Не лучшие времена. Экитика оскорбляют в социальных сетях, а сам футболист не играет с августа

Может сменить клуб.

Летом молодой форвард «ПСЖ» Юго Экитик отказался стать частью сделки по покупке из «Айнтрахта» Рандаля Коло-Муани, а теперь он 4 месяца не играет за клуб.

По данным L'Equipe, 31 августа 2023 года Экитик вместе с агентом и водителем сидел у бассейна в ожидании предложений. Он был готов уйти, а телефоны заинтересованных лиц разрывались от звонков. Но чем больше времени проходило, тем сильнее становилось напряжение между двумя сторонами. За ночь соглашение найдено не было. В итоге пришлось искать оправдания.

«ПСЖ» обвинил игрока и агента в жадности. Однако все было намного сложнее. К примеру, француз принял предложение «Кристал Пэлас», но парижский клуб не договорился об условиях. С тех пор Экитик не играет.

21-летний футболист оказался в Париже за 30,5 млн плюс 5,5 млн бонусов. Летом 2022 года он был желанным для нескольких крупных европейских клубов, но решил остаться в Лиге 1. Сейчас и Юго, и «ПСЖ» сошлись во мнении, что ситуация ненормальная и нужно искать варианты.

Уроженец Реймса согласен пойти на урезание зарплаты как в «ПСЖ», так и в другом клубе. По разным данным он зарабатывает 600 тысяч евро в месяц. Как сообщает источник, последние несколько недель сильно ударили по его психическому здоровью: оскорбления в соцсетях, отсутствие игрового времени, в клубе не пускают на некоторые занятия. Сам француз считает, что когда Энрике привлекает его к тренировкам, он на них выкладывается на полную.

У Юго Экитика есть свой режим, позволяющий поддерживать хорошую физическую форму. Для него происходящее последние 4 месяца − «непонятная атака».

По состоянию на 29 декабря, никакого прогресса в вопросе ухода нет. Однако на Экитика претендуют «Милан» и ряд немецких клубов. С итальянцами есть проблема: для них француз лишь второй вариант после форварда «Штутгарта» Серу Гирасси, выкуп контракта которого оценивается в 17,5 млн евро. Это сильно меньше, чем хочет «ПСЖ» за Экитика.

«ПСЖ» не против отпустить своего форварда, однако они не хотят терять деньги, которые вложили в него год назад. Единственное, на что в Париже могут согласиться − аренда с возможностью выкупа. Однако и здесь есть ряд условия: «ПСЖ» не должен платить зарплату, аренда должна быть платной.