Нуну Мендеш близок к возвращению в строй. Успеет ли португалец восстановиться к матчу с «Сосьедадом» в ЛЧ?

В матче 33-го тура Лиги 1 «ПСЖ» встречался с «Лорьяном». Нуну Мендеш в той встрече получил травму подколенного сухожилия. Повреждение отправило португальца в лазарет почти на год.

Нуну не выходил на поле уже 276 дней. Он пропустил 32 матча парижан, но, похоже, скоро защитник вновь сможет играть.

По данным RMC Sport, Мендеш потратит январь на восстановление, а в феврале у португальца есть все шансы вернуться в строй. Фабрицио Романо также сообщил, что в феврале 2024 года болельщики вновь увидят игру Нуну.

Если восстановление защитника пойдет по благоприятному сценарию, Мендеш сможет помочь «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Подопечные Энрике проведут первый матч в плей-офф турнира против «Сосьедада» 14 февраля. Ответная встреча назначена на 5 марта.

Пожелаем португальцу скорейшего выздоровления.