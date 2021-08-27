Таблица обменов драфтпиками НБА

В НБА существует два правила по обмену выборов на драфте:

1. «Правило семи лет» – клуб имеет право обменивать выборы на семи будущих драфтах НБА, но не позднее. До конца сезона-2021/22 можно обмениваться пиками 2022-2028 годов.

2. «Правило Степиена» – каждый клуб не имеет права пропускать два будущих драфта подряд без пиков первого раунда. Таким образом, у клуба на каждые два года должен оставаться хотя бы один выбор в первом раунде драфта, вне зависимости, свой ли это пик или полученный в обмене. При обмене пиков и их защите не должен даже теоретически быть возможным сценарий, когда Правило Степиена будет нарушено.

Ниже – таблица всех пиков первого раунда, которые принадлежат командам (защищенные пики первого раунда драфта 2028 года нельзя обменивать до конца сезона-2021/22, чтобы не нарушить комбинацию двух правил).

Команда 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Атланта 16 АТЛ АТЛ ШАР 16 АТЛ ШАР 14 АТЛ ШАР 14 АТЛ АТЛ Бостон — БОС БОС БОС БОС * БОС Бруклин * 23 ФИЛ ХЬЮ/БРУ * ФИЛ — ХЬЮ/БРУ — * ФИЛ 8 ХЬЮ/БРУ Вашингтон ВАШ ВАШ 14 ВАШ 12 ВАШ 10 ВАШ 8 ВАШ Голден Стэйт 28 ГСВ ГСВ ГСВ 4 ГСВ 1 ГСВ ГСВ Даллас 26 ДАЛ ДАЛ 10 ДАЛ 10 ДАЛ 10 ДАЛ ДАЛ Денвер 21 ДЕН ДЕН 14 ДЕН 14 ДЕН 14 ДЕН 5 ДЕН 5 Детройт ДЕТ ДЕТ 18 ДЕТ 18 ДЕТ 13 ДЕТ 11 ДЕТ 9 Индиана ИНД ИНД КЛИ 14 ИНД ИНД ИНД ИНД Кливленд КЛИ КЛИ 14 КЛИ КЛИ КЛИ КЛИ Клипперс — ОКЛ/ЛАК — ОКЛ/ЛАК — ЛАК Лейкерс — НОП/ЛАЛ * ЛАЛ * ЛАЛ ЛАЛ ЛАЛ Майами 27 МАЙ МАЙ МАЙ МАЙ 14 МАЙ МАЙ Мемфис 29 МЕМ 22 ЮТА ЛАЛ 10 МЕМ МЕМ ГСВ 4 МЕМ ГСВ 1 МЕМ ГСВ 1 МЕМ Милуоки 24 МИЛ — НОП/МИЛ — НОП/МИЛ — Команда 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Миннесота 19 МИН МИН МИН МИН МИН МИН Новый Орлеан ЛАЛ 11+ НОП/ЛАЛ НОП/МИЛ * ЛАЛ НОП МИЛ 4+ * ЛАЛ НОП/МИЛ НОП МИЛ ЛАЛ Нью-Йорк НЙН НЙН ДАЛ 10 НЙН ДАЛ 10 НЙН ДАЛ 10 НЙН НЙН Оклахома-Сити ОКЛ ЛАК 30 ФИН ОКЛ * ДЕН 14 ДЕТ 18 ВАШ 14 ОКЛ ЮТА 10 ХЬЮ 4 ЛАК * ОКЛ/ЛАК МАЙ 14 ФИЛ 6 ОКЛ ФИЛ 4 ЛАК ХЬЮ 4 ОКЛ ФИЛ 4 Орландо ОРЛ ОРЛ ЧИК 4 ОРЛ ЧИК 4 ОРЛ * ДЕН 5 ОРЛ ДЕН 5 ОРЛ ДЕН 5 Портленд ПОР ПОР 14 ПОР 14 ПОР 14 МИЛ 4 ПОР 14 ПОР 14 Сакраменто САК САК САК САК САК САК Сан-Антонио САС 25 БОС 20 ТОР САС САС САС * ЧИК 10 САС ЧИК 8 * САС ЧИК 8 Торонто — TOР ТОР ТОР ТОР ТОР Филадельфия — ФИЛ ФИЛ ФИЛ 6 ФИЛ 4 ФИЛ 4 Финикс — ФИН ФИН ФИН ФИН ФИН Хьюстон ХЬЮ 17 БРУ ХЬЮ/БРУ МИЛ ХЬЮ 4 БРУ * ОКЛ/ХЬЮ 10 ХЬЮ 4 БРУ ХЬЮ/БРУ Чикаго 18 ЧИК ЧИК 4 ПОР 14 ЧИК 4 ПОР 14 ЧИК 10 ПОР 14 ЧИК 8 ПОР 14 ЧИК 8 ПОР 14 Шарлотт ШАР 15 НОП ШАР 16 ШАР 14 ШАР 14 ШАР ШАР Юта — ЮТА ЮТА 10 ЮТА 10 ЮТА 8 ЮТА Команда 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Как читать обозначения:

МИН 14 – у клуба есть пик «Миннесоты» с защитой в диапазоне топ-14, т.е. если номер этого выбора на драфте будет ниже 14-го (15-30), он отправится в новый клуб, а если будет 14-м или выше (1-14), то останется у прежнего клуба

12ЮТА – 12-й номер, под которым «Юта» будет выбирать на предстоящем драфте-2021 (будет определено после лотереи по окончании сезона-2020/21)

НОП/ЛАЛ – право первой команды (НОП) обменяться пиками со второй (ЛАЛ)

* – наведите курсор, чтобы узнать, какие ограничения есть по переходу этого пика

Оттенками серого обозначен возможный перенос неисполненного обязательства по обмену защищенного пика на следующие годы, если выбор попадает в защищенный диапазон.

