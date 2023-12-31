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«ПСЖ» нацелился на Бруно Гимараэса. Французы готовы активировать пункт о выкупе игрока

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Журналист TNT Марсело Бехлер сообщает, что полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимараэс интересен «ПСЖ».

По его словам, столичный клуб готов активировать пункт о выкупе футболиста.

Таким образом, все находится в руках самого футболиста, поскольку «Ньюкасл» не сможет заблокировать его уход.

Гимараэс, как сообщается, не хочет торопиться с трансфером, предпочитая дождаться лета, чтобы обдумано подойти к вариантам дальнейшего продолжения карьеры.

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