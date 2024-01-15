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Бруно Гимараэс снова в Париже. Ждем трансфер в «ПСЖ»?

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Бруно Гимараэс встретил начало недели в Париже.

Бразилец сегодня был замечен в столице Франции. Журналист RMC Фабрис Хокинс сообщает, что Бруно приехал в Париж, чтобы несколько дней отдохнуть вместе со своей семьей.

Фото со страницы жены Гимараэса в соцсетях

Информации, касательно возможных переговоров экс-игрока «Лиона» с руководством «ПСЖ», не поступает.

Напомним, что по слухам «ПСЖ» проявляет большой интерес к полузащитнику «Ньюкасла».

В контракте футболиста присутствует пункт о выкупе за €119 млн, и «Ньюкасл», который столкнулся с проблемами, связанными с нарушением правил финансового фэйр-плей, не сохранит игрока, если отменит его. Спрос на Гимараэса крайне высок.

Тем не менее, будет трудно продать футболиста этой зимой. «ПСЖ» планирует организовать трансфер будущим летом.

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