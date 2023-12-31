Она не любит футбол, но это не проблема - знакомьтесь с женой Маркиньоса

За 10 лет в столице Франции Маркиньос зарекомендовал себя, как один из лучших центральных защитников в мире, в этом ему помогла поддержка жены. Маркиньос женат на бразильском блогере и певице Кароль Кабрино.

Кабрино прославилась, когда появилась на бразильском аналоге The X Factor. Она привлекла внимание бразильской публики и стала популярной в Инстаграме.

Кабрино не большой фанат футбола, несмотря на то, что она замужем за звездой сборной Бразилии.

Девушку редко можно увидеть поддерживающей своего мужа на трибунах «Парк де Пренс». Но отсутствие интереса к футболу явно не стало сдерживающим фактором для Маркиньоса, который сделал все возможное, чтобы привлечь внимание Кароль.

«Он добавил меня в Facebook, писал мне каждый день, комментировал мои фотографии», - рассказывала девушка Canal+.

Пара поженилась в 2016 году после двух лет знакомства и совместной жизни в Париже.

Сейчас у них трое детей, и Кабрино занимается брендом детской одежды.