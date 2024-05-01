«Всегда любил этот клуб»: Эмре Джан – о «ПСЖ»

Перед матчем с «ПСЖ» капитан дортмундской «Боруссии» Эмре Джан заявил, что всегда испытывал симпатию к французскому клубу:

«Я всегда любил «ПСЖ». Помню, как мне нравился Роналдиньо, играющий за «ПСЖ», когда я был подростком. Это было замечательно.

За последние десять лет у «ПСЖ» появились большие амбиции. Им всегда удавалось подписывать крупных звезд. В этом сезоне у них отличная команда. «ПСЖ» не просто так выходил в полуфинал Лиги чемпионов трижды за последние пять лет».

Джан вышел в стартовом составе команды Терзича на матч с «ПСЖ».

Чем закончиться первая встреча команд?