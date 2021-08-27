Зарплаты в НБА
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Таблица обменов драфтпиками НБА

драфт НБА драфт НБА
НБА НБА
Денвер Денвер
Клипперс Клипперс
Даллас Даллас
Сакраменто Сакраменто
Портленд Портленд
Голден Стэйт Голден Стэйт
Торонто Торонто
Сан-Антонио Сан-Антонио
Милуоки Милуоки
Оклахома-Сити Оклахома-Сити
Вашингтон Вашингтон
Чикаго Чикаго
Мемфис Мемфис
Бостон Бостон
Нью-Йорк Нью-Йорк
Детройт Детройт
Индиана Индиана
Майами Майами
Миннесота Миннесота
Бруклин Бруклин
Орландо Орландо
Лейкерс Лейкерс
Кливленд Кливленд
Филадельфия Филадельфия
Финикс Финикс
Новый Орлеан Новый Орлеан
Хьюстон Хьюстон
Атланта Атланта
Шарлотт Шарлотт
Юта Юта
переходы
Баскетбол Баскетбол

В НБА существует два правила по обмену выборов на драфте:

1. «Правило семи лет» – клуб имеет право обменивать выборы на семи будущих драфтах НБА, но не позднее. До конца сезона-2021/22 можно обмениваться пиками 2022-2028 годов.

2. «Правило Степиена» – каждый клуб не имеет права пропускать два будущих драфта подряд без пиков первого раунда. Таким образом, у клуба на каждые два года должен оставаться хотя бы один выбор в первом раунде драфта, вне зависимости, свой ли это пик или полученный в обмене. При обмене пиков и их защите не должен даже теоретически быть возможным сценарий, когда Правило Степиена будет нарушено.

Ниже – таблица всех пиков первого раунда, которые принадлежат командам (защищенные пики первого раунда драфта 2028 года нельзя обменивать до конца сезона-2021/22, чтобы не нарушить комбинацию двух правил).

