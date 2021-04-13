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Календарь «Формулы-1» уже который раз пытается взять отметку в более чем 22 гонки за сезон. Пока этот рекорд отложен до следующего года, когда в расписание чемпионата наконец вернется многострадальный Гран-при Китая. А с учетом сохранившего слот этапа в Имоле в 2024-м нас будут ждать сразу 24 гонки – невиданный объем календаря! При этом на право принять у себя этап «Формулы-1» в следующем году серьезно претендовала еще одна совершенно новая локация.

Осенью 2022-го власти колумбийской Барранкильи – портового города на побережье Карибского моря – заявили, что почти договорились с «Формулой-1» о 10-летнем контракте, а на разведку в Южную Америку прилетал сам Стефано Доменикали. Однако надежду на первый в истории карибский Гран-при в начале месяца развеял экс-пилот «Уильямса» и «Макларена» Хуан-Пабло Монтойя. Со слов колумбийца, входившего в делегацию «Ф-1», в решающий момент чиновникам и промоутерам не удалось подписать нужные документы. В итоге этап у Колумбии забрали минимум до сезона-2028.

Cлим Боргудд за рулем «Эрроуз» на Гран-при Кюрасао 1985 года

Однако Барранкилья была далеко не первой попыткой привезти «Формулу-1» в карибский регион. Еще в cередине 80-x для этой цели был выбран Виллемстад – на тот момент центр заморской территории Нидерландов на острове Кюрасао. Местным организаторам удалось не только привлечь в проект Берни Экклстоуна, Эдди Джордана, гонщиков «Ф-1» и бывшего барабанщика АВВА (да, он тоже был пилотом) , но провести на узких улочках курорта пробный этап «Формулы-3000» (предшественницы современной «Формулы-2» – прим. Sports.ru).

Правда, та гонка стала для Кюрасао последней и по уровню фейла едва не затмила вечеринку Fyre Festival – другое известное недоразумение, тоже случившееся на Карибах.

Кюрасао был центром европейской работорговли в Карибском бассейне. В начале ХХ века остров поднялся на нефти, а во время Второй мировой сюда переезжал «Филипс»

Остров Кюрасао расположен недалеко от побережья Венесуэлы в южной части Карибского моря и по площади суши (444 кв. километра) почти в 6 раз меньше Москвы. Нидерландским владением Кюрасао стал в XVII веке усилиями пиратов, отбившим важный военный и логистический пункт у испанцев. А окончательно статус территории Нидерландов закрепился два века спустя после пары вторжений Франции и Великобритании.

Вид на дворец губернатора в Виллемстаде, середина XIX века

Новые хозяева превратили Кюрасао в крупнейший рынок рабов в регионе: здесь людей продавали на плантации как на самом острове, так и в другие уголки Карибского бассейна. После отмены рабства в 1863 году Кюрасао некоторое время пребывал в кризисе, пока в начале следующего века в соседней Венесуэле не открыли месторождения нефти. В 1916-м вдобавок к хранилищам и докам для танкеров «Шелл» построил на острове нефтеперерабатывающий завод – экономика колонии тут же пошла вверх.

Нефтяной завод Кюрасао, примерно 1925 год

Несмотря на размеры и отдаленность, Кюрасао имел большое значение для королевства Нидерландов – заморское владение оказалось важным перевалочным портом на пути к Панамскому каналу, а во Вторую мировую из оккупированной Европы сюда бежали многие крупные концерны. Например, на единственную не занятую немцами территорию королевства промышленный гигант «Филипс» перенес часть производства и штаб-квартиру. Во второй половине ХХ века Нидерландские Антилы с Кюрасао в составе получили автономию, а на островах начал развиваться офшорный бизнес. Уже в наш цифровой век Кюрасао стал одним из мировых центров онлайн-казино.

Современный порт Виллемстада

Сочетание денег, экзотики и европейских благ выгодно отличало Кюрасао на фоне соседей. Хотя по части гламура остров уступал той же Арубе и Багамам, а потомки рабов и коренных индейцев периодически устраивали беспорядки, но перспективы Кюрасао стать очередной фешенебельной локацией выглядели вполне реально. По крайней мере, в этом были уверены местные энтузиасты, решившие привезти на остров целую гонку «Формулы-1».

