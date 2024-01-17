Москардо подписал контракт с «ПСЖ». Фабрицио Романо рассказал о планах парижан на игрока

Похоже, Габриэл Москардо стал футболистом команды Луиса Энрике. Фабрицио Романо рассказал о переходе бразильца:

«ПСЖ» уже подписал все документы по трансферу Габриэля Москардо. Игрок находится в клубе и прямо сейчас подписывает свой официальный контракт.

Сумма трансфера составит 20 млн евро плюс 2 млн в виде бонусов. До июня игрок будет отдан в аренду «Коринтиансу». Соглашения подписаны — сага окончена».

По данным L'Equipe, зимний трансферный бюджет «ПСЖ» составит 60 млн евро, из которых 40 млн парижане уже потратили.

Что думаете о трансфере Москардо?