Атланта

Команда 2022 2023 2024 2025 2026 2027
 Атланта Атланта 16АТЛ АТЛ   ШАР16 АТЛ   ШАР14 АТЛ   ШАР14 АТЛ АТЛ
 Бостон Бостон БОС БОС БОС БОС *БОС
 Бруклин Бруклин *23ФИЛ ХЬЮ/БРУ   *ФИЛ ХЬЮ/БРУ *ФИЛ8   ХЬЮ/БРУ
 Вашингтон Вашингтон ВАШ ВАШ14 ВАШ12 ВАШ10 ВАШ8 ВАШ
 Голден Стэйт Голден Стэйт 28ГСВ ГСВ ГСВ4 ГСВ1 ГСВ ГСВ
 Даллас Даллас 26ДАЛ ДАЛ10 ДАЛ10 ДАЛ10 ДАЛ ДАЛ
 Денвер Денвер 21ДЕН ДЕН14 ДЕН14 ДЕН14 ДЕН5 ДЕН5
 Детройт Детройт ДЕТ ДЕТ18 ДЕТ18 ДЕТ13 ДЕТ11 ДЕТ9
 Индиана Индиана ИНД ИНД   КЛИ14 ИНД ИНД ИНД ИНД
 Кливленд Кливленд КЛИ КЛИ14 КЛИ КЛИ КЛИ КЛИ
 Клипперс Клипперс ОКЛ/ЛАК ОКЛ/ЛАК ЛАК
 Лейкерс Лейкерс НОП/ЛАЛ *ЛАЛ *ЛАЛ ЛАЛ ЛАЛ
 Майами Майами 27МАЙ МАЙ МАЙ МАЙ14 МАЙ МАЙ
 Мемфис Мемфис 29МЕМ   22ЮТА   ЛАЛ10 МЕМ МЕМ   ГСВ4 МЕМ   ГСВ1 МЕМ   ГСВ1 МЕМ
 Милуоки Милуоки 24МИЛ НОП/МИЛ НОП/МИЛ
Команда 2022 2023 2024 2025 2026 2027
 Миннесота Миннесота 19МИН МИН МИН МИН МИН МИН
 Новый Орлеан Новый Орлеан ЛАЛ11+ НОП/ЛАЛ НОП/МИЛ   *ЛАЛ НОП   МИЛ4+   *ЛАЛ НОП/МИЛ НОП   МИЛ   ЛАЛ
 Нью-Йорк Нью-Йорк НЙН НЙН   ДАЛ10 НЙН   ДАЛ10 НЙН   ДАЛ10 НЙН НЙН
 Оклахома-Сити Оклахома-Сити ОКЛ   ЛАК   30ФИН ОКЛ   *ДЕН14   ДЕТ18   ВАШ14 ОКЛ   ЮТА10   ХЬЮ4   ЛАК *ОКЛ/ЛАК   МАЙ14   ФИЛ6 ОКЛ   ФИЛ4   ЛАК   ХЬЮ4 ОКЛ ФИЛ4
 Орландо Орландо ОРЛ ОРЛ   ЧИК4 ОРЛ   ЧИК4 ОРЛ   *ДЕН5 ОРЛ   ДЕН5 ОРЛ   ДЕН5
 Портленд Портленд ПОР ПОР14 ПОР14 ПОР14   МИЛ4 ПОР14 ПОР14
 Сакраменто Сакраменто САК САК САК САК САК САК
 Сан-Антонио Сан-Антонио САС   25БОС   20ТОР САС САС САС   *ЧИК10 САС   ЧИК8 *САС   ЧИК8
 Торонто Торонто TOР ТОР ТОР ТОР ТОР
 Филадельфия Филадельфия ФИЛ ФИЛ ФИЛ6 ФИЛ4 ФИЛ4
 Финикс Финикс ФИН ФИН ФИН ФИН ФИН
 Хьюстон Хьюстон ХЬЮ   17БРУ ХЬЮ/БРУ   МИЛ ХЬЮ4 БРУ *ОКЛ/ХЬЮ10 ХЬЮ4   БРУ ХЬЮ/БРУ
 Чикаго Чикаго 18ЧИК ЧИК4   ПОР14 ЧИК4   ПОР14 ЧИК10   ПОР14 ЧИК8   ПОР14 ЧИК8   ПОР14
 Шарлотт Шарлотт ШАР   15НОП ШАР16 ШАР14 ШАР14 ШАР ШАР
 Юта Юта ЮТА ЮТА10 ЮТА10 ЮТА8 ЮТА
Команда 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Как читать обозначения:

МИН14 – у клуба есть пик «Миннесоты» с защитой в диапазоне топ-14, т.е. если номер этого выбора на драфте будет ниже 14-го (15-30), он отправится в новый клуб, а если будет 14-м или выше (1-14), то останется у прежнего клуба

12ЮТА – 12-й номер, под которым «Юта» будет выбирать на предстоящем драфте-2021 (будет определено после лотереи по окончании сезона-2020/21)

НОП/ЛАЛ – право первой команды (НОП) обменяться пиками со второй (ЛАЛ)

* – наведите курсор, чтобы узнать, какие ограничения есть по переходу этого пика

Оттенками серого обозначен возможный перенос неисполненного обязательства по обмену защищенного пика на следующие годы, если выбор попадает в защищенный диапазон.

Все сделки в текстовом формате:

«Атланта»: пик «Шарлотт» с защитой топ-16 в 2023, топ-14 в 2024, топ-14 в 2025, если к 2025 пик не переходит в «Атланту», то она получает пики второго раунда 2026 и 2027 от «Шарлотт»

«Бруклин»: пик «Филадельфии» в 2022 (право перенести это обязательство на 2023); пик «Филадельфии» с защитой топ-8 в 2027 и 2028 (через два года после перехода пика «Филадельфии» в «Оклахому»), если к 2028 пик не переходит в «Бруклин», то он получает пик второго раунда 2028 от «Филадельфии»

«Индиана»: пик «Кливленда» с защитой топ-14 в 2023, если к 2023 пик не переходит в «Индиану», то она получает пики второго раунда 2025 от «Кливленда» и 2026 от «Лейкерс»

«Майами»: худший из пиков «Майами», «Бруклина» и «Хьюстона» в 2022

«Мемфис»: пик «Лейкерс» с защитой топ-10 в 2022; пик «Юты» в 2022; пик «Голден Стэйт» с защитой топ-4 в 2024, топ-1 в 2025, без защиты в 2026

