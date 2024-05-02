«Нашей целью было оказать давление»: Луис Энрике рассказал, какой у «ПСЖ» был план на матч с «Боруссией»

Первая встреча «ПСЖ» и дортмундской «Боруссии» в полуфинале Лиги чемпионов закончилась минимальной победой команды Эдина Терзича. Единственный гол в матче забил Никлас Фюллькруг с передачи Нико Шлоттербека.

После игры Луис Энрике рассказал, какой у «ПСЖ» был план на матч в Дортмунде:

«Ясно, что нашей целью было оказать давление. У «Боруссии» есть два способа игры при владении: с помощью коротких передач, а также с помощью более длинных передач в сторону мощного и высокого Никласа Фюллькруга.

Мы пытались обороняться на левом фланге, Брэдли Барколя нужно было действовать против двух соперников. Идея заключалась в том, чтобы либо наш защитник, либо наш вингер всегда мог помочь предотвратить длинную передачу соперника.

Но, повторюсь, у них было два варианта игры. Они могли действовать длинными передачами, могли играть накоротке, если их зажать. Нам не хватало интенсивности и мы не смогли создать достаточной опасности в атаке в первом тайме. Но во втором тайме мы показали совершенно другую игру».

Забить парижане так и не смогли, хотя, действительно, шансов создали много. Ответная встреча команд пройдет в столице Франции 7 мая.

Сможет ли «ПСЖ» справиться с «Боруссией» и выйти в финал?