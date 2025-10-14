😔 «Ну так уходи». Во Франции отреагировали на недовольство Сафонова положением в «ПСЖ»

Газета RMC Sport обратила внимание на свежий комментарий Матвея Сафонова, который признался, что недоволен своим положением в «ПСЖ».

Издание отметило, что россиянин готов уйти из клуба зимой. Фанаты в соцсетях отреагировали.

💭 «Он волнуется, потому что есть парень, который за три месяца закрепился в основе. Матвей же уже второй года покрывается воском на скамейке».

💭 «Чего он ожидал, когда пришел в «ПСЖ»?

💭 «У него лучшая роль, а он жалуется. Быть вторым вратарем – это свобода».

💭 «Он логично начинает давить, особенно с учетом недавних матчей Шевалье».

💭 «Ну так уходи».

💭 «Шевалье косячит, так что логично будет дать шанс Сафонову. На ленте он сильнее».

Выводы?