoyer
Однажды Эрнест Хемингуэй поспорил, что сможет написать самый короткий рассказ, способный растрогать любого. Он выиграл спор: «Юсе Сарос в Нэшвилле».
хотелось бы пояснительную бригаду, в чем соль
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Garikus89
Против нормальных соперников с такой дырой в раме Тампе будет очень тяжело. Ну и по классике Болты период играют, а потом период стоят, во втором 14 минут вообще без бросков подряд было. И это против команды, у которой даже на одно нормальное звено игроков не набирается)
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Юрий Безуглый
Иван, с почином!
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Sveneld
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Ответ AverageCirelliEnjoyer
Однажды Эрнест Хемингуэй поспорил, что сможет написать самый короткий рассказ, способный растрогать любого. Он выиграл спор: «Юсе Сарос в Нэшвилле».
Жестокая шутка...
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