ПСЖ
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На Экитика претендует несколько европейских клубов. Игрок «ПСЖ» давно не выходил в основе

Юго Экитик Юго Экитик
Клубы Клубы
лига 1 Франция лига 1 Франция
ПСЖ ПСЖ
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Вольфсбург Вольфсбург
возможные трансферы возможные трансферы
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
Футбол Футбол

Есть из чего выбирать.

По данным L'Equipe, на форварда «ПСЖ» Юго Экитика претендуют клубы сразу трех ведущих европейских лиг.

В гонку за право подписать футболиста включены «Вулверхэмптон», «Вольфсбург» и «Айнтрахт». Ближайшие недели должны стать решающими.

По инсайдерской информации, «Вольфсбург» несколько дней изучал потенциальные возможности сделки, после чего отправил предложение о платной аренде без права выкупа. Параллельно «ПСЖ» уже ведет переговоры с «Вулверхэмптоном».

Несколько часов назад активизировался «Айнтрахт», который не столкнулся со сложностями при приобретении Арно Калимуэндо. Немцы уже приходили за Экитиком, но тогда сделка сорвалась. Сейчас, как сообщают немецкие источники, вероятность успеха выше. Главное − убедить Юго Экитика, что это лучший вариант для него.

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