Все сделки в текстовом формате:

«Атланта»: пик «Шарлотт» с защитой топ-16 в 2023, топ-14 в 2024, топ-14 в 2025, если к 2025 пик не переходит в «Атланту», то она получает пики второго раунда 2026 и 2027 от «Шарлотт»

«Бруклин»: пик «Филадельфии» в 2022 (право перенести это обязательство на 2023); пик «Филадельфии» с защитой топ-8 в 2027 и 2028 (через два года после перехода пика «Филадельфии» в «Оклахому»), если к 2028 пик не переходит в «Бруклин», то он получает пик второго раунда 2028 от «Филадельфии»

«Индиана»: пик «Кливленда» с защитой топ-14 в 2023, если к 2023 пик не переходит в «Индиану», то она получает пики второго раунда 2025 от «Кливленда» и 2026 от «Лейкерс»

«Майами»: худший из пиков «Майами», «Бруклина» и «Хьюстона» в 2022

«Мемфис»: пик «Лейкерс» с защитой топ-10 в 2022; пик «Юты» в 2022; пик «Голден Стэйт» с защитой топ-4 в 2024, топ-1 в 2025, без защиты в 2026

«Новый Орлеан»: пик «Лейкерс», если будет в диапазоне 1-10, в 2022; право обменяться пиками с «Лейкерс» в 2023; пик «Лейкерс» в 2024 (право перенести это обязательство на 2025); право обменяться пиками с «Милуоки» в 2024; пик «Милуоки», если будет в диапазоне 1-4, в 2025; право обменяться пиками с «Милуоки» в 2026; пик «Милуоки» в 2027

«Нью-Йорк»: пик «Далласа» с защитой топ-10 в 2023, топ-10 в 2024, топ-10 в 2025, если к 2025 пик не переходит в «Нью-Йорк», то он получает пик второго раунда 2025 от «Далласа»

«Оклахома-Сити»: пик «Клипперс» в 2022; пик «Финикса» в 2022; пик «Детройта» с защитой топ-18 в 2023 и 2024, топ-13 в 2025, топ-11 в 2026, топ-9 в 2027, если к 2027 пик не переходит в «Оклахому», то она получает пик второго раунда 2027 от «Детройта»; пик «Денвера» с защитой топ-14 в 2023, топ-14 в 2024, топ-14 в 2025, если к 2025 пик не переходит в «Оклахому», то она получает пики второго раунда 2025 и 2026 от «Денвера»; пик «Вашингтона» с защитой топ-14 в 2023, топ-12 в 2024, топ-10 в 2025, топ-8 в 2026, если к 2026 пик не переходит в «Оклахому», то она получает пики второго раунда 2026 и 2027 от «Вашингтона»; право обменяться пиками с «Клипперс» в 2023; пик «Клипперс» в 2024; пик «Хьюстона» с защитой топ-4 в 2024, если к 2024 пик не переходит в «Оклахому», то она получает пики второго раунда 2024 и 2025 от «Хьюстона»; пик «Юты» с защитой топ-10 в 2024, топ-10 в 2025, топ-8 в 2026, если к 2026 пик не переходит в «Оклахому», то она получает наличные от «Юты»; право обменяться пиками с «Клипперс» и «Хьюстоном» (защита топ-10) в 2025; пик «Майами» с защитой топ-14 в 2025, без защиты в 2026; пик «Филадельфии» с защитой топ-6 в 2025, топ-4 в 2026 и 2027, если к 2027 пик не переход в «Оклахому», то она получает пик второго раунда 2027 от «Филадельфии»; пик «Клипперс» в 2026; пик «Хьюстона» с защитой топ-4 в 2026, если к 2026 пик не переходит в «Оклахому», то она получает пик второго раунда 2026 от «Хьюстона»

«Орландо»: пик «Чикаго» с защитой топ-4 в 2023, топ-4 в 2024, если к 2024 пик не переходит в «Орландо», то оно получает пики второго раунда 2026 и 2027 от «Чикаго»; пик «Денвера» с защитой топ-5 в 2025, 2026, 2027 (через два года после перехода пика «Денвера» в «Оклахому»)

«Портленд»: пик «Милуоки» с защитой топ-4 в 2025 «Сан-Антонио»: пик «Бостона» в 2022; пик «Торонто» в 2022; пик «Чикаго» с защитой топ-10 в 2025, топ-8 в 2026, топ-8 в 2027 (через два года после перехода пика «Чикаго» в «Орландо»), если к 2027 пик не переходит в «Сан-Антонио», то оно получает пик второго раунда 2028 от «Чикаго»; право обменяться пиками с «Бостоном» (защита топ-1) в 2028;

«Хьюстон»: пик «Бруклина» в 2022; пик «Милуоки» в 2023; право обменяться пиками с «Бруклином» в 2023; пик «Бруклина» в 2024; право обменяться пиками с «Бруклином» (свой или от «Оклахомы» в результате обмена) в 2025; пик «Бруклина» в 2026; право обменяться пиками с «Бруклином» в 2027

«Шарлотт»: пик «Нового Орлеана» в 2022

«Чикаго»: пик «Портленда» с защитой топ-14 в 2023-2028, если к 2028 пик не переходит в «Чикаго», то он получает пик второго раунда 2028 от «Портленда»

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