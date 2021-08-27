Таблица обменов драфтпиками НБА

В НБА существует два правила по обмену выборов на драфте:
1. «Правило семи лет» – клуб имеет право обменивать выборы на семи будущих драфтах НБА, но не позднее. До конца сезона-2021/22 можно обмениваться пиками 2022-2028 годов.
2. «Правило Степиена» – каждый клуб не имеет права пропускать два будущих драфта подряд без пиков первого раунда. Таким образом, у клуба на каждые два года должен оставаться хотя бы один выбор в первом раунде драфта, вне зависимости, свой ли это пик или полученный в обмене. При обмене пиков и их защите не должен даже теоретически быть возможным сценарий, когда Правило Степиена будет нарушено.
Ниже – таблица всех пиков первого раунда, которые принадлежат командам (защищенные пики первого раунда драфта 2028 года нельзя обменивать до конца сезона-2021/22, чтобы не нарушить комбинацию двух правил).
|Команда
|2022
|2023
|2024
|2025
|2026
|2027
|Атланта
|16АТЛ
|АТЛ ШАР16
|АТЛ ШАР14
|АТЛ ШАР14
|АТЛ
|АТЛ
|Бостон
|—
|БОС
|БОС
|БОС
|БОС
|*БОС
|Бруклин
|*23ФИЛ
|ХЬЮ/БРУ *ФИЛ
|—
|ХЬЮ/БРУ
|—
|*ФИЛ8 ХЬЮ/БРУ
|Вашингтон
|ВАШ
|ВАШ14
|ВАШ12
|ВАШ10
|ВАШ8
|ВАШ
|Голден Стэйт
|28ГСВ
|ГСВ
|ГСВ4
|ГСВ1
|ГСВ
|ГСВ
|Даллас
|26ДАЛ
|ДАЛ10
|ДАЛ10
|ДАЛ10
|ДАЛ
|ДАЛ
|Денвер
|21ДЕН
|ДЕН14
|ДЕН14
|ДЕН14
|ДЕН5
|ДЕН5
|Детройт
|ДЕТ
|ДЕТ18
|ДЕТ18
|ДЕТ13
|ДЕТ11
|ДЕТ9
|Индиана
|ИНД
|ИНД КЛИ14
|ИНД
|ИНД
|ИНД
|ИНД
|Кливленд
|КЛИ
|КЛИ14
|КЛИ
|КЛИ
|КЛИ
|КЛИ
|Клипперс
|—
|ОКЛ/ЛАК
|—
|ОКЛ/ЛАК
|—
|ЛАК
|Лейкерс
|—
|НОП/ЛАЛ
|*ЛАЛ
|*ЛАЛ
|ЛАЛ
|ЛАЛ
|Майами
|27МАЙ
|МАЙ
|МАЙ
|МАЙ14
|МАЙ
|МАЙ
|Мемфис
|29МЕМ 22ЮТА ЛАЛ10
|МЕМ
|МЕМ ГСВ4
|МЕМ ГСВ1
|МЕМ ГСВ1
|МЕМ
|Милуоки
|24МИЛ
|—
|НОП/МИЛ
|—
|НОП/МИЛ
|—
|Команда
|2022
|2023
|2024
|2025
|2026
|2027
|Миннесота
|19МИН
|МИН
|МИН
|МИН
|МИН
|МИН
|Новый Орлеан
|ЛАЛ11+
|НОП/ЛАЛ
|НОП/МИЛ *ЛАЛ
|НОП МИЛ4+ *ЛАЛ
|НОП/МИЛ
|НОП МИЛ ЛАЛ
|Нью-Йорк
|НЙН
|НЙН ДАЛ10
|НЙН ДАЛ10
|НЙН ДАЛ10
|НЙН
|НЙН
|Оклахома-Сити
|ОКЛ ЛАК 30ФИН
|ОКЛ *ДЕН14 ДЕТ18 ВАШ14
|ОКЛ ЮТА10 ХЬЮ4 ЛАК
|*ОКЛ/ЛАК МАЙ14 ФИЛ6
|ОКЛ ФИЛ4 ЛАК ХЬЮ4
|ОКЛ ФИЛ4
|Орландо
|ОРЛ
|ОРЛ ЧИК4
|ОРЛ ЧИК4
|ОРЛ *ДЕН5
|ОРЛ ДЕН5
|ОРЛ ДЕН5
|Портленд
|ПОР
|ПОР14
|ПОР14
|ПОР14 МИЛ4
|ПОР14
|ПОР14
|Сакраменто
|САК
|САК
|САК
|САК
|САК
|САК
|Сан-Антонио
|САС 25БОС 20ТОР
|САС
|САС
|САС *ЧИК10
|САС ЧИК8
|*САС ЧИК8
|Торонто
|—
|TOР
|ТОР
|ТОР
|ТОР
|ТОР
|Филадельфия
|—
|ФИЛ
|ФИЛ
|ФИЛ6
|ФИЛ4
|ФИЛ4
|Финикс
|—
|ФИН
|ФИН
|ФИН
|ФИН
|ФИН
|Хьюстон
|ХЬЮ 17БРУ
|ХЬЮ/БРУ МИЛ
|ХЬЮ4 БРУ
