«ПСЖ» нацелился на Бруно Гимараэса. Французы готовы активировать пункт о выкупе игрока

Журналист TNT Марсело Бехлер сообщает, что полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимараэс интересен «ПСЖ».

По его словам, столичный клуб готов активировать пункт о выкупе футболиста.

Таким образом, все находится в руках самого футболиста, поскольку «Ньюкасл» не сможет заблокировать его уход.

Гимараэс, как сообщается, не хочет торопиться с трансфером, предпочитая дождаться лета, чтобы обдумано подойти к вариантам дальнейшего продолжения карьеры.