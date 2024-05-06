Мбаппе согласился пробежать стометровку против Болта. Вот как закончилось 3D-моделирование забега

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе согласился однажды помериться силами в забеге на сто метров с Усэйном Болтом.

«Знать, что я вдохновляю такого человека, очень приятно. Это было бы весело, почему бы однажды, если у нас обоих будет время, не сделать что-то хорошее. Я не жду многого от результата», − сказал француз в интервью RMC Sport.

«Да, я могу победить его», − сказал 37-летний мировой рекордсмен ранее на вопрос, сможет он выиграть забег у Килиана.

Год назад на Youtube выложили 3D-симуляцию, показывающую, как могла бы развиваться гонка между Усэйном Болтом и Килианом Мбаппе: ямаец комфортно финиширует первым, но француз проигрывает ему не так много.

Усэйн Болт по-прежнему остается самым быстрым человеком на Земле в беге на 100 метров. Его рекорд в 9,59 секунд, установленный на Олимпийских играх в Пекине, до сих пор не побит. Килиан Мбаппе, в свою очередь, один из самых быстрых футболистов планеты, который также превосходен в спринтерском беге.