|*ОКЛ/ХЬЮ10
|ХЬЮ4 БРУ
|ХЬЮ/БРУ
|Чикаго
|18ЧИК
|ЧИК4 ПОР14
|ЧИК4 ПОР14
|ЧИК10 ПОР14
|ЧИК8 ПОР14
|ЧИК8 ПОР14
|Шарлотт
|ШАР 15НОП
|ШАР16
|ШАР14
|ШАР14
|ШАР
|ШАР
|Юта
|—
|ЮТА
|ЮТА10
|ЮТА10
|ЮТА8
|ЮТА
|Команда
|2022
|2023
|2024
|2025
|2026
|2027
Как читать обозначения:
МИН14 – у клуба есть пик «Миннесоты» с защитой в диапазоне топ-14, т.е. если номер этого выбора на драфте будет ниже 14-го (15-30), он отправится в новый клуб, а если будет 14-м или выше (1-14), то останется у прежнего клуба
12ЮТА – 12-й номер, под которым «Юта» будет выбирать на предстоящем драфте-2021 (будет определено после лотереи по окончании сезона-2020/21)
НОП/ЛАЛ – право первой команды (НОП) обменяться пиками со второй (ЛАЛ)
* – наведите курсор, чтобы узнать, какие ограничения есть по переходу этого пика
Оттенками серого обозначен возможный перенос неисполненного обязательства по обмену защищенного пика на следующие годы, если выбор попадает в защищенный диапазон.
Все сделки в текстовом формате:
«Атланта»: пик «Шарлотт» с защитой топ-16 в 2023, топ-14 в 2024, топ-14 в 2025, если к 2025 пик не переходит в «Атланту», то она получает пики второго раунда 2026 и 2027 от «Шарлотт»
«Бруклин»: пик «Филадельфии» в 2022 (право перенести это обязательство на 2023); пик «Филадельфии» с защитой топ-8 в 2027 и 2028 (через два года после перехода пика «Филадельфии» в «Оклахому»), если к 2028 пик не переходит в «Бруклин», то он получает пик второго раунда 2028 от «Филадельфии»
«Индиана»: пик «Кливленда» с защитой топ-14 в 2023, если к 2023 пик не переходит в «Индиану», то она получает пики второго раунда 2025 от «Кливленда» и 2026 от «Лейкерс»
«Майами»: худший из пиков «Майами», «Бруклина» и «Хьюстона» в 2022
«Мемфис»: пик «Лейкерс» с защитой топ-10 в 2022; пик «Юты» в 2022; пик «Голден Стэйт» с защитой топ-4 в 2024, топ-1 в 2025, без защиты в 2026
«Новый Орлеан»: пик «Лейкерс», если будет в диапазоне 1-10, в 2022; право обменяться пиками с «Лейкерс» в 2023; пик «Лейкерс» в 2024 (право перенести это обязательство на 2025); право обменяться пиками с «Милуоки» в 2024; пик «Милуоки», если будет в диапазоне 1-4, в 2025; право обменяться пиками с «Милуоки» в 2026; пик «Милуоки» в 2027
«Нью-Йорк»: пик «Далласа» с защитой топ-10 в 2023, топ-10 в 2024, топ-10 в 2025, если к 2025 пик не переходит в «Нью-Йорк», то он получает пик второго раунда 2025 от «Далласа»