На первый Гран-при позвали будущего напарника Сенны, пилота «Лады» и барабанщика АВВА. Участники ехали на дождевых шинах в тропическую жару

О дебюте в мировом автоспорте островитяне впервые задумались в начале 80-х. Примерно тогда организатору местных турниров по драг-рейсингу Полу Ведерфорту пришла идея устроить в Виллемстаде Гран-при «Формулы-1» для привлечения туристов . Приезд зарубежных серий не был диковинкой для карибского региона – после войны гонки разной степени престижа успели принять Багамы, Куба и Пуэрто-Рико. Правда, со временем все эти Гран-при и «недели скорости» из-за нехватки денег ушли в историю. А где-то, как в случае Гаваны, западную богему с их развлечениями прогнали революционеры.

Гран-при Кубы 1957 года

Одним из преимуществ обеспеченных жителей Кюрасао была возможность летать на гонки «Формулы-1» в США – именно американцев Виллемстад позвал помочь с организацией собственного Гран-при. Партнером выступил не самый известный Sports Car Club of America, в конце 60-х готовивший для «Ф-1» трассу «Уоткинс-Глен» под Нью-Йорком.

«Мы ездили в Детройт и Даллас работать и учиться на гонках «Формулы-1», а заодно изучить правила ФИА. Например, когда мы заказывали ограждения, то уже знали точно, сколько понадобится болтов, гаек и рельс. Группами по 50 человек мы посещали соревнования в США на протяжении трех лет. И, конечно, нашей целью была «Ф-1»!», – рассказывал сайту Formula Scout трек-менеджер Гран-при Кюрасао Ян Роберт ван Хюттен.

Ван Хюттен в том числе занимался проектированием и согласованием конфигурации трассы, расположившейся в центральном квартале Виллемстада рядом с портом. Итогом стал 3,5 километровый трек (чуть длиннее чем в Монако) с перепадом высот почти в 45 метров за счет последнего сектора, который проложили по холмам на окраине города.

Схема городской трассы в Виллемстаде

Более-менее серьезную подготовку к Гран-при команда Ведерфорта начала только по ходу 1985 года, когда пытаться попасть в расписание «Формулы-1» было слишком поздно. Тем не менее, промоутер успел уговорить на внезачетную гонку «Ф-3000» – вторую по значимости серию в «формульной» иерархии тех лет. Но тот чемпионат не был простыми гонками поддержки: наряду с претендентами на место в «Ф-1» в нем участвовали «разжалованные» из топового класса, а частникам противостояли полноценные заводские команды, вроде культовой «Лола». В случае успеха Гран-при младшей серии, планировался допуск Кюрасао до гонок высшей категории.

Наконец, в октябре после финала сезона «Формула-3000» отправилась в далекое путешествие к месту, о котором никто в паддоке ничего прежде не слышал. Когда ранним утром в четверг трансатлантический рейс с командами совершил посадку в аэропорту Кюрасао, первые впечатления оказались смешанными. Вместо «игрушечных» голландских фронтонов в пастельных тонах и пляжей с открыток гости увидели индустриальный пейзаж с трубами нефтяных заводов и лачугами рабочих кварталов. Чуть погодя участники все же добрались до центра, где несмотря на обещанные виды их ждало еще большее недоразумение.

Вид на сектор трассы в Виллемстаде перед пит-лейн и прямой старта-финиша

Трасса, собранная американцами из SCCA без особого энтузиазма и в последний момент, буквально начинала разваливаться. В поворотах где попало валялись отработанные покрышки, а барьеры расходились в некоторых местах и выпирали в сторону проезжей части. Хотя эти обычные для сделанного наспех трека и в целом решаемые проблемы были меньшим из зол. В первую очередь «творение» Яна ван Хюттена, когда-то подрабатывавшего непонятно кем на паре этапов «Формулы-1», абсолютно не подходило для гонок. Первый ряд стартовой решетки начинался прямо в повороте, маршальские посты оказались изолированными от трассы, но хуже всего обстояли дела с ее размерами. Дороги на крошечном острове были узкими даже по меркам компактных болидов 80-х. Настолько узкими, что на некоторых участках в случае остановки одной из машин, другим уже негде было разъехаться.

В качестве решения проблемы консультанты из штатов предложили вывешивать черный флаг при любом инциденте, тем самым отправляя каждый раз весь пелотон в боксы. Из-за этого тренировки и квалификация к Гран-при регулярно прерывались при малейшем развороте или вылете. В конечном счете постоянные остановки надоели не только гонщикам, но и маршалам, поэтому в гонке о рекомендации все благополучно забыли.