«Новый Орлеан»: пик «Лейкерс», если будет в диапазоне 1-10, в 2022; право обменяться пиками с «Лейкерс» в 2023; пик «Лейкерс» в 2024 (право перенести это обязательство на 2025); право обменяться пиками с «Милуоки» в 2024; пик «Милуоки», если будет в диапазоне 1-4, в 2025; право обменяться пиками с «Милуоки» в 2026; пик «Милуоки» в 2027

«Нью-Йорк»: пик «Далласа» с защитой топ-10 в 2023, топ-10 в 2024, топ-10 в 2025, если к 2025 пик не переходит в «Нью-Йорк», то он получает пик второго раунда 2025 от «Далласа»

«Оклахома-Сити»: пик «Клипперс» в 2022; пик «Финикса» в 2022; пик «Детройта» с защитой топ-18 в 2023 и 2024, топ-13 в 2025, топ-11 в 2026, топ-9 в 2027, если к 2027 пик не переходит в «Оклахому», то она получает пик второго раунда 2027 от «Детройта»; пик «Денвера» с защитой топ-14 в 2023, топ-14 в 2024, топ-14 в 2025, если к 2025 пик не переходит в «Оклахому», то она получает пики второго раунда 2025 и 2026 от «Денвера»; пик «Вашингтона» с защитой топ-14 в 2023, топ-12 в 2024, топ-10 в 2025, топ-8 в 2026, если к 2026 пик не переходит в «Оклахому», то она получает пики второго раунда 2026 и 2027 от «Вашингтона»; право обменяться пиками с «Клипперс» в 2023; пик «Клипперс» в 2024; пик «Хьюстона» с защитой топ-4 в 2024, если к 2024 пик не переходит в «Оклахому», то она получает пики второго раунда 2024 и 2025 от «Хьюстона»; пик «Юты» с защитой топ-10 в 2024, топ-10 в 2025, топ-8 в 2026, если к 2026 пик не переходит в «Оклахому», то она получает наличные от «Юты»; право обменяться пиками с «Клипперс» и «Хьюстоном» (защита топ-10) в 2025; пик «Майами» с защитой топ-14 в 2025, без защиты в 2026; пик «Филадельфии» с защитой топ-6 в 2025, топ-4 в 2026 и 2027, если к 2027 пик не переход в «Оклахому», то она получает пик второго раунда 2027 от «Филадельфии»; пик «Клипперс» в 2026; пик «Хьюстона» с защитой топ-4 в 2026, если к 2026 пик не переходит в «Оклахому», то она получает пик второго раунда 2026 от «Хьюстона»

«Орландо»: пик «Чикаго» с защитой топ-4 в 2023, топ-4 в 2024, если к 2024 пик не переходит в «Орландо», то оно получает пики второго раунда 2026 и 2027 от «Чикаго»; пик «Денвера» с защитой топ-5 в 2025, 2026, 2027 (через два года после перехода пика «Денвера» в «Оклахому»)

«Портленд»: пик «Милуоки» с защитой топ-4 в 2025 «Сан-Антонио»: пик «Бостона» в 2022; пик «Торонто» в 2022; пик «Чикаго» с защитой топ-10 в 2025, топ-8 в 2026, топ-8 в 2027 (через два года после перехода пика «Чикаго» в «Орландо»), если к 2027 пик не переходит в «Сан-Антонио», то оно получает пик второго раунда 2028 от «Чикаго»; право обменяться пиками с «Бостоном» (защита топ-1) в 2028;

«Хьюстон»: пик «Бруклина» в 2022; пик «Милуоки» в 2023; право обменяться пиками с «Бруклином» в 2023; пик «Бруклина» в 2024; право обменяться пиками с «Бруклином» (свой или от «Оклахомы» в результате обмена) в 2025; пик «Бруклина» в 2026; право обменяться пиками с «Бруклином» в 2027

«Шарлотт»: пик «Нового Орлеана» в 2022

«Чикаго»: пик «Портленда» с защитой топ-14 в 2023-2028, если к 2028 пик не переходит в «Чикаго», то он получает пик второго раунда 2028 от «Портленда»

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Для перехода на страницу с платежной ведомостью клуба кликните по эмблеме команды:

Атланта

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