«Оклахома-Сити»: пик «Клипперс» в 2022; пик «Финикса» в 2022; пик «Детройта» с защитой топ-18 в 2023 и 2024, топ-13 в 2025, топ-11 в 2026, топ-9 в 2027, если к 2027 пик не переходит в «Оклахому», то она получает пик второго раунда 2027 от «Детройта»; пик «Денвера» с защитой топ-14 в 2023, топ-14 в 2024, топ-14 в 2025, если к 2025 пик не переходит в «Оклахому», то она получает пики второго раунда 2025 и 2026 от «Денвера»; пик «Вашингтона» с защитой топ-14 в 2023, топ-12 в 2024, топ-10 в 2025, топ-8 в 2026, если к 2026 пик не переходит в «Оклахому», то она получает пики второго раунда 2026 и 2027 от «Вашингтона»; право обменяться пиками с «Клипперс» в 2023; пик «Клипперс» в 2024; пик «Хьюстона» с защитой топ-4 в 2024, если к 2024 пик не переходит в «Оклахому», то она получает пики второго раунда 2024 и 2025 от «Хьюстона»; пик «Юты» с защитой топ-10 в 2024, топ-10 в 2025, топ-8 в 2026, если к 2026 пик не переходит в «Оклахому», то она получает наличные от «Юты»; право обменяться пиками с «Клипперс» и «Хьюстоном» (защита топ-10) в 2025; пик «Майами» с защитой топ-14 в 2025, без защиты в 2026; пик «Филадельфии» с защитой топ-6 в 2025, топ-4 в 2026 и 2027, если к 2027 пик не переход в «Оклахому», то она получает пик второго раунда 2027 от «Филадельфии»; пик «Клипперс» в 2026; пик «Хьюстона» с защитой топ-4 в 2026, если к 2026 пик не переходит в «Оклахому», то она получает пик второго раунда 2026 от «Хьюстона»
«Орландо»: пик «Чикаго» с защитой топ-4 в 2023, топ-4 в 2024, если к 2024 пик не переходит в «Орландо», то оно получает пики второго раунда 2026 и 2027 от «Чикаго»; пик «Денвера» с защитой топ-5 в 2025, 2026, 2027 (через два года после перехода пика «Денвера» в «Оклахому»)
«Портленд»: пик «Милуоки» с защитой топ-4 в 2025 «Сан-Антонио»: пик «Бостона» в 2022; пик «Торонто» в 2022; пик «Чикаго» с защитой топ-10 в 2025, топ-8 в 2026, топ-8 в 2027 (через два года после перехода пика «Чикаго» в «Орландо»), если к 2027 пик не переходит в «Сан-Антонио», то оно получает пик второго раунда 2028 от «Чикаго»; право обменяться пиками с «Бостоном» (защита топ-1) в 2028;
«Хьюстон»: пик «Бруклина» в 2022; пик «Милуоки» в 2023; право обменяться пиками с «Бруклином» в 2023; пик «Бруклина» в 2024; право обменяться пиками с «Бруклином» (свой или от «Оклахомы» в результате обмена) в 2025; пик «Бруклина» в 2026; право обменяться пиками с «Бруклином» в 2027
«Шарлотт»: пик «Нового Орлеана» в 2022
«Чикаго»: пик «Портленда» с защитой топ-14 в 2023-2028, если к 2028 пик не переходит в «Чикаго», то он получает пик второго раунда 2028 от «Портленда»
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