Гран-при Кюрасао 1985 года

Добить дебютное Гран-при пыталась в том числе природа. Морской ветер покрывал поверхность трассы в Виллемстаде мелким слоем песка, лишая колеса сцепления с асфальтом. С похожими трудностями в автоспорте сталкивались и позже, например на автодроме в Сочи, также расположенном близко к морю, но в Кюрасао бедствие оказалось куда масштабнее. Из-за влажного климата накатанный слой шин на асфальте, добавляющий сцепление, сразу же испарялся. Кроме того, местные дороги оказались щедро политы маслом из подержанных автомобилей островитян.

«Это была сумасшедшая гонка. Трек был крайне скользким из-за их больших американских тачек, откуда все время подтекало масло, поэтому мы использовали дождевые шины. Потом, когда у нас закончились все комплекты, в гонке мы перешли на квалификационную резину», – вспоминал датчанин Йон Нильсен, в итоге выигравший Гран-при.

Под стать провальной спортивной части оказалась развлекательная программа. Хотя местные и небольшое количество туристов с удовольствием бродили по паддоку, болтали с пилотами, механиками и залезали в болиды, уровень ивента никак не дотягивал до карибского аналога Монако. Роль селебрити исполняла малоизвестная поп-группа кубинских эмигрантов из Майами, а мероприятие в целом напоминало местечковое торжество в честь какого-нибудь дня урожая. Колорит первого и последнего Гран-при Кюрасао запечатлело в сюжете местное ТВ:

А команды вопреки всем сложностям и здравому смыслу все же решились выйти на старт. К воскресенью гонщикам удалось немного «прорезинить» дорожное покрытие и ехать на дождевых шинах (которые у большинства к тому же закончились) было необязательно, поэтому почти все стартовали на квалификационных. Никого не смущало, что такой состав рассчитывали максимум на пару спринтов, а не на дистанцию в 58 кругов. Главным было любым путем добиться сцепления на невероятно скользкой трассе. Другим открытием стало внезапное преимущество тяжелых аутсайдерских болидов – их машины лучше удерживались в поворотах элементарно за счет большей массы.

Поул-позицию Гран-при Кюрасао символично занял вице-чемпион серии Майк Такуэлл, чья карьера порой отличалась не меньшим градусом абсурда, чем события того уик-энда. Еще до «Ф-3000» новозеландец должен был дебютировать в «Формуле-1» на Гран-при Канады 1980-го, но тогда его напарник по «Тирреллу» Жан-Пьер Жарье разбил болид в стартовом завале. Новичка Такуэлла высадили из единственной уцелевшей машины и отдали ее лидеру команды. В Кюрасао Такуэлл подтвердил невезучесть снова и, когда пелотон двинулся на прогревочный круг, его машина застыла на месте из-за сгоревшей от жары электроники.

После старта борьба за лидерство завязалась между середняками Иваном Капелли и Йоном Нильсенем. Основным козырем обоих пилотов были шины «Бриджстоун», которые позволяли хоть как-то бороться за результат на ужасном асфальте, пока соперники на резине «Эйвон» скорее боролись за жизнь.

Однако гонка прошла на удивление благополучно. Понимая риски, пилоты ехали по непредсказуемой трассе в среднем со скоростью всего 120 километров в час. Крупных аварий избежать все-таки не удалось, но каким-то чудом все они обошлись без серьезных травм. Например, как в случае с будущим пилотом «Ф-1» и звездой туринговых гонок Габриэле Тарквини, в 2010-х выступавшим в WTCC за заводскую команду «Лады».

Представительство вообще действительно впечатляет: из 20 вышедших на старт гонщиков 9 раннее выступали в «Формуле-1» или попали туда после 1985-го. Например, выходец из богатого аристократического рода Джонни Дамфриз меньше чем через полгода получил место напарника Айртона Сенны в «Лотусе». А ставший вторым в Виллемстаде Иван Капелли в итоге добрался до заветной для каждого итальянца «Феррари». Йон Нильсен, выигравший единственный Гран-при Кюрасао в истории, шанса в «Ф-1» не дождался, зато через пять лет победил в «24 часах Ле-Мана».

