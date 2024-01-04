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«Если не боятся врачи, чего бояться мне?» Серхио Рико верит, что сможет вернуться в футбол

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В конце сезона 2022/23 с Серхио Рико произошел несчастный случай. Вратарь попал в больницу, где провел 82 дня, из них 19 дней он находился в состоянии искусственной комы.

Голкипер убежден, что после столь тяжелой травмы сможет вернуться на поле.

В беседе с испанским DAZN Серхио рассказал о своем состоянии:

«С каждым днем я чувствую себя намного лучше. Мое тело возвращается к форме, которая у меня была раньше. Думаю, я восстановился на 90%. В моей голове нет другого варианта, кроме как вернуться в строй. Все врачи говорили мне, что я смогу вернуться на поле без проблем. Если они не боятся, то чего бояться мне?»

Контракт испанца с «ПСЖ» истекает летом 2024 года. За парижан Рико провел 24 матча, в которых пропустил 16 голов. В 14-ти встречах ворота голкипера остались «сухими».

Как думаете, Серхио сможет вернуться в профессиональный спорт?

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