Пожалуй, самым колоритным гостем Кюрасао стал швед Слим Боргудд, до гонок игравший на барабанах у той самой АВВА. Впрочем, его карьеру музыканта постепенно отодвинул на второй план автоспорт, где Боргудду удалось дойти до самой вершины и однажды попасть в очки на гонке Гран-при. Случилось это еще до Кюрасао и «Формулы-3000», куда Слим перешел за неимением средств на место в «Ф-1». Еще через некоторое время шведский пилот решил попробовать себя в гонках грузовиков, не подозревая, что именно в них приобретет по-настоящему звездный статус.

Кюрасао все равно мог заменить «Зандворт». Помешала бюрократия Нидерландов и реформы Экклстоуна

У большинства свидетелей тех событий Гран-при Кюрасао ассоциировался больше с вечеринкой после гонки. Вряд ли Виллемстад мог предложить что-то грандиозное после унылой церемонии открытия и решающую роль здесь сыграло долгожданное окончание напряженного сезона, случившееся, как ни крути, в довольно необычной локации.

«О, да! Люди потащили меня сразу [после гонки] в бассейн. Очень необычные воспоминания. Очень расслабленные. Потому что уже не было никакого чемпионата и боссы команд тоже могли расслабиться, – делился впечатлениями через много лет пилот «Лолы» Фульвио Баллабио. – Я помню Эдди Джордана (в Гран-при участвовала его команда «Ф-3000» – прим. Sports.ru) без волос. Это было очень необычно. Он [с друзьями] еще сам играл музыку и это было нечто сумасшедшее!»

Ален Ферте, Иван Капели, Мишель Ферте и Эмануэле Пирро после гонки в Виллемстаде

Хотя всем было ясно, что трасса не соответствовала никаким стандартам, Кюрасао включили в официальный календарь «Ф-3000» на сезон-1986. ФИА посчитала, что будет верным дать организаторам шанс все исправить, а дальше, возможно, на остров пожалует и «Формула-1». Супремо чемпионата Берни Экклстоун посещал Кюрасао и дал местным промоутерам обещание вернуться уже с гонкой.

В эйфории основатель Гран-при Пол Ведерфорт начал переговоры с круизными компаниями, которые должны были прислать лайнеры для размещения сотен тысяч гостей на время будущего этапа. Увы, попытки найти нормальную команду для переделки самого трека шли гораздо хуже. Американские партнеры не пожелали серьезно вкладываться в карибский Гран-при, а при попытке запросить помощь у Нидерландов проект окончательно развалился.

«Загвоздка была в том, что мы являлись частью Нидерландов и все разрешения должны были идти через KNAC (королевский автоклуб Нидерландов – прим. Sports.ru). Первую гонку мы проводили под эгидой американской SCCA и тогда нам нужно было привозить весь менеджмент из США. Но в 1986-м мы опоздали с запросом в Нидерланды, чтобы нам дали опытных маршалов и судей», – объяснял трек-менеджер Ян ван Хюттен.

Без сторонней поддержки Кюрасао не смог подготовиться к следующему Гран-при и отозвал заявку. Возможно, и к лучшему. По трассе в Виллемстаде можно было с большим трудом ехать на машинах младшей «формулы», но управлять болидами «Ф-1» с почти 1000-сильными моторами смахивало на сумасбродство. А чтобы привести трек в надлежащий вид и получить второе Монако или хотя бы Макао, перестравить следовало скорее весь город.

Трасса Зандворт в 1990-х

По горькой иронии судьбы именно в тот момент календарь «Формулы-1» покинула трасса в Зандворте, традиционно принимавшая Гран-при Нидерландов. Из-за высокого уровня шума владельцам автодрома пришлось сократить гоночную активность и приступить к модернизации автодрома, которая затянулась на долгие годы. Кто знает, возможно, если бы промоутеры Кюрасао оказались немного расторопнее, их далекая провинция получила бы место метрополии в мировом автоспорте.

Вместе с тем середина 80-х ознаменовалась для «Формулы-1» постепенным отказом от стихийных городских трасс, которые могли возвести чуть ли не в последнюю ночь перед Гран-при. Под руководством Экклстоуна чемпионат начал отдавать предпочтение новым стационарным автодромам с современной инфраструктурой. Серия обретала нынешний высокотехнологичный облик, а трасса на острове Кюрасао, похоже, опоздала с появлением на пару десятилетий.

Фотографии: Flickr/Roel van Deursen, Simon Arron, Wikimedia Commons, Universitaet Leiden, Flickr, Public Domain/Primotipo, Formula Scout, Enrico V Vezzaro/Formula Scout, Public Domain/Poppe